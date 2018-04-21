 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане создается Центр передовых технологий при Мининновразвития
08:16 22.04.2018

Создается Центр передовых технологий

В Узбекистане создается Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития.
Президент Узбекистана подписал постановление "Об образовании Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан".

Согласно документу, Центр создается для поддержки высокотехнологичных предприятий, внедрения инновационных идей, технологий и проектов на базе ГУП "Учебно-экспериментальный Центр высоких технологий".

В документе говорится, что новая структура создается в целях создания условий по активизации развития научной и инновационной деятельности, широкой интеграции науки, образования и производства, генерации и применения новых знаний, эффективного использования научно-инновационного потенциала и научно-лабораторной базы в разработке и внедрении передовых инновационных идей, технологий и проектов.

В постановлении отмечается, что Центр будет проводить фундаментальные прикладные научные исследования, создавать инновационные разработки в области передовых технологий.

Также центр будет выполнять целевые научно-технические и инновационные программы на уровне мировых требований и стандартов.

Центр будет привлекать к сотрудничеству ученых и исследователей, обеспечивать интеграцию науки, образования и производства с целью разработки наукоемкой продукции и конкурентоспособных отечественных инновационных технологий.

Центру поручено развивать эффективные формы сотрудничества с академической, вузовской и отраслевой наукой, проводить совместные научные исследования, а также разрабатывать наукоемкие технологии, потенциально патентоспособные на международном рынке и т.д.

Глава Узбекистана поручил разработать дорожную карту по развитию научно-исследовательской и инновационной деятельности центра.

Президент поручил ввести в учебные планы по повышению квалификации управленческих кадров Академии государственного управления дисциплины "Инновационный менеджмент" и "Управление инновационными проектами".

21 апреля 2018 г.

Источник - UzDaily.uz
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