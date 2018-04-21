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Ереван: Дело за печеньками и снайперами. Кто и зачем готовит Армении судьбу Украины
00:07 23.04.2018

Светлана Гомзикова

Материал комментируют:
Владимир Шаповалов

В Ереване вторую неделю продолжаются массовые уличные акции, которые сами протестующие уже окрестили "бархатной революцией", попросив при этом не путать с революциями "цветными". Оппозиция требует отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, обвиняя его в незаконном избрании на эту должность, а также в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации.

Попытки наладить между сторонами гражданского конфликта диалог на данный момент фактически провалились.

Воскресные переговоры Сержа Саргсяна с лидером "несогласных", депутатом парламента Николом Пашиняном оказались малопродуктивными и продлились на повышенных тонах минуты три. После чего оппонент премьера пообещал продолжить уличные акции неповиновения с новой силой и размахом.

Продолжение оказалось пока не в его пользу. Во время шествия митингующих в ереванском районе Эребуни армянские силовики задержали Пашиняна и двух его соратников по протестам - депутатов Мирзояна и Микаеляна. Что сами полицейские, впрочем, назвали не задержанием, а "принудительным удалением" с места проведения незаконного собрания.

Наберет ли это "собрание несогласных" ту самую силу и размах, которые устроят оппозицию, сказать пока сложно…

Однако развитие событий в Ереване вызывает стойкое ощущение дежавю, поскольку четыре с половиной года назад мы что-то похожее уже наблюдали в Киеве.

Нельзя не заметить, что и в армянской столице все развивается по тем же самым "лекалам" и под теми же благородными лозунгами "За справедливость!", "Власть народу!" и "Нет коррупции!". Пианино, кстати, тоже уже появилось на площади в центре Еревана, как это было на киевском Майдане - только, естественно, в желто-блакитные цвета его никто перекрашивать не стал.

Есть у митингующих и своя "девочка Бана" - шестилетняя Люсине Буртоян, которая очень любит задавать полицейским в оцеплении далеко не детский вопрос: "Почему ты с ними, почему ты не со своим народом?".

Дело, в общем-то, за печеньками, снайперами и первой кровью…

Но разделит ли Армения судьбу Украины?

- На самом деле, большой разницы между "бархатными революциями" и так называемыми "цветными революциями" нет, - комментирует ситуацию замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов. - И там, и там технологии достаточно схожие. И если представители оппозиции просят не отождествлять себя со сторонниками "цветных революций", это никого не должно вводить в заблуждение.

В Армении налицо те же самые технологии, которые применялись на Украине, начиная с "оранжевой революции", а еще раньше в Грузии. В принципе, ничего не меняется. Более того, в самой Армении уже был несколько лет назад, так называемый, "Электрик Майдан".

"СП": - Тогда, если не ошибаюсь, недовольство вызвало решение властей Армении повысить для населения цены за электричество?

- Именно так. Это были достаточно масштабные протесты против действующей власти. Фактически, мы можем констатировать, что в Армении сейчас масштабный политический кризис, который развивается по стандартному сценарию "цветной революции", и может привести к государственному перевороту.

В целом ситуация в стране на протяжении последних лет не является стабильной. Существуют достаточно серьезные политические силы, которые оппонируют нынешней власти. И эти политические силы ориентируются на Запад. Армения в этом смысле находится в такой же зоне столкновений интересов Запада и России, как и Украина.

Неслучайно ведь в Армении возникла та же самая проблема, что и на Украине - т.е. проблема, связанная с подписанием (или не подписанием) соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"СП": - Какой интерес Армения представляет для Запада?

- Армения представляет очень серьезный интерес. Прежде всего, я имею в виду большие группы интересов, связанные с армянскими диаспорами. Те политические силы, которые ориентируются на Запад, активно поддерживают связи с представителями диаспор во Франции и Соединенных Штатах.

Через эти диаспоры осуществляются обмены и контакты с политическими элитами США и Франции. И, собственно, именно здесь происходят те самые коммуникации, которые приводят, в конце концов, к активизации оппонентов власти в Армении.

Второе. Армения, конечно, интересна Западу и как военный, политический союзник России.

"СП": - Армения ведь член ОДКБ…

- Член ОДКБ. И еще член Евразийского экономического союза.

Оторвать от России такого союзника и превратить Армению в плацдарм для Запада на Кавказе дорогого стоит. Поэтому для наших противников это очень серьезная и важная задача.

С другой стороны, есть еще Турция, которая в настоящий момент нелояльна Западу, нелояльна США. Ну, и Иран, Ирак - это тоже совсем близко.

При этом нужно учитывать еще один немаловажный фактор. В настоящий момент Ереван в достаточно хороших отношениях с Тегераном, потому смена власти в Армении, это еще в определенной степени и давление на Иран. То есть, здесь преследуются разные цели.

При том, что ситуация в стране, действительно, непростая. Фактически со времен армяно-азербайджанской карабахской войны Армения находится, по сути, в состоянии полуизоляции. Что не может не сказываться негативным образом на социально-экономическом положении ее граждан.

И, естественно, одной из составляющих оппозиционной повестки всегда была антикоррупционная составляющая. Тут тоже нужно признать, что есть повод у населения предъявлять претензии власти.

Тем не менее, хочу подчеркнуть, что все-таки эти составляющие - т.е. проблемы в социально-экономической сфера, проблемы с коррупцией, - они являются лишь поводом для того, чтобы активизировать те настроения, которые могут привести не просто к смене власти в Армении, но к смене ее геополитической ориентации.

"СП": - Понятно, что за всеми этими событиями стоит Вашингтон. Но ведь власти Армении сами дали США неограниченные возможности на своей территории. Получается, и виноваты сами в том, что у них происходит сейчас?

- По сути, да. Здесь можно провести прямую аналогию с Януковичем, который постоянно шел на уступки Западу и фактически сам подготавливал почву для своего свержения.

В Армении мы видим ту же самую ситуацию. И вообще, подобное поведение, в принципе, характерно для постсоветских элит. Даже если речь идет о странах, которые позиционируют себя в качестве союзников России, как Армения, они все равно пытаются лавировать между Западом и Россией.

"СП": - У них это называется "многовекторность"…

- Интересный термин. Но сути он не меняет: наши союзники пытаются лавировать между Западом и Россией, даже Лукашенко, которого называют "последним диктатором Европы".

И каждый пытается извлечь пользу из такой "многовекторности" для себя.

В значительно большей степени, чем Белоруссии, это касается Армении. Как я уже сказал, там сильны позиции политических сил, которые опираются на диаспоры. Эти политические силы традиционно связаны с западными элитами. Это Соединенные Штаты, прежде всего. И это, конечно, Франция, которая традиционно рассматривает Армению в качестве своей сферы влияния.

"СП": - Если госпереворот все же случится в Армении, как мы должны вести себя в такой ситуации? У нас там военная база в Гюмри находится…

- Здесь все-таки ситуация отличная от Украины. Я бы ее сравнил, может быть, в большей степени с Киргизией.

Народ Армении всегда относился с большим пиететом к России. И в Армении нет ни одной политической силы, которая бы заявляла о том, что она не будет поддерживать дружественную в отношении России политику. В силу того, что армяне помнят, какую роль Москва играла в оказании помощи их стране и после землетрясения, и в последующем карабахском конфликте. И в более ранних событиях, связанных с геноцидом армян в 1915 году… И еще в более ранних 18-м и 19 веках…

Здесь таких настроений, которые, к сожалению, победили на Украине, скорей всего, не будет. В силу того, что Россия всегда воспринималась и воспринимается в качестве друга.

Тем не менее, хочу подчеркнуть, что ситуативно, на определенной стадии, антирусские и антироссийские настроения могут возобладать.

Ведь лидеры "электрических протестов" тоже заявляли, что "мы не против России". Но на самом деле это все-таки подспудно был антироссийский протест, экономически шел против интересов нашей страны.

Поэтому я думаю, что в длительной перспективе Армения, конечно же, будет с Россией, так же как, к примеру, Киргизия. Но на определенной стадии антироссийские настроения могут на какое-то время возобладать.

Что касается позиции Кремля. Россия всегда учитывала интересы народа той страны, с которой мы поддерживаем отношения. В отличие от США, которые строят свою политику на разжигании сепаратистских настроений, на инициировании раскола элит и свержении действующей власти, Россия всегда имеет дело с легитимной властью. Властью, которая избрана народом и которая является представителем данного народа - пример Сирии очень яркий в этом смысле.

Поэтому если в Армении народ изменит свою ориентацию на союзные отношения с нашей страной (чего не хотелось бы, но, в принципе, это возможно), то, конечно, Россия уйдет из Армении, как бы нам ни прискорбно было это констатировать.

Но с моей точки зрения, Армения все-таки останется союзником России. Это в интересах и армянского народа, и российского. В той ситуации, в какой находится Армения, никакой американский или французский "друг" им не помощник.

Источник - СвободнаяПресса
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