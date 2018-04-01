Гнев президента: как обстоят дела в трех банках из списка Назарбаева

09:20 22.04.2018 Самые главные вопросы, которые сейчас волнуют клиентов трех небольших казахстанских банков: "Что делать, и кто за все это будет отвечать?"



АСТАНА, 19 апр - Sputnik, Катерина Клеменкова



Силу слова президента Казахстана Нурсултана Назарбаева прочувствовали на себе сразу три банка Казахстана - ЭксимБанк, Банк Астаны и Qazaq Banki. По оценкам экспертов, эти банки теперь может погубить паника вкладчиков, вызванная негативной информацией.



Гнев президента

Выступая на совещании в Акорде по итогам работы Нацбанка, Нурсултан Назарбаев сообщил, что сразу три банка - ЭксимБанк, Банк Астаны и Qazaq Banki - имеют "ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить своим вкладчикам".

Гнев президента стал настоящим потрясением. Казнет буквально взорвался комментариями, обсуждая эту неприятную новость, и тем самым породил целый спектр слухов, изобилующих сомнительными подробностями и непроверенными сведениями.

Вкладчики, особенно те, кто имеет депозиты внушительного размера, запаниковали, инвесторы расстроились, а банкиры теперь пытаются оправдаться, то есть хоть как-то противостоять негативной информации.



Что говорит Qazaq Banki

В Qazaq Banki перестали хранить молчание и наконец-то признали – проблемы есть, слухи, активно распространяющиеся в последнее время о том, что банк на грани дефолта, возникли не на пустом месте.

"Ухудшение некоторых показателей банка стало, прежде всего, следствием некачественных кредитов, выданных в период 2013–2016 годов во время управления банком лицами, назначенными Жомартом Ертаевым и Бахыт Ибрагим, основная часть которых приходится на заемщиков, непосредственно связанных с вышеуказанными лицами", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой АО "Qazaq Banki".

Более того, в сообщении говорится, что в конце 2017 года на фоне событий, произошедших вокруг банка RBK, который также находился под управлением приближенных Ертаева, произошел отток ликвидности.

Впрочем, в банке заверяют, что руководство и акционеры "предпринимают все меры для обеспечения достаточности капитала и ликвидности финансового института". В доказательство пресс-служба приводит цифры: с конца 2016 года по сегодняшний день акционеры Qazaq Banki и аффилированные лица оказали финансовую поддержку банку на общую сумму более 150 миллиардов тенге, в том числе в виде докапитализации на сумму 16,6 миллиарда тенге и привлечения ликвидности на сумму около 120 миллиардов тенге.

Сейчас, по данным пресс-службы, активы Qazaq Banki по состоянию на апрель 2018 года составили 339 миллиардов тенге, в том числе кредитный портфель равен 273 миллиардам тенге. Обязательства составили 290 миллиардов, в том числе средства клиентов 190 миллиардов тенге.

В заключительных строках своего сообщения пресс-служба Qazaq Banki констатирует, что в настоящее время совместно с Нацбанком обсуждается план мероприятий по оздоровлению, "включая меры по очистке баланса финансового института от проблемных займов, выданных до конца 2016 года, в том числе с привлечением к ответственности виновных лиц совместно с правоохранительными органами".

Источник Sputnik, знакомый с ситуацией, подтвердил, что в банке активно работали над тем, чтобы привести дела в порядок, и шансы на оздоровление у финансового института были неплохими…



Пресс-конференция Банка Астаны

Банк Астаны среди троицы с "ужасными показателями" выделяется. Уставной капитал, собственные средства и его рейтинг выше, чем у двух других из "списка президента". Как следует из опубликованной отчетности, Банк Астаны по итогам января 2018 года заработал 1,5 миллиарда тенге чистой прибыли - это в два с лишним раза больше, чем у Qazaq Banki на тот же период, и в 24 раза – чем у ЭксимБанка (по данным KASE).

Да, рейтинг банка был в начале апреля понижен. Агентство S&P присвоило АО "Банк Астаны" кредитные рейтинги "В-/В" (уровень кредитных рисков выше среднего) с негативным прогнозом.

В тоже время долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Qazaq Banki и ЭксимБанка этим же агентством в феврале были понижены до значения "CCC+/C" - высокая вероятность дефолта.

Стоит отметить, и что банк до последнего исполнял свои обязательства.

"Руководство Банка Астаны официально подтверждает, что банк стабильно выполняет все текущие обязательства перед клиентами, партнерами и кредиторами. Банк полностью соответствует всем требованиям регулятора в части достаточности капитала, ликвидности и пруденциальных нормативов. Подтверждением этому является отсутствие претензий по данным показателям со стороны регулятора - Национального Банка РК", - сообщило руководство банка на специально собранной пресс-конференции.

На пресс-конференции особо подчеркнули, что за все годы работы банк ни разу не допускал дефолта по своим обязательствам и не пользовался поддержкой государства.

"Объем высоколиквидных активов в виде денежных средств и требований по сделкам РЕПО составляет свыше 60 миллиардов тенге. Требования по кредитному портфелю, составляющие свыше 170 миллиардов тенге, обеспечены твердыми залогами в виде современных бизнес-центров, недвижимого имущества и жилой недвижимости (квартир и домов), денежных средств и др. В собственности банка находятся объекты недвижимости стоимостью порядка 55 миллиардов тенге", - приводит банк цифры.



Бедный ЭксимБанк

Пожалуй, самый "бедный" из троицы – это ЭксимБанк. Финансовые показатели у банка низкие: уставной капитал – 12,2 миллиарда тенге (у Qazaq Banki – 38,7 миллиарда, у Банка Астаны – 42 миллиарда, по данным KASE). Собственный капитал этого банка в три с лишним раза ниже, чем у двух других.

"Высокая зависимость банка от фондирования, привлекаемого со стороны акционеров и государства, ставит под сомнение жизнеспособность его бизнес-модели в долгосрочной перспективе", - говорится в аналитической записке S&P.

Но важный момент – среди акционеров банка, с долей почти в 14%, значится Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана. В связи с этим обстоятельством эксперты предполагают, что регулятор запустит в отношении банка процедуру оздоровления.



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Комментарий Qazaq Banki относительно текущего состояния дел в Банке

PR-служба АО "Qazaq Banki", 19 апреля



Касательно состоявшегося 18.04.2018 года совещания о деятельности Национального банка РК Акционерное общество "Qazaq Banki" (далее – Банк) сообщает следующее.

По состоянию на 01.04.2018 активы Qazaq Banki составили 339 млрд тенге, в том числе кредитный портфель равен 273 млрд тенге. Обязательства составили 290 млрд тенге, в том числе средства клиентов 190 млрд тенге. Собственный капитал Банка составил 48 млрд тенге, в том числе уставный капитал – 39 млрд тенге. Текущая прибыль за 3 месяца 2018 года сложилась в размере 2 551 млн тенге.

Ухудшение некоторых показателей Банка стало прежде всего следствием некачественных кредитов, выданных в период 2013 – 2016 гг. во время управления Банком лицами, назначенными Ертаевым Ж.Ж. и Ибрагим Б.Ж. (крупный участник), и основная часть которых приходится на заемщиков, непосредственно связанных с вышеуказанными лицами. Также в конце 2017 года на фоне событий, произошедших вокруг АО "Bank RBK", который также находился под управлением лиц, связанных с Ертаевым Ж.Ж., произошел отток ликвидности Банка.

Текущее руководство Банка и нынешние акционеры предпринимают все меры для обеспечения достаточности капитала и ликвидности финансового института. Так, за период с конца 2016 года по сегодняшний день акционеры Qazaq Banki и аффилированные лица оказали финансовую поддержку Банку на общую сумму более 150 млрд тенге, в том числе в виде докапитализации на сумму 16,6 млрд тенге и привлечения ликвидности на сумму около 120 млрд тенге. Достаточность капитала Банка в текущий момент превышает необходимые требования Национального Банка РК. Текущие акционеры и далее намерены поддерживать Банк и предпринимают все необходимые действия по обеспечению стабильного функционирования финансового института.

В настоящее время АО "Qazaq Banki" обсуждает с Национальным Банком РК план мероприятий по оздоровлению Банка, включая меры по очистке баланса финансового института от проблемных займов, выданных до конца 2016 года, в том числе с привлечением к ответственности виновных лиц совместно с правоохранительными органами.

В рамках планируемых мероприятий акционеры и руководство Qazaq Banki намерены привлечь ликвидность в объеме, достаточном для выполнения всех срочных обязательств перед клиентами в течение следующих нескольких месяцев. Источник - Sputnik

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