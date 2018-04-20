В Турции племянника Гюлена посадили на 12 лет. За "причастность к терроризму"

09:12 22.04.2018 В Турции осужден племянник духовного лидера Фетхуллаха Гюлена, подозреваемого в организации переворота 2016 года. Об этом сообщает Turkey Purge со ссылкой на Anadolu. Ахмет Рамиз Гюлен, которого обвинили в "причастности к террористической организации" (стандартное обвинение для предполагаемых мятежников), приговорен к 12 годам тюрьмы.



Племянник был задержан вскоре после мятежа. Он провел под арестом около полутора лет. Местная пресса утверждала, что у него обнаружили некие документы, доказывающие его вину.



Ранее в Турции уже были арестованы родственники Фетхуллаха Гюлена. В конце 2017 года, в ходе массовых арестов в Анкаре по делу о мятеже, под стражу взяли его другого племянника – Селмана Гюлена. Среди арестованных в разное время оказались также племянница, брат и двоюродные братья.



Один из двоюродных братьев, Кемалеттин Гюлен, недавно был приговорен к 7,5 года тюрьмы. Его также обвинили в причастности к "террористической организации". К такому же сроку приговорили и племянницу (известны ее инициалы – Б.Г.).



Сам Фетхуллах Гюлен находится в США. Власти Турции настаивали на его экстрадиции. Однако их требования выполнены не были.



Мятеж в Турции произошел в июле 2016 года. Группа военных захватила ряд стратегических объектов, но вскоре мятеж был подавлен силовыми структурами, оставшимися на стороне властей. В столкновениях погибли несколько сотен человек. Власти обвинили в этом Гюлена и его сторонников (сам он это отрицает). По подозрению в причастности к заговорщикам были арестованы десятки тысяч человек, более сотни тысяч уволены из государственных структур. Часть обвинений позднее была рассмотрена в судах, несколько тысяч человек приговорены к лишению свободы, более 800 из них – к пожизненному заключению.



Аресты и увольнения нередко обосновывались сомнительными обвинениями, включая пользование мессенджером ByLock (власти утверждают, что заговорщики применяли его для секретных переговоров) или наличие счета в банке, связанном со сторонниками Гюлена. Правозащитники отмечали, что официальная кампания сопровождалась массовым нарушением прав человека, включая произвольные аресты и пытки. Источник - fergananews.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524377520

Новости Казахстана

