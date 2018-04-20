Казахстан тоже хочет принадлежать к "коллективному Западу"? - А.Аганин

08:06 22.04.2018 Велика вероятность, что в условиях противостояния России с "коллективным Западом" политика Казахстана будет направлена на обретение экономической и политической независимости от России по украинскому сценарию уже в самое ближайшее время



1. 18 января 2018 года канал Russia Today сообщил о заявлении президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в интервью журналистам об успешных переговорах с президентом США Дональдом Трампом. В этом заявлении президент Казахстана отметил, что они с Трампом договорились о прямой связи "по всем вопросам, которые обсуждали", а также о том, что американским компаниям будет "дан сигнал" на работу в Казахстане. При этом Н. Назарбаев подчеркнул, что Трамп – бизнесмен и не из тех, кто бросает слова на ветер. По мнению президента Казахстана, Д. Трамп абсолютно не похож на всех своих предшественников на посту. Н. Назарбаев провел переговоры с Д. Трампом в Вашингтоне, в ходе которых главами государств были обсуждены вопросы в сферах экономики, энергетики (в том числе ядерной), проблемы КНДР и российско-американских отношений.



По мнению директора международных проектов Института национальной стратегии России Юрия Солозобова, Н. Назарбаев, пользующийся на мировой арене в силу громадного политического опыта большим авторитетом, выступал в Вашингтоне во многом как миротворец, парламентер между Россией и США. По мнению Ю. Солозобова Казахстан, отстаивая интересы России, стоит за свои интересы – ведь санкции "коллективного Запада", нацеленные на российскую экономику, бьют рикошетом и по Казахстану, с экономикой которого российская тесно связана.



Очевидно, что заинтересованность Казахстана в нормализации российско-американских отношений носит чисто прагматический характер. Что, в общем-то, не является ни предосудительным, ни, тем более, странным при капитализме, когда господствует принцип "своя рубашка – ближе к телу", "моя хата – с краю". Проблема тут заключается в том, что не будь экономика Казахстана тесно связана с российской – исполнял бы президент Н. Назарбаев свою миротворческую роль? Это – чрезвычайно большой вопрос. К сожалению, на сегодняшний день экономические связи между Россией и каждым из государств СНГ являются единственной скрепой, не позволяющей им пойти по пути Грузии или Украины. И, увы, эта скрепа, при достаточном нажиме, как показывает практика, часто не выдерживает. В конце концов, в какой-то момент перед каждым из государств, которые у нас стало принято традиционно называть словами "наши союзники в СНГ", встанет вопрос: остаться с Россией и получать от этого целый букет проблем, или променять ее на более сильного покровителя и союзника.



2. 18 февраля 2018 года сайт телерадиокомпании Турции (TRT) сообщил о направлении в адрес МИД КНР министерством иностранных дел Республики Казахстан ноты со сведениями о притеснении этнических казахов, проживающих в КНР. Согласно ноте, власти КНР не выдают паспорта и другие документы этническим казахам, проживающим в КНР, всего – более чем полутора миллионам человек. Нота в адрес МИД КНР составлена в ответ на направленные в правительство Казахстана жалобы от этнических казахов. Ранее, посол КНР в Республике Казахстан Чжан Ханьхуэй попросил не вмешиваться во внутренние дела КНР, имея в виду притеснения этнических казахов, проживающих в Синьцзян – Уйгурском автономном районе. Он сказал, что "если дело касается граждан, у которых имеются паспорта КНР, то это – чисто внутренние дела КНР", и попросил не спекулировать на этой теме. В отношении казахской диаспоры, составляющей полтора миллиона человек, посол заявил, что КНР будет реагировать на все случаи какой-либо этнической дискриминации. В июне 2017 года президент Казахстана Н. Назарбаев заявил, что не слышал ранее о проблеме притеснения казахов в КНР, а впервые узнал о ней через посольство. По сообщениям в СМИ, притесняются те казахи, которые стремятся сохранить связь с Казахстаном – по работе или родственным связям. Казахи в КНР проживают в Или-Казахском автономном округе, где они составляют до 25 % населения, а также в Чанцзи-Хуэйском автономный округе, где доля

этнических казахов доходит до 8 %. Оба автономных округа входят в состав Синьцзян – Уйгурского автономного района на северо-западе КНР, тесно связанного с Казахстаном торговыми отношениями. Доля Казахстана в импорте региона КНР – 44 %, а в экспорте – 39 %.



3. 22 февраля 2018 года ТАСС сообщил о горячем приветствии идеи встречи лидеров государств Центральной Азии в Астане спецпредставителем Европейского Союза Петером Бурианом в Душанбе на открытии конференции, посвященной развитию отношений Европейского союза и Центральной Азии. П. Буриан одобрил усиление регионального сотрудничества, поддержал обсуждение вызовов, "которые есть в этом регионе" и назвал такие события "позитивными изменениями". "Мы приветствуем такого рода решение, мы хотели бы, чтобы они вместе, без каких-либо партнеров, сами обсудили приоритеты сообща, и, возможно, могли бы развить свои собственные региональные стратегии для того, чтобы преодолеть вызовы", – заявил П. Буриан. Первый за 13 лет формальный саммит глав пяти государств был еще только запланирован на 15 марта 2018 года, инициатива принадлежит президентам Казахстана и Узбекистана. Неформальные встречи в различных форматах были и раньше. Отметим также, что несколько ранее до этого Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров критически отзывался о повышенном интересе Европейского союза к государствам Центральной Азии, в частности, о европейских кредитах. С. Лавров усматривает в этом интересе политическую мотивацию, стремление односторонне открыть рынки сбыта товаров из Европейского союза и сломать многовековые связи между народами СССР.



4. 2 марта 2018 года официальный сайт министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (МОАП РК) сообщил, что Иорданию глава ведомства Бейбут Атамкулов. Казахстанская делегация по поручению своего главы государства посетила Иорданское Хашимитское Королевство с рабочим визитом, где встретилась с руководством страны. В ходе переговоров с Председателем объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Иордании Махмудом Абдель Халим Фрейхатом обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества. Кроме того, представители МОАП РК провели переговоры с Генеральным директором Королевского географического центра, бригадным генералом Ауни Хасауной. Стороны обсудили вопросы дистанционного зондирования Земли и электронной картографии. Еще ранее, 1 ноября 2017 года, Н. Назарбаев вручил международную премию "За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность" королю Иордании Абдалле II в ходе официальной встречи.



5. 7 марта 2018 года агентство Интерфакс-АВН сообщило о подписаных мажилисом парламента Казахстана на пленарном заседании поправках в соглашение о коммерческих железнодорожных перевозках американского спецгруза через территорию Казахстана, связанных с проводимой США работой по восстановлению Афганистана. Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов пояснил, что в прошлом году США попросили скорректировать действующий маршрут перевозок спецгруза в Афганистан и добавить в него порты Курык и Актау, что позволило бы доставлять груз из Азербайджана через Каспийское море в Казахстан и далее по железной дороге через станции Сарыагаш, Келес или Бейнеу, Каракалпакия в Узбекистан и затем в Афганистан. Таким образом, протокол дополняет существующее соглашение, расширяя список пунктов пропуска американских грузов, не меняя сути, дополнил К. Абдрахманов. Протокол был подписан 21 сентября 2017 года в Нью-Йорке. В 2011 году был подписан аналогичный протокол, дополняющий список пропускных пунктов на границе с Узбекистаном еще одним – Бейнеу-Каракалпакия. Сообщалось, что это позволит проложить маршрут транзита спецгруза таким образом, чтобы он проходил по менее населенной территории Казахстана и дальше от казахстанско-узбекистанской границы. Это соглашение между Казахстаном и США о транзите спецгруза в Афганистан вступило в силу летом 2010 года. С этого года казахстанские перевозчики получили порядка 626 тыс. долл. США за перевозку более 13 тысяч тонн американского груза.



6. 15 марта 2018 года СА-News передал, что вопросы сотрудничества и продвижение в решении международной повестки дня и региональных проблем (экономика, границы, транспорт) обсуждались на саммите государств Средней Азии. "Внутрирегиональные проблемы, которые у нас есть, никто за нас не решит. Безопасность в регионе нас беспокоит, – отметил президент Казахстана Н. Назарбаев. – Если спецслужбы наших стран будут сотрудничать, мы все будем знать о террористах и наркотрафиках, исламистах, можно пресечь оборот наркотиков и оружия". Также он добавил, что в Узбекистане пройдет встреча высокого уровня в конце марта 2018 года. Продолжая диалог "о ключевых вопросах в рамках Центральной Азии", какого-либо "секретариата или органа", по словам Н. Назарбаева, создавать не планируется, но будет создана пятисторонняя рабочая комиссия на уровне премьер-министров государств. Он также отметил, что "за прошедший короткий период решены вопросы, которые годами, десятилетиями не решались", и рассказал о завершении процесса демаркации границы с Узбекистаном. Средняя Азия – регион с быстрорастущей экономикой, средний рост ВВП, по данным ООН, превышает 6 процентов, увеличивается товарооборот между государствами. И это взаимодействие можно и нужно увеличивать, считает Н. Назарбаев. Он привел пример с клубникой, завозимой из Израиля в то время, когда овощи и фрукты уже созрели в Узбекистане и Таджикистане. "Нам надо ловить чиновников, которые сели на эту торговлю, им выгодно возить оттуда, известными своими друзьями, чем рядом брать у соседей", – поделился мнением с коллегами президент Казахстана. Н. Назарбаев обратил внимание участников встречи на важность совместного решения вопросов. "Мы должны совместно решать вопросы в интересах всех государств по гидростроительству и использованию ресурсов", – заявил он, подчеркнув, что "70 млн. граждан живет в створе рек Амударья и Сырдарья". Отметим, на саммите обсуждался широкий круг вопросов: тарифная политика, привлечение инвестиций, внедрение инноваций, сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, развитие туризма. На проходившем в Астане саммите президентов Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении вопросы сотрудничества в регионе и внешнеполитическую обстановку обсудили Нурсултан Назарбаев, Шавкат Мирзиеев, Сооронбай Жээнбеков, Эмомали Рахмон и Гурбангуллы Бердымухамедов.



7. Все вышеприведенные сообщения официальных СМИ ярко демонстрируют явный "дрейф" Казахстана в сторону США, который стал стратегией Казахстана. Президент Казахстана Н. Назарбаев всегда видел возможность развития независимого Казахстана только через сотрудничество с США, которые должны были дать технологии и деньги. При этом слишком тесное сотрудничество Казахстана с Россией или КНР Н. Назарбаев считает угрозой для независимости страны. Срабатывает концепция во многом аналогичная той, которая обозначилась уже давно на Украине: Украина затрудняла активное экономическое сотрудничество между Россией и Европейским союзом, Казахстан – между КНР и Европейским союзом.



Одной из причин такого поведения Казахстана видится в отсутствии эффективной, а самое главное – внятной внешней политики России на постсоветском пространстве. А какова стратегия развития России по отношению к государствам постсоветского пространства? Если что-то и есть, то это неэффективно, потому что результаты как раз обратные.



Кстати, 14 апреля 2018 года резолюция России, осуждающая США и их союзников за нанесение удара по Сирии, была отклонена Советом Безопасности ООН. Резолюцию поддержали три государства: Россия, КНР и Боливия. Против резолюции выступили восемь государств, четыре воздержались, среди которых оказался и Казахстан. Кроме того, в апреле 2017 года президент Казахстана Н. Назарбаев подписал указ о постепенном переводе казахского языка на латиницу к 2025 году с последующими уточнениями этого начинания. Утвержден новый казахский алфавит, обязательному переводу будут подлежать книги, документация и периодика.



Ориентация Казахстана на "коллективный Запад" является закономерным итогом многолетней аморфной политики самой России. Если форейторы процесса так называемой

"конвергенции двух систем" ставили (или пытались выдавать, что ставили) своей целью объединение с Западной Европой на основе ликвидации СССР, то примерно с 2005 года по закрытым каналам оттуда стала транслироваться позиция о том, что без дальнейшей ликвидации уже и самой Российской Федерации это будет невозможно. С тех пор прошло достаточно много времени, чтобы можно выработать новую концепцию для изменения складывающегося положения для будущего России и вокруг нее.



После произошедших глобальных изменений в отношениях с "коллективным Западом" перед Россией самым острейшим образом встал вызов необходимости новой стратегии сотрудничества с государствами постсоветского пространства и всем остальным советским наследием, в частности, с Казахстаном и другими государствами постсоветского пространства. Если власти России не осознают масштаб и крайнюю остроту данного вызова, то велика вероятность, что в условиях противостояния России с "коллективным Западом" политика Казахстана будет направлена на обретение экономической и политической независимости от России по украинскому сценарию уже в самое ближайшее время.



Андрей Аганин

20 апр. 18 Источник - zavtra.ru

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