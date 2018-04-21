В Латвии схвачен и обвинен в антигосударственной деятельности лидер Русской общины профессор Гапоненко

22:17 22.04.2018 Латышскими нацистами схвачен лидер русской общины



Суд Видземского предместья г. Риги арестовал профессора Александра Гапоненко, лидера Штаба защиты русских школ и организатора Бессмертного полка. Он брошен в Рижскую центральную тюрьму.



Ему вменяется ч. 1 ст. 80 Уголовного закона Латвии - "деятельность, направленная против государственной независимости Латвийской Республики, ее суверенитета, территориального единства, государственной власти или государственного строя". Гапоненко грозит восемь лет лишения свободы. Он объявил бессрочную голодовку.



Накануне местные гестаповцы перевернули вверх дном его квартиру, задержали с применением насилия и отвезли в изолятор временного содержания самого Гапоненко. 64-летнего ученого избивали, одиннадцать часов держали в наручниках.



Причиной названа запись в Facebook "В мае американцы проведут в Риге показательные учения по организации этнических чисток?" (16.04.2018). В ней профессор информирует о массовом прибытии натовских военных в гражданском и готовящейся большой провокации с постановочными беспорядками. Цель провокации состоит в жестокой зачистке всех русских Латвии.



Цитируем полностью: "Полгода, пока принимали закон о лишении русских детей права учиться на родном языке, меня мучал один вопрос. Почему правящая латышская элита вдруг так осмелела и пошла на насильственную ассимиляцию русских? Четверть века мялась, выдумывала разные иезуитские ходы, а тут пошла напролом. Ответ на этот вопрос неожиданно получил сегодня вечером, во время встречи с американским другом. Он просветил меня, что 12-15 мая в Латвии будут проходить масштабные учения войск НАТО. В них примет участие около полка американского спецназа. Бойцы уже

прибывают в Ригу небольшими группами рейсовыми самолетами, одетые по гражданке. Селятся в гостинице "Латвия" и других дорогих отелях, ходят пятерками по городу. В ходе предстоящих учений на улицах столицы американский спецназ, очевидно, разыграет сценарий "русского бунта". Одна часть американцев будет изображать "русских повстанцев". Видимо, наденет красные косоворотки, хромовые сапоги бутылочкой, начешет чубы и покроет их синими шестиугольными картузами. Другая часть спецназа будет изображать "силы демокрактии и прогресса". Тут им не обойтись без серых суконных сюртуков до полу, постолов и превиете. Для антуража англосаксы придумают зажечь полдюжины автомобильных покрышек возле Сейма и распылят хлорпикрин из желых баллонов с надписью "Хлор". Снимут потом покрытых соплями и слезами депутатов и покажут эти страшные кадры по телеканалам Би-Би-Си и Евроньюс. Объявят, что это все реализация гибридных угроз со стороны России. Рано утром силами американского спецназа и местной полиции безопасности, очевидно, проведут демонстративные аресты полусотни русских активистов и поместят их во временно оборудованный концлагерь. Друг не говорил о месте его нахождения, но мне кажется, что это крытый стадион "Сконто". Я в нем на днях играл в футбол - очень даже приспособлен для этих целей. Переговорил с несколькими лидерами русского

движения. Они сказали, что озвученный мною сценарий развития событий очень даже правдоподобен. Один, из новеньких, сказал, что за его домом уже два дня наблюдают люди в авто с тонированными стеклами, выясняют когда он выходит из дома и куда идет. Американцы имеют богатый опыт борьбы с этнически инородным элементом. В 18-19 веках они безжалостно уничтожили несколько миллионов индейцев для того, чтобы захватить их земли. В позапрошлом году они уже проводили подобного рода учения в Резекне, высаживали десант из вертолетов, крутили руки "заложникам" и одевали на них капюшоны. Именно американцы дали добро на закрытие русских школ в Латвии и приободрили местную колониальную администрацию в ее стараниях запретить русским детям учиться на родном языке. Это был бонус для нее за ее готовность вести русофобскую и антироссийскую внешнюю политику в ущерб собственным экономическим и социальным интересам".



"В ответ на этот пост получил с полсотни письменных угроз физического уничтожения и сотню постов с грязной руганью.

Долгие годы натравливания правящей элитой титульного населения на русских дали свои ядовитые плоды. Ощущаю кожей, что в случае ослабления власти найдутся добровольцы, которые повторят "подвиги" команды Арайса в июне 1941 г. Не зря же официальные представители так трепетно чествуют ежегодно 16 марта память легионеров войск Ваффен СС. Задают тем самым образцы поведения для подражания подконтрольным массам" - пишет Гапоненко.



В интервью порталу "Свободная пресса" он подчеркнул, что нашумевшая статья - не сценарий "от сих до сих", а предостережение: "Есть в социологии такое понятие, как "опубликованные сценарии". Когда люди понимают, что будет, они не ведут себя так, как запланировали сценаристы. Они реже поддаются на провокации. Потому сценарий такой лучше опубликовать. Особенно теперь, когда американцам было бы милое дело устроить еще один пожар на границе с Россией. На Донбассе все у них захлебнулось, здесь еще хотят поджечь". Он действительно получил информацию от знакомого американца ("Вообще-то он родом из Риги, но еще в 90-е уехал в Америку и теперь имеет статус гражданина США. Недавно мы с ним встретились, говорили обо всем на свете, в том числе и о политике. Как оказалось, он летел в Латвию с американскими

спецназовцами в гражданке. За пивом в салоне самолета те как соотечественнику ему рассказали, что летят на учения. И что эти учения, запланированные на 12−15 мая, имеют цель продемонстрировать местному населению, как будет подавляться бунт. Я стал проверять. И, действительно, выяснил, что пять учений военных в мае-июне собираются проводить"). "У нас ведь тут был бунт в 2008 году - бунт не русских, а бедного населения. Его спровоцировали, и люди стали бросать камни в здание Сейма, переворачивать машины. Но что интересно, полицейские потом рассказывали, что они несколько часов просто стояли в оцеплении, потому что никто не отдавал команду остановить эти погромы. Полночи простояли и только потом им разрешили. То есть, это было разыграно тогда, вполне могут разыграть и сейчас. Кто-то где-то промолчит, простоит, а потом, как по сценарию киевского Майдана, человек сто пристрелят. Создадут свою "небесную сотню" - я даже подозреваю, что жертвами будут не русские. На этом сплотят "нацию", которая сейчас страшно недовольна провалами в социально-экономической политике. А также неадекватным поведением элиты, которая защищает интересы англосаксов, а у нас ВВП не растет и почти полтора процента населения каждый год уезжает прочь из страны. Чтобы вот это недовольство перевести в русло межэтнического конфликта, сейчас самое подходящее время. Тем более, что в полиции безопасности силовики как раз крайне националистически настроены. У меня просто нет права рассказывать о том, что они делают: как дискредитируют людей, как засылают в русские общественные организации провокаторов, как пытаются подкупить наших активистов. Люди боятся. Латыши начали бояться. У нас в обществе 25 лет было напряжение, но было относительно спокойно. А сейчас "раскачали лодку" и начали бояться. И я подозреваю, что у нас могут запустить тот же сценарий, что на Украине. Откуда там "Правый сектор"* появился? Маленькая, незначительная организация. И вдруг начала сжигать людей в Доме профсоюзов. Но СМИ западные кадры постановочные покажут и подадут все так - не сомневайтесь, - что это русские экстремисты пытались государственный переворот устроить. А "мы их пресекли"", - говорит Гапоненко.



Председатель комиссии латвийского сейма/парламента по безопасности и обороне Айнарс Латковскис (бесноватый русофоб) направил в полицию безопасности донос. Он потребовал проверить текст Гапоненко и привлечь профессора к уголовной ответственности. "А сегодня утром я увидел в одном латышском издании как бы косвенный ответ на это обращение самого руководителя полиции безопасности Межвиетса: мол, "мы сами знаем, следим за этим врагом, не указывайте нам когда его

арестовывать". Упоминается также, что по срокам я ошибся, и аресты русских активистов полицией безопасности во время учений не запланированы. Я делаю вывод, что не хотят поднимать шум в условиях, когда у нас идет школьная реформа, по которой русские дети лишаются права учиться на родном языке. Именно эта реформа подогрела в обществе межэтническое напряжение. Ведь с нами никто не консультировался, не спрашивал нашего мнения. Просто поставили перед фактом: "ваши дети будут учиться на латышском языке - мы так решили". Мы выходили на демонстрации - до пяти тысяч человек собирали, писали письма протеста. Но с нами никто не разговаривал. Чего там говорить, мы для них люди второго сорта. Вот такая обстановка у нас в республике. И я все же думаю, что какого-то рода провокацию могут организовать. Может быть, прямо сейчас, когда шум подняли, не арестуют", - сказал Гапоненко 19 апреля журналистке Светлане Гомзиковой.



"Российская газета" сообщает, что латвийская телепрограмма Nekā personīga ("Ничего личного") со ссылкой на главу полиции безопасности Нормундса Межвиетса выставляет Гапоненко как одного из "самых активных агентов влияния России, работающих не только в Латвии, но и за ее пределами".



Александр Владимирович Гапоненко родился 23 февраля 1954 года в городе Мелитополь Запорожской области УССР в семье военного. Служил в рядах Советской Армии, окончил экономический факультет Латвийского государственного университета. Доктор экономических наук. Работал научным и старшим научным сотрудником в Институте экономики АН Латвийской ССР, преподавал в Рижском высшем военно-политическом училище и Рижском техническом университете. В постсоветскую эпоху занимался бизнесом, возглавлял компанию "Maratons". Продолжал преподавать и вести исследовательскую работу (Балтийская международная академия, почетный профессор БМА), выступал в СМИ в качестве эксперта по экономическим вопросам. Он никогда не

скрывал пророссийских взглядов, но активную общественно-политическую деятельность начал только в 2004 году - стал сопредседателем Объединенного конгресса русских общин Латвии. Был членом правления общества "Родной язык". Организовал референдум за предоставление русскому языку статуса государственного в Латвии и ряд других важных мероприятий. В 2013 году латвийская контрразведка выступила с заявлением, согласно которому Гапоненко сотрудничает с российскими спецслужбами. В середине октября 2014 ополченцы Донбасса наградили его памятной медалью "В ознаменование создания Новороссии" ("Горд", - сказал он).



На данный момент он является директором рижского Института европейских исследований, председателем прибалтийского отделения Изборского клуба, руководителем движения "Конгресс неграждан", одним из руководителей Русской общины Латвии, членом (фактическим лидером) Штаба защиты русских школ. 18 апреля 2018 года вошел в редакционный совет журнала "Дипломатическая служба". Автор целого ряда научных трудов и пяти документальных фильмов. Выступал на международных научных конференциях, на сессиях ОБСЕ, в качестве эксперта в Госдуме РФ.



"Новости демократии. Она же - борьба с русскими. Полиция безопасности Латвии задержала известного общественного деятеля Александра Гапоненко", - написал российский журналист Армен Гаспарян. "Ау, российские правозащитники! Вашего коллегу Александра Гапоненко, защитника русских школ, задержала политическая полиция Латвии. Что молчите, не выражаете озабоченность? Госпожа Людмила Алексеева, где ваш голос протеста? Как вы думаете, Навальный выступит в поддержку Гапоненко? А журналисты "Эхо Москвы" наденут футболки "Я - Гапоненко"?", - задал риторический вопрос главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Латвия проводит политику апартеида в отношении русских, в Риге марши недобитых эсэсовцев, аресты русских правозащитников - а мы на 30 процентов увеличиваем закупку их продуктов. Как это понимать???", - добавил он.



Партия Русский союз Латвии 23 апреля напротив здания полиции безопасности в Риге (ул. Кришьяна Барона, 99а) проведет акцию протеста против полицейского произвола в отношении Гапоненко. "Мы считаем действия правоохранительных органов антиконституционными и подрывающими доверие к государству. Мы требуем от Министерства внутренних дел опровергнуть или подтвердить ту информацию, за распространение которой был арестован наш товарищ. Партия Русский союз Латвии выражает поддержку Александру Гапоненко и требует его освобождения. Партия окажет Александру всю необходимую правовую помощь для выхода на свободу и получения извинений от властей за проявленное ими беззаконие", - гласит заявление партии.



За Гапоненко вступился российский МИД. Отмечен абсурдный характер предъявленного профессору обвинения. "Налицо вопиющая предвзятость и политика двойных стандартов местных официальных инстанций в отношении инакомыслящих, которые имеют смелость изобличать дискриминационную линию политического руководства страны", - сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.



* запрещенная Верховным судом РФ террористическая организация



Алексей Иванов

21 апр. 18 Источник - Завтра

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