Выборы по-кабульски. Камикадзе взорвал центр регистрации избирателей - 50 погибших, более 100 ранено

17:55 22.04.2018 Взрыв смертника в Кабуле унес жизни более 50 человек



Взрыв смертника в центре регистрации избирателей в Кабуле унес жизни по меньшей мере 52 человек, сообщают власти Афганистана.



По последним данным, 112 человек были ранены в результате взрыва в толпе, ожидавшей у входа в центр. По данным местных СМИ, среди погибших - 21 женщина и пять детей.



Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России и других странах экстремистская группировка "Исламское государство".



Более ста человек, в том числе женщины и дети, были ранены в результате взрыва



Подконтрольное джихадистам информационное агентство Амак сообщало, что смертник в поясе со взрывчаткой пришел в центр в районе Даште Барчи на западе Кабула.



На кадрах с места происшествия видны испачканные в крови документы и фотографии. Территория вокруг места взрыва покрыта выбитыми стеклами, стоящие неподалеку автомобили также повреждены.



Один из очевидцев рассказал, что среди жертв много женщин с детьми, которые пришли забрать удостоверение личности и регистрацию на выборы.



Регистрация избирателей на выборы, которые должны пройти в октябре, началась ранее в этом месяце. За это время произошло по меньшей мере четыре нападения на центры регистрации.



Взрыв в КабулеПравообладатель иллюстрации REUTERS

Министр внутренних дел Афганистана рассказывал Би-би-си, что "Талибан" и ИГ убивают гражданских лиц, чтобы настроить людей против правительства и спровоцировать хаос.



За выборами в законодательные органы власти в этом году последуют президентские выборы в 2019 году.



По оценкам Би-би-си, правительство Афганистана полностью контролирует лишь 30 процентов территории страны, в то время как оставшиеся районы находятся под угрозой нападений "Талибана" и, в меньшей степени, ИГ.



ИГ борется и с афганскими властями, и с ИГ за контроль над страной. Источник - bbc.com

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