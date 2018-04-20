 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан и Казахстан продолжают протоколить демаркацию госграниц
07:15 22.04.2018

Узбекистан и Казахстан обсудили демаркацию госграниц

16-20 апреля 2018 года в г.Ташкенте состоялось заседание Правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Казахстан в Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии.
В ходе встречи продолжена совместная работа по подготовке итоговых материалов демаркации узбекско-казахстанской границы, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Стороны также договорились о продолжении совместных полевых обследований для ускорения демаркации узбекско-казахстанской Государственной границы.

Заседание прошло в дружеской обстановке, в духе взаимопонимания и конструктивизма.

По итогам мероприятия подписан Протокол.

Источник - UzDaily.uz
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