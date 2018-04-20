|Узбекистан и Казахстан продолжают протоколить демаркацию госграниц
07:15 22.04.2018
Узбекистан и Казахстан обсудили демаркацию госграниц
16-20 апреля 2018 года в г.Ташкенте состоялось заседание Правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Казахстан в Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии.
В ходе встречи продолжена совместная работа по подготовке итоговых материалов демаркации узбекско-казахстанской границы, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Стороны также договорились о продолжении совместных полевых обследований для ускорения демаркации узбекско-казахстанской Государственной границы.
Заседание прошло в дружеской обстановке, в духе взаимопонимания и конструктивизма.
По итогам мероприятия подписан Протокол.