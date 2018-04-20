 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 22.04.2018
00:34  Устроитель Семиречья. Вышла в свет книга В.Проскурина "Жизнь и судьба генерала Колпаковского" в ца с картинкой
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Пятница, 20.04.2018
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Устроитель Семиречья. Вышла в свет книга В.Проскурина Жизнь и судьба генерала Колпаковского в ца с картинкойУстроитель Семиречья. Вышла в свет книга В.Проскурина "Жизнь и судьба генерала Колпаковского" в ца с картинкой
00:34 22.04.2018

Генерал Колпаковский. Новая книга

Издательско-типографский дом Service Press выпустил научно-популярный, военно-биографический и литературно- художественный альбом (В.Н.Проскурин "Жизнь и судьба генерала Колпаковского", Алматы, "Service Press", 2018 г., сс. 1-324 , 364 илл.). Автор в гражданской манере размышляет об исторической ответственности нового поколения за сохранение памяти о казачестве. Им использованы частные воспоминания и письма круга лиц и родственников, коллег и соратников. Иллюстрированная палитра книги, объем историко-культурного материала, аргументов и фактов, впервые вводимых в научно-практический оборот, отражают евразийский окоем военно-административных, историко- культурных, традиционно-бытовых и прочих значимых сторон многонационального семиреченского казачества. Будто читаешь главы о рядовых казаках, проводниках, толмачах и разного толка первопроходцах войска, где возникает ощущение знакомства с живыми людьми старой и уходящей эпохи. Это соприкосновение удивляет и захватывает широкий круг читателей, от мала до велика.

По поводу жизни и судьбы генерала Г.А. Колпаковского вышли с переизданием военно-исторические книги писателя-краеведа Владимира Проскурина, автора свыше двадцати монографий, сотен научно-популярных очерков о Русском Туркестане. Первое берлинское издание было воспринято с интересом в приполярной Югре и горном Алтае, в казачьем Ростове-на-Дону и русских домах Европы и Америки. Теперь читатель получил новое алма-атинское переиздание документальной и иллюстрированной книги к ожидаемому юбилею со дня рождения генерала Г.А. Колпаковского и 150-летию Семиреченского казачьего войска. Книга издана на спонсорские деньги и распространяется доброхотами со склада Туристского информационно- методического центра (адрес: 050012, Алматы, ул. Сейфуллина, 551 (угол Кирова). Директор ТИМЦа Лютерович Олег Григорьевич, oleg_tur_53@mail.ru , тел. (727) 224-24-95, моб. +7776938235). Информация необходима библиотекам и архивам, краеведческим организациям, военно-историческим обществам и заинтересованным лицам.

Первая часть книги - "С южного Кавказа, в сторону Крайнего Севера и Туркестанского края" рассказывает о боевом пути офицера Модлинского пехотного полка до уездного начальника Березовского военного округа (ныне Югория).

Вторая часть - "Герасим-грачевник на Семи реках селится" повествует об административной деятельности генерала Колпаковского. При первом военном губернаторе и наказном атамане Семиречья, возникло шесть городов Заилийского края, выросли областной центр город Верный (ныне Алматы), уездный город Джаркент, с населением в двадцать тысяч человек, упрочено 64 казачьих и крестьянских поселения с великолепными мечетями, синагогами и храмами.

Третья часть - "Окружение и семья генерала Колпаковского". В этой книге даны именной указатель, предметы и названия расположенные от "А" до "Я", с богатейшей библиографией и уникальными портретами личностей XIX века из личного архива автора.

Близится 200-летие со дня рождения Герасима Алексеевича Колпаковского (1819-1896), полного генерала пехотинца и кавалериста, российского полководца и войскового наказного атамана Сибирского казачьего войска, Георгиевского кавалера, дважды удостоенного на фронтах Героя Отечества. Он состоял членом Военного Совета, председателем комиссии по устройству казарм Военного министерства. Будучи в разные годы генерал- губернатором, военным губернатором и атаманом в Западной Сибири, Туркестане и Степном крае - о его деле писали современники - генерал Колпаковский "… носит характер более русский, общегосударственный, доказывающий его высокий государственный талант. Некоторые циркуляры генерала поражают дальновидностью, несмотря на то, что в столь сложном юридическом вопросе пришлось разбираться человеку, воспитанному на войне и проведшему почти всю жизнь в походах…". Его жизнь и судьба отражают культурно-историческую память о первом военном губернаторе и первом наказном атамане Семиреченского казачьего войска. Стало быть устроителем города Верного, ныне Алматы ( Республика Казахстан).

Служебная и личная характеристики - от рядового до генерала и высшего государственного чиновника - отражены в источниках. Кроме военной и государственной карьеры генерал Колпаковский значится ученым-естествоиспытателем, этнографом и археологом , путешественником. Он был видным общественным и научным деятелем, содействовал успеху географических экспедиций, изучению истории и материальной культуры народов, движению по изучению производительных и культурных сил.

В честь генерала Колпаковского были названы селения от Семиречья до Камчатки, улицы в Омске, Кунгуре (Пермский край), Верном (ныне Алма-Ата, бывшая столица Казахстана) и Пишпеке (теперь Бишкек, главный город Киргизии). Названы первые мосты и пароходы на реках Или, Иртыше, ледник в хребте Терскей-Алатау, многие растения горного Тянь-Шаня. Колпаковский был избран Почетным гражданином и Почетным стариком городов и казачьих станиц, в числе которых город Верный и Алматинская станица.

Александра Докучаева,
заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524346440
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