Грефу пора сушить сухари. Спикер Госдумы пригрозил уголовным преследованием всем, кто соблюдает антироссийские санкции в России

12:18 21.04.2018 Алексей Полубота

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Алексей Анпилогов

Павел Салин

Сергей Марков



Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с представителями деловых и экспертных кругов выступил за введение запрета на исполнение санкций США на территории России, сообщили в пресс-службе парламентария 20 апреля.



Володин не исключил, что за такие действия будет предусмотрена уголовная ответственность.



По его словам, это коснется тех, кто будет "руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств" при работе на территории страны: "В России мы должны жить по российским законам"



Предложение, напомним, прозвучало на четвертый год после того, как Россия начала жить в условиях экономических и политических ограничений, наложенных Западом. И до сих пор, к примеру, крупнейшие российские банки - Сбербанк и ВТБ - не работали на территории Крыма, по сути, соблюдая западные санкции.



Означает ли заявление Володина, что теперь что-то изменится, и, к примеру, главе Сбербанка будет грозить уголовное преследование, если он в скором времени не даст отмашку своей компании начать работу на территории Крыма?



- Сама обстановка подталкивает российское руководство реагировать как на действия Запада, так и на ту часть российской элиты, которая этому Западу симпатизирует, - говорит директор фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов. - И в том, что такую элиту надо наказывать - я, как это не часто бывает, с Володиным согласен. Ведь тот же Сбербанк сегодня, по сути, игнорирует российские законы, отказывая российским гражданам в обслуживании в Крыму. Это неправильно, и должно быть исправлено. Действуя так, крупные российские компании, по большому счету, подрывают не только экономику, но и авторитет государства. Предприниматели, как и чиновники должны работать не против интересов государства, а наоборот. Поэтому сейчас надо принимать законы, которые бы защищали в первую очередь простых граждан России от антироссийских санкций и их косвенных проявлений.



"СП": - Означает ли данное заявление Володина, что наверху поняли, что с Западом договориться по-хорошему не получится, и можно ждать новых санкций без всяких видимых причин?



- Последние антироссийские санкции США были настолько наглядными, что дальше было трудно что-то придумать, кроме введения нефтяного эмбарго и отключения SWIFT. Но это может больно ударить и по самому Западу. Поэтому в США и пошли на такие изощренные и при этом довольно болезненные меры против олигархов и предприятий РФ.



Я недавно был на Московском экономическом форуме, бываю на различных политических конференциях. Везде звучат слова "война", "блокада". И звучат они чаще, чем слова "мир" и "сотрудничество". Мне кажется осознание того, что с Западом нам предстоит долгий период политической и экономической конфронтации, пришло ко всем в политическом классе страны.



"СП": - Что будет с экономикой, если предложение Володина станет законом?



- В целом ничего страшного. Да, в плане экономики существование в рамках санкций поначалу будет весьма непростым для нас. В условиях автаркии практически любая экономика поначалу проигрывает. Граждане ощущают снижение качества товаров, теряется доступ к некоторым благам. И только потом, в рамках так называемой австрийской модели "смешанной экономики" при соответствующей политике государства может возникнуть новый экономический рывок, связанный с импортозамещением, развитием собственных технологий и т. д.



Надо понимать, что кризис глобализации сейчас налицо во многих странах мира. Это, в частности, видно по объемам мировой торговли. Если в 2016 году мировая торговля составляла порядка 60% мирового ВВП, то в 2017 году было уже 56%. В этом году будет еще меньше.



Поэтому ситуация с антироссийскими санкциями еще совпала с мировой регионализацией экономики, и здесь мы можем даже использовать политику Запада в своих интересах.



- Для того, чтобы обвинить компанию в том, что она подчиняется антироссийским санкциям, надо это доказать, - говорит директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. - Тот же Сбербанк нигде публично не заявлял, что он не действует на территории Крыма из соображений угодить тем, кто наложил на Россию санкции.



Вопрос, кого казнить, а кого миловать, в данном случае это не вопрос в компетенции Госдумы. Я думаю, что это президент России давал разрешение тем компаниям, которые не хотят работать на территории Крыма, не заходить туда. А если будет принято обратное решение, его можно воплотить в жизнь и без законопроекта Госдумы. Я думаю, что со стороны Володина есть попытка вписаться в новый политический контекст.



Неформальный запрет на неисполнение антироссийских санкций внутри страны там, где это возможно, был введен еще в 2014 году. А где не введен, значит, его считают пока нецелесообразным. И могут ввести, когда сочтут нужным.



- Насколько я понимаю, инициатива Вячеслава Володина не только может реализоваться, но и согласована на самом верху, - говорит политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков. - Я сейчас как раз нахожусь в Крыму. И действительно, ни Сбербанк, ни ВТБ здесь не работают. Видимо, прежде была надежда, что такие крупные банки санкции обойдут. Поскольку в интересах страны, чтобы стратегические компании и организации удалось вывести из-под удара.



Но эта стратегия оказалась неудачной и даже провальной. Мы видим, что путем уступок Западу в случае чего не удастся уберечь от санкций тот же Сбербанк. Американцы показали, что ограничения они готовы наложить на какую угодно компанию без всяких оснований. И от прежней стратегии решили отказаться. Теперь подразумевается, что внутри страны никто или почти никто не должен учитывать антироссийские санкции. Источник - СвободнаяПресса

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