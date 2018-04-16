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Ротшильды приватизируют Казахстан и рвутся в Узбекистан, - Е.Андреев
11:16 22.04.2018

В ближайшие два года в Казахстане на торги выставят крупнейшие объекты, включая национального перевозчика Air Astana и такие знаковые компании, как "Казмунайгаз", "Самрук-Энерго", "Казпочта" "КТЖ", "Казатомпром"

Агентство Reuters недавно сообщило о том, что западная финансовая группа Rothschild намерена участвовать в приватизации объектов госсобственности в Казахстане и уже раздает Национальному банку страны свои рекомендации. В частности финансисты предложили Астане провести так называемые pre-IPO, проверочные размещения акций крупнейших компаний страны на рынке, чтобы определить интерес потенциальных инвесторов.

Стоит отметить, что в течение 2018-2019 годов Казахстан намерен провести новую волну приватизации, на торги выставят крупнейшие объекты, включая национального перевозчика Air Astana и такие знаковые компании, как "Казмунайгаз", "Самрук-Энерго", "Казпочта" "КТЖ", "Казатомпром". Судя по всему, в этом процессе намерены активно участвовать представители Rothschild. Глава представительства Rothschild в России и странах СНГ Джованни Сальветти сообщил, что финансовая группа сейчас нацелена не только на Казахстан, но и активно присматривается к открывающемуся в последнее время узбекскому рынку.

Начался активный поиск новых рынков

По словам Сальветти, Rothschild начал рассматривать возможность расширения своей деятельности на территорию Узбекистана, после того как новый президент Шавкат Мирзиеев, который пришел к власти в 2016 году после смерти бессменного лидера страны Ислама Каримова, принял меры для открытия экономики.

"Узбекистан - это страна с огромным потенциалом, и новая администрации, похоже, очень привержена делу модернизации страны. Наша модель работы в Казахстане применима и к Узбекистану - мы можем консультировать правительство в вопросах приватизации, помогая реформировать банковский сектор", - сказал Сальветти.

Стоит отметить, что еще в ноябре 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречи с представителями западных финансовых групп, на которой сообщил, что Rothschild & Co консультирует Национальный банк страны.


Председатель совета директоров Rothschild & Co Эрик де Ротшильд выразил тогда восхищение Назарбаевым, чутко почувствовав, каким образом необходимо подбирать ключи к Астане.

"Меня впечатляет ваш дальновидный подход, который позволил наметить тренды на диверсификацию экономики, развитие промышленности и отход от сырьевой экономики", - сказал тогда Ротшильд.

Что значат все эти телодвижения западных финансистов в отношении центральноазиатских автаркий и насколько актуальны рекомендации проводить в Казахстане pre-IPO? Об этом Kaktakto узнал у экспертов.

Есть опасения, что будет низкий спрос

Финансовый аналитик Расул Рысмамбетов заметил, что pre-IPO проводят, когда есть повышенный спрос на предстоящее размещение. Часть акций компании продают до IPO крупным частным инвесторам - хеджфондам и фондам прямого инвестирования. Однако по условиям такие ранние покупатели обязаны держать акции заранее оговоренное время. Есть еще один вариант, когда требуется pre-IPO, когда компания опасается, что спрос будет низкий и нужен гарантированный объем выкупа. Вероятно, это касается казахстанского случая, так как местные компании не являются интересными для мирового рынка.

Предельно адекватное предложение

Экономист Денис Кривошеев называет предложение Rothschild казахстанскому правительству предельно адекватным и приводит ряд доводов. По его словам IPO в случае с развивающимися странами - профанация. Это вид приватизации рассматривается номенклатурой как самый прагматичный способ имитации бурной деятельности в области разгосударствления экономики. Он заметил, что "этот спектакль" можно было уже не раз наблюдать. Эксперт подчеркнул, что IPO - тот самый механизм, который позволяет привлекать деньги, фактически не теряя контроль над компанией, в отличие от приватизации.

"Есть пример с электроэнергетической компанией Казахстана "КЕГОК". По сути, от продажи десятипроцентной доли разрозненным инвесторам ничего не поменялось. Бумаги, конечно, приносят доход в тенге, но нее позволяют изменить работу компании, например, вмешиваться в процессы управления, влиять на назначение управленцев, даже требовать более высокой эффективности, не получается. Так что принятый принцип приватизации сложно считать эффективным, на что и намекают Rothschild, предлагая pre-IPO. И дело не в том, что кому-то нужны казахстанские активы, с имеющимся управлением они токсичны. И не в том, что Казахстан - "рай для инвесторов", работающих в немонетарной сфере. И даже не в том, кто сами Родшильды, а в том, что они со всей прагматичностью нанятых иностранных консультантов рекомендуют максимально эффективный механизм для развития государства, правда, не учитывая тот факт, что страна, словно раковой опухолью, поражена коррупцией, не хватает эффективности и предпринимательской свободы", - подчеркнул эксперт.

Контроль не ослабнет

По словам Кривошеева, государство, предлагая IPO, не собирается расставаться с контролем ни на йоту. Менеджеры не собираются открывать структуру активов и делать работу компании публичной, как того требуют правила, а Rothschild лишь очередные консультанты, получающие миллионы и чьи советы написанными томами пылятся в темных комнатах, убежден аналитик.

"Давайте смоделируем ситуацию новой волны приватизации. Air Astana, продав незначительный пакет акций через публичное размещение, так и останется непрозрачной компанией. Более того, государство, оставив в руках значительный пакет акций, не перестанет влиять на рынок авиаперевозок, играя в одни ворота. Акционеры не смогут влиять на деятельность, например, требовать оптимизации расходов с целью максимизации собственных прибылей. Никто не уволит 33 вице-президента, не сможет сократить штат, который втрое превосходит среднюю численность любой из авиакомпаний мира в расчете на один используемый самолет. Никто не позволит отказаться от услуг Питера Фостера (президент Air Astana), который уже дискредитировал весь институт иностранного менеджмента", - сетует Денис Кривошеев.

Для Rothschild рынок Центральной Азии - это всего лишь рынок, на котором можно зарабатывать, не больше, не меньше. Высокодоходный, как и любые имитирующие рынки. Это всего лишь бизнес. Существуют лекала, так сказать рецепты, которые продаются всем без исключения, как в аптеке, просто в каждый конкретный добавляются особые ингредиенты, считает он. По его словам, и болезни у всех одинаковые, и причины, по которым считается, что нужно "лечиться", так же не отличаются.

Дело может выгореть

Один из аналитиков социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ заметил, что на самом деле идея с pre-IPO вполне может оказаться выгодной для Казахстана. Продажа небольшой доли акций крупным игрокам должна увеличить стоимость бумаг, когда дело дойдет до основного этапа размещения, ведь именитые покупатели создадут необходимую рекламу активу и подогреют ажиотаж.

Министерство экономики Казахстана в начале года сообщило, что подготовило в общей сложности девять компаний к выводу на IPO/SPO, включая "Казахтелеком", Air Astana и "Казатомпром", которые планируется вывести на фондовую биржу в 2018 году с учетом экономической ситуации на рынке и конъюнктуры мирового рынка. Компании "Казмунайгаз", "Самрук-Энерго", "Казпочта" и Казахстанские железные дороги планируется вывести в 2019-2020 годах. Кроме того, ведется подготовка к выводу на IPO/SPO национальной горнорудной компанию "Тау-Кен Самрук" и авиаперевозчика Qazaq Air.

Евгений Андреев

16 апреля 2018

Источник - iarex.ru
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