Сибирский ученый Глупов изобрел супер-яд против саранчи. На основе токсичных метаболитов

08:46 22.04.2018 В Таджикистане протестировали уникальный яд для борьбы с саранчой



Коллектив Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН под руководством его директора профессора Виктора Глупова разработал биологический препарат против саранчи, в том числе марокканской, которая широко распространена в Таджикистане и наносит громадный ущерб народному хозяйству республики, сообщает АП.



По словам Глупова, к настоящему времени есть ряд разработок в области биологии для контроля численности саранчовых на основе различных микроорганизмов, в первую очередь на основе грибов, поражающих этих насекомых.



"Если же говорить о Таджикистане, то тут условия очень жесткие, особенно там, где обитает саранча, ̶ это практически полупустыни. Почва в вашем регионе почти стерильная, а значит, те живые грибы, которые обычно входят с состав ныне существующих препаратов против саранчи, будут быстро разрушаться под воздействием высокого УФ-излучения", - отмечает академик.



"Разработанный нами препарат против саранчи в природных условиях Таджикистана отличается высокой стабильностью по отношению к внешней среде. Этого удалось достичь благодаря тому, что к основному грибному компоненту мы добавили метаболиты других грибов, бактерий или растений. Например, те, что вырабатывает растение, когда его начинает поедать гусеница: то есть оно начинает защищаться и вырабатывает некие токсичные вещества – метаболиты, препятствующие нормальному развитию насекомых.



Мы добавили в состав препарата некоторые природные компоненты, которые усиливают действие грибов, в результате чего время гибели насекомых сокращается до 1-3 дней", - рассказал автор изобретения.



Создатели отмечают, что у саранчи к новому препарату крайне низкий уровень устойчивости - не более 15%.



По словам Виктора Глупова, Таджикистан имеет большой потенциал сельскохозяйственного развития, которым пора начать пользоваться. Источник - ca-news.org

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