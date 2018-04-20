Узбекистан и Казахстан продолжают протоколить демаркацию госграниц

07:15 22.04.2018 Узбекистан и Казахстан обсудили демаркацию госграниц



16-20 апреля 2018 года в г.Ташкенте состоялось заседание Правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Казахстан в Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии.

В ходе встречи продолжена совместная работа по подготовке итоговых материалов демаркации узбекско-казахстанской границы, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.



Стороны также договорились о продолжении совместных полевых обследований для ускорения демаркации узбекско-казахстанской Государственной границы.



Заседание прошло в дружеской обстановке, в духе взаимопонимания и конструктивизма.



По итогам мероприятия подписан Протокол. Источник - UzDaily.uz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524370500

Новости Казахстана

