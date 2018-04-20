Переговоры премьера Армении Саргсяна с лидером оппозиции Пашиняном продлились несколько минут

10:58 22.04.2018 Переговоры премьера Армении с лидером оппозиции продлились несколько минут: "То, что вы предлагайте, - шантаж" Переговоры накануне согласовал президент страны Армен Саркисян, который встретился с протестующими, а затем навестил Саргсяна



Переговоры премьера Армении с лидером оппозиции продлились несколько минут: "То, что вы предлагайте, - шантаж"



Переговоры накануне согласовал президент страны Армен Саркисян, который встретился с протестующими, а затем навестил Саргсяна



Утром в воскресенье в центре Еревана прошли переговоры лидера оппозиции и премьера Армении, отставки которого требуют тысячи протестующих на площади Республики. Диалог продлился несколько минут, после чего премьер Серж Саргсян вышел, заявив о попытках шантажа на государственном уровне.



Переговоры накануне согласовал президент страны Армен Саркисян, который встретился с протестующими, а затем навестил Саргсяна. Утром в воскресенье премьер приехал на площадь Республики и в гостинице "Мэрриот" встретился с лидером оппозиции Николом Пашиняном.



Заявленной целью переговоров была разрядка напряженности, которая сложилась в результате акций протеста, проводимых оппозицией в последние дни. Пашинян на встрече утверждал, что будет разговаривать только об отставке Саргсяна. Митингующие перед зданием в это время скандировали лозунги против Саргсяна.



Из переговоров ничего не вышло. Вскоре после начала встречи Саргсян объявил: "Политическая сила, получившая на выборах 7-8%, не имеет права говорить от имени народа".



После этого премьер-министр Армении призвал к законности лидера оппозиции и покинул зал переговоров, передает ТАСС. "То, что вы предлагайте - шантаж. Вы не можете шантажировать государство", - отметил он и вышел из гостиницы "Мариот".



"Вы не представляете обстановку в республике", - в свою очередь заявил лидер оппозиции.



Участники протестного движения недовольны тем, что завершивший свое 10-летнее пребывание на посту президента Саргсян остался у власти, но уже на должности премьера. Они требуют отставки главы правительства.



В Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста против назначения Саргсяна на пост премьер-министра Армении. В субботу полиция задержала более 100 оппозиционеров. С самого утра активисты начали перекрывать улицы для проезда автотранспорта в спальных районах Еревана. Источник - newsru.com

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