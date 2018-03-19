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Зарплаты саудовских принцев и их привилегии, - Wasse Sadrak
16:41 22.04.2018

Американский дипломат рассказывает, что королевская семья Саудовской Аравии настолько велика, что может занять целое футбольное поле. По некоторым оценкам, число членов королевской семьи оценивается в пределах от 5 до 15 тысяч принцев, в то время как сами саудовцы признают всего лишь около семи тысяч принцев. Привилегии принцев возрастают после рождения их первого ребенка. Они не получают жалование или привилегии благодаря занимаемым ими должностям в государстве. Они наслаждаются всем этим только потому, что они принцы. Вся правящая семья состоит из принцев и вы можете представить себе их жалование в цифрах.

В 2006 году, согласно размещенным дипломатическим документам США на сайте "Викиликс" (WikiLeaks), саудовские принцы получают ежемесячную зарплату. Внуки дальних родственников основателя Саудовской Аравии Абдул-Азиза Аль Сауда получают 800 долларов в месяц. Сыновья Аль Сауда ежемесячно получают 270 тысяч долларов. Некоторым внукам выделяется 27 тысяч долларов в месяц, их сыновьям 13 тысяч долларов, а их внукам 8 тысяч долларов. Согласно просочившимся документам, ежегодные расходы на королевскую семью Саудовской Аравии оцениваются в два миллиарда долларов. Среди привилегий членов королевской семьи - возможность получать кредиты, особенно дальним родственникам, которые недостаточно богаты. Часто такие члены королевской семьи не погашают свои долги.

Одна из наиболее значительных привилегий семьи Аль Сауд - система спонсирования иностранных рабочих, позволяющая им обеспечивать около десяти миллионов рабочих, которые составляют треть населения Саудовской Аравии. Многие принцы обладают этой привилегией, которая позволяет им нанимать не саудовских рабочих. Большинство иностранных рабочих в Саудовской Аравии - выходцы из азиатских стран.

В то же время каждый работник должен платить от 30 до 150 долларов в месяц своему покровителю. "Обычно принцы обеспечивают работой 100 или более иностранцев. Такие рабочие гарантируют им хороший стабильный ежемесячный доход и для этого им даже пальцем шевелить не нужно", - говорится в опубликованном американском докладе на "Викиликс".

Подобные привилегии для саудовских принцев в последнее время уменьшаются. По словам испанской газеты ABC, в начале 2018 года был издан указ об оплате счетов за воду и электроэнергию самими принцами Саудовской Аравии. Этот указ был выпущен после ряда королевских решений, направленных на искоренение коррупции. В конце прошлого года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман арестовал большое количество бизнесменов и бывших министров, которые обвинялись в коррупционных преступлениях. Принцы считают, что решение наследного принца доказывает его растущую власть, учитывая здоровье его отца, короля Салмана.

Wasse Sadrak, Египет
Оригинал публикации: بالأرقام رواتب الأمراء السعوديين وامتيازاتهم
19/03/2018

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524404460
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