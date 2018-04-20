Тегеран отказывается от доллара в пользу евро

13:34 22.04.2018 Можно ли говорить о новой внешней политике Ирана?



Правительство Ирана под председательством президента страны Хасана Рухани приняло решение отказаться в международных расчетах от долларов и перейти на евро. Вот что говорится в официальном заявлении: "Все министерства, государственные организации и фирмы обязаны использовать евро как основную валюту в отчетах и при публикации статистики, информации и финансовых данных (при зарубежных транзакциях)". Центральному банку Ирана поручено постоянно контролировать и сообщать о курсе иранского риала по отношению к европейской валюте.



Новость эта не является сенсационной. Тегеран давно наряду с некоторыми другими странами продвигает идею отказа от доллара. Еще в январе 2015 года иранский центробанк объявил, что Иран прекращает использование американской валюты для расчетов в сделках с зарубежными странами. "Во внешней торговле при заключении контрактов отныне будут использоваться другие валюты, в том числе юань, евро, турецкая лира, российский рубль и южнокорейская вона", - говорил тогда руководитель ЦБ Ирана Голям Али Камьяб. Понятно, что таким образом предпринимались демонстративные шаги против Вашингтона, который держал Иран в режиме санкций из-за ядерной программы.



Но и после того, как между "шестеркой" и Тегераном была заключена ядерная сделка, США под предлогом наличия иранской программы разработки баллистических ракет по-прежнему держат республику в тисках санкций. Хотя причина, скорее, тут в том, что Тегеран проводит на Ближнем Востоке политику, которая не нравится американцам, поддерживает в Сирии президента Башара Асада. Президент США Дональд Трамп сколачивает на Ближнем Востоке различные коалиции против Ирана, заявляет о желании выйти из соглашения по ядерной программе, не скрывает стремлений привести к власти в Иране более лояльные Вашингтону политические силы.



Отсюда многие иранские должностные лица в качестве одной из причин отказа в международных расчетов от доллара с переходом на евро называют стремление "избежать американского заговора". Дело в том, что с сентября 2017 года иранская валюта, риал, из-за санкций США потеряла половину своей стоимости. В конце декабря 2017 - начале января 2018 года в Иране прошли акции протеста, которые стали крупнейшими с 2009 года. 10 апреля 2018 года власти Ирана объявили, что в стране вводится единый обменный курс: 42 тыс. риалов к доллару США. Тем, кто будет обменивать валюту по другому курсу, грозит арест.



Спустя еще день центробанк Ирана установил предельную сумму иностранной валюты, которую граждане могут хранить на руках. Она оказалась эквивалентной 10 тысяч евро. Но интрига в другом. Почему Тегеран в международных расчетах переходит от доллара на евро, а не китайский юань, как это недавно прогнозировали многие западные и российские эксперты? Тем более что Пекин широко использует практику двухсторонних "прямых" расчетов в национальных валютах и добивается изменения мировой финансовой системы в целом. Напомним, что еще в 2012 году Тегеран перешел на торговлю с Китаем за юани. Складывалось устойчивое ощущение, что Иран начинает стратегический дрейф в сторону Пекина, который являлся самым крупным покупателем иранской нефти.



К тому же недавно сам Китай объявил о создании межбанковской системы "оплата по оплате" (payment versus payment - PVP) для взаиморасчетов при операциях в китайских юанях и российских рублях. Как сообщают китайцы, одной из целей этой системы станет перевод платежей с доллара на иные валюты. Ответ вроде бы на поверхности. ЕС выступает против развала соглашения по ядерной программе Ирана. Тегеран стремится заручиться более прочной поддержкой на этом направлении со стороны Брюсселя. Иранцы вслед за Саудовской Аравией сделали скидку европейским потребителям своих энергоресурсов, однако повысили цены для азиатских компаний. Переход на евро создает параллельную цепочку расчетов. При этом, судя по всему, в перспективе Тегеран не рассматривает Китай как своего основного потребителя.



В этом ключе, вероятно, Иран и Россия как союзники на Ближнем Востоке разделят европейский рынок, а Россия перенаправит излишки в Азию. Все может быть. Делать какие-либо прогнозы относительно Тегерана сложно. Пока же ЦБ Ирана заявляет, что сбоев в международных сделках не будет, поскольку и сейчас доллар используется для небольшого процента иранских внешнеторговых операций.



Станислав Тарасов Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524393240

Новости Казахстана

