В Ереване полиция разгоняет демонстрантов свето-шумовыми гранатами, главарь майдана Пашинян - задержан

11:13 22.04.2018 В Ереване полиция начала разгон демонстрантов с использованием спецсредств. СМИ сообщают о задержании лидера протестов Никола Пашиняна. Происходит это после быстротечных переговоров Пашинаня с премьером Саргсяном, отставки которого он добивается. Премьер, отработавший ранее два президентских срока, назвал требования оппозиции "шантажом государства".



Переговоры прошли на центральной площади Еревана - площади Республики. News.am передает, что оттуда протестующие во главе с Пашиняном направились в административный район Эребуни - по-видимому, намереваясь блокировать некоторые учреждения.



EVN Report передает, что на улицах вновь начались массовые задержания. Протестующих скручивают полицейские и помогающие им "красные береты". При этом сообщается о задержании Пашиняна, который, будучи депутатом, наделен неприкосновенностью.



По данным "Интерфакса", полиция использует свето-шумовые гранаты.



"Спутник Армения" сообщает, что, помимо Пашиняна, в районе Эребуни задержаны еще два оппозиционных депутата.



В Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста против назначения Саргсяна на пост премьер-министра Армении. В субботу полиция задержала более 100 оппозиционеров. Активисты начали перекрывать улицы для проезда автотранспорта в спальных районах Еревана. Участники протестного движения недовольны тем, что завершивший свое 10-летнее пребывание на посту президента Саргсян остался у власти, но уже на должности премьера. Они требуют отставки главы правительства. Источник - newsru.com

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