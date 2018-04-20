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В Азербайджане новый премьер-министр - педагог-лингвист Новруз Мамедов
20:35 22.04.2018

Азербайджан выбрал нового премьер-министра

Решение принято на основании представления главы государства Ильхама Алиева.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана дал согласие на назначение помощника президента по внешнеполитическим вопросам Новруза Мамедова премьер-министром страны, сообщает ТАСС.

Соответствующее постановление принято в субботу на заседании законодательного органа.

За решение проголосовали все 113 присутствующих на заседании депутатов парламента.

""На основании представления Президента Азербайджанской Республики дать согласие на назначение Мамедова Новруза Исмаил оглы премьер-министром страны", - говорится в постановлении. Решение принято на основании представления главы государства Ильхама Алиева."

Выступая на заседании, Мамедов поблагодарил главу государства за оказанное ему высокое доверие. Он подчеркнул, что будет стараться достойно выполнять все поставленные перед ним задачи, "продолжить и развить успехи, достигнутые Азербайджаном в экономической сфере".

" "Я обещаю с честью выполнять все задачи, поставленные президентом Азербайджана. Считаю, что нам необходимо будет конкретизировать направления экономических реформ в стране, продолжить успешную реализацию крупных энергетических и транспортных проектов, обеспечивающих Азербайджану лидирующую роль в регионе", - сказал он."

Новруз Мамедов родился в 1947 году. Окончил Азербайджанский государственный педагогический институт иностранных языков, преподавал в этом вузе. С 1997 года работает в администрации президента Азербайджана. Он возглавляет отдел внешних связей. В 2017 году был назначен помощником президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам.

По процедуре он вступит на должность премьера после соответствующего распоряжения президента.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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