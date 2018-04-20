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Казанский "Ак Барс" взял Кубок Гагарина по хоккею
20:55 22.04.2018

"Ак Барс" - чемпион! И это заслуженно


"Ак Барс" в третий раз в истории стал победителем Кубка Гагарина.

КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА. Финал. Пятый матч

"Ак Барс" обыграл в пятом матче финала Кубка Гагарина ЦСКА (1:0) и в третий раз в истории стал победителем плей-офф КХЛ

АК БАРС - ЦСКА - 4-1

"Ак Барс" (Казань) – ЦСКА – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Клинкхаммер - 3 (Токранов, Ландер), 41:06 - 1:0.
Вратари: Гарипов - Юханссон (58:45).
Штраф: 6 - 24.
Броски: 16 (3+4+9) - 33 (9+16+8).
Судьи: Одиньш, Раводин.
22 апреля. Казань. "Татнефть Арена".
Счет в серии: 4-1 (2:1, 2:1, 2:3 ОТ, 3:1)

На этот раз обошлось без эксцессов. В самолет пустили. Хотя посадка началась даже позже, чем закрылась перед первым матчем. Там, конечно же, были знакомые лица.


Долетели быстро. Вышел из аэропорта и сразу не пожалел, что тепло оделся. На улице был какой-то ад для конца-то апреля. Когда садился в такси, а мы ехали с коллегами, сам себя по сути спросил: "Что такое с погодой?".

– Плачет по ЦСКА, – не растерялся таксист, решивший, что мы болельщики армейцев. Видимо, потому что ехали на "Татнефть-Арену". И начал нас стебать.

Все быстро выяснилось, и он рассказал, что подвозил одного фаната на первый матч. Тот тоже сразу по прилету с утра отправился к арене – билеты выкупать. После второй встречи этот таксист даже отправил тому фанату СМС "негативного содержания". Он еще по дороге все вспоминал, как комментируют финал по телевидению. Не слышал – ничего сказать не могу. Утверждает, что в эфире постоянно рассказывали, какой ЦСКА крутой. Но три из четырех матчей армейцы почему-то проиграли. И по делу проиграли.

Казанцы были интереснее, играли хитрее, острее в завершающей стадии. Но все это неожиданно изменилось в пятой встрече. Когда отступать было некуда. Капризов переместился к Григоренко и Попову. В состав вернулся Окулов, воссоединившийся с Кузьменко и Окуловым. Причем эти ребята начали выходить в большинстве. И, конечно же, Андрей с Константином сразу пошли гонять излюбленный "отдал – открылся". Окраска сразу изменилась. Мало того, нападающие наконец-то начали обострять, были заряжены на обыгрыш "один в один". Скотт продемонстрировал навыки "in and out", красиво обойдя, кажется, Яруллина. Даже Андронов продемонстрировал умение выдержать паузу. Я уж о других не говорю.

К месту вспомнил, кстати, что сборная России в последний раз выигрывала юниорский чемпионат мира, а было это в 2007 году, когда за нее играли Андронов, Петров и Токранов. Перевес вроде бы у ЦСКА, зато Токранов был капитаном. В "Ак Барсе" над Василием подшучивают. Говорят, что он легенда клуба с уймой титулов. Если б еще не ломался с диким постоянством. Сборной России на челябинском ЮЧМ в четвертьфинале светят американцы. И это ничего хорошего ей не сулит. Совсем ничего.

Вернемся, впрочем, к главному событию. За Евротуром, к слову, тут никто не следит. Он всем параллелен. Так вот, серьезно – это был ЦСКА с человеческим лицом. Еще бы Шумакова вернуть. Который, впрочем, в Казань не приехал. И Ожиганова. В большинство вместо Марченко.

В общем – активные защитники, постоянно обостряющие. Нацеленные на нестандартные действия нападающие. Входы в зону с контролем шайбы. Короткие передачи. И большинство по крайней мере внятное. Где ж вы раньше-то были?

Во втором перерыве в Казани пошел снег. Я предположил, что раз такое дело – либо Батыршин забьет, либо ЦСКА большинство реализует. Из последних 35 попыток армейцы реализовали лишь одну. А так кубки не выигрывают. И что бы там ни говорил мне Никитин про статистику Плэтта, толку от нее, если розыгрыш лишнего мертвее некуда.

Никитин по сути признал, что голые терпение и пахота на этом уровне несостоятельны. Хорошо хоть, что признал. Правда, сделал это, когда уже было поздно.

В концовке все чаще играла исполненная женами хоккеистов "Ак Барса" песня "Все зависит от нас самих". А абсолютно верным посылом, но нельзя не признать, что ЦСКА казанцам помог. Своей упертостью. И глупостью. Гарипова так просто не возьмешь. Мне рассказывали про его статистику отраженных первых бросков. Она очень крутая. Эмиль MVP, хотя и Азеведо достоин.

"Ак Барс" – трехкратный обладатель Кубка Гагарина. Первый пока такой. А у Зарипова собрался целый сервиз из пяти "чашек". После той пренеприятнейшей истории – лучше вознаграждения и не придумаешь.

Игорь ЕРОНКО
из Казани

Источник - sport-express.ru
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