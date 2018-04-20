Бишкек-мэр Ибраимов продолжает войну с Прессой

12:13 21.04.2018 МЭР БИШКЕКА АЛБЕК ИБРАИМОВ ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ ПРЕССЕ?



Уже в самое ближайшее время бишкекчанам станет попросту негде покупать газеты. Мэрия Бишкека уничтожает последний оплот распространителей печатных СМИ.



Это - оптовый рынок печатной продукции возле здания редакции "Вечернего Бишкека". Где каждый день покупают газеты не только их реализаторы, но и многие обычные читатели - поскольку газетных киосков в городе почти не осталось.



В начале этого года все оптовики, арендующие здесь павильоны, получили уведомление из Управления землепользования и строительства мэрии Бишкека: в случае отсутствия разрешительных документов павильоны будут снесены. Предлог - инвентаризация муниципальных земель. А таких документов нет. Прежде оптовики арендовали участки под свои павильоны у издательского дома "Вечерний Бишкек", чьей территорией этот пятачок считался. Потом хозяева "Вечерки" от пятачка отказались. И арендаторы повисли в воздухе. Они готовы платить, но не понятно - кому. Мэрия заключать на сей счет договоры не желает.



Уходить же оптовикам некуда. В начале года точно такая напасть свалилась на большинство газетных киосков Бишкека, с которыми мэрия не хочет продлевать договоры арены. А таких киосков, к слову, на миллионный город осталось всего около двух сотен. А то и меньше.



Похоже на то, что война с распространителями печатных СМИ, начатая некоторыми предшественниками мэра Албека Ибраимова, вступает в завершающую фазу.



- Некоторые бишкекские градоначальники, - говорит президент Ассоциации издателей и распространителей периодической печати Кыргызстана Эмиль Кадыров, - понимали, что горожанам нужна пресса. Например, Борис Силаев предоставил распространителям периодической печати хорошие места на центральных магистралях - с условием, что они возьмут на работу пенсионеров. Мэр Медетбек Керимкулов одним росчерком пера мог дать для газетного киоска разрешение сразу на 5 лет - и любой проверяющий, увидев подпись мэра, сразу оставлял распространителя газет в покое. Но наша беда в том, что в Бишкеке абсолютно нет преемственности власти. Каждый новый мэр стремится уничтожить то, что сделано его предшественником, вводит новые правила и не признает никаких договоренностей.



- Поводы для уничтожения киосков городские власти придумывали разные, - продолжает Эмиль Кадыров. - Долгое время, например, нас кормили версией о том, что таким образом ведется борьба со стихийной торговлей. Но была масса случаев: убирают под этим предлогом газетный киоск с людного места… А через два-три дня на его месте появляется какой-нибудь гриль-павильон. То есть попросту шла зачистка раскрученных точек для "нужных" людей. За счет распространителей печатных СМИ.



Мне часто по работе приходится бывать за границей, чаще - в странах ближнего зарубежья. Так вот, столь варварского отношения к распространению печати, какое есть в Бишкеке, нет больше нигде! В других республиках бывшего СССР понимание того, что газетные киоски нужны горожанам, сохранилось. Там с властью можно вести диалог. Киоски могут стоять везде: в холле гостиницы, в торговом центре - как решит власть. Главное, чтобы гражданам было удобно. Нам же в Бишкеке приходится каждый день вести борьбу за свое существование, в том числе с владельцами торговых центров. Рынок печатной продукции все больше сужается, съеживается. Мы мечтаем уже даже не о помощи со стороны властей - хотя бы о простом понимании и лояльном отношении, - с горечью заключает глава Ассоциации издателей и распространителей периодической печати Эмиль Кадыров.



Чиновникам, которые не видят разницы между газетой и сигаретами или курицей-гриль, наплевать на то, что в Кыргызстане давно уже подрастает поколение, отученное читать. Им наплевать на то, что доступа к информации лишится старшее поколение, не приученное к Интернету. Им застят глаза деньги, которые можно получить за сдачу этих крохотных участков земли (для кого-то ведь место расчищают!) под очередные "обжираловки".



А может, это все-таки целенаправленная политика нынешнего мэра Албека Ибраимова? Который думает, что, лишив город независимой прессы, он сможет остановить поток критики в свой адрес?



Подобный маневр, кстати, предпринял в феврале 2010 года (за полтора месяца до апрельской революции) тогдашний мэр Бишкека Нариман Тюлеев - тоже сильно критикуемый прессой. Результатом того, что с бишкекских улиц по его указанию были убраны и отправлены на "штрафстоянку" десятки газетных киосков, стало поистине катастрофическое обрушение тиражей газет. Мало кто нанес столь сильный удар по независимой прессе, какой сделал бишкекский градоначальник Тюлеев. По стопам которого, похоже, пошел и нынешний мэр Албек Ибраимов.



Что примечательно, когда чуть позже самого Наримана Тюлеева припекло (бывший мэр, напомним, угодил за решетку по обвинению в коррупции), он стал искать поддержку не у кого-нибудь, а у независимой прессы. Которой он в свое время как мог вредил…



Наша февральская публикация 2010 года. Когда всего через пару лет "жареный петух" клюнул самого бывшего бишкекского мэра Наримана Тюлеева, поддержку он стал искать у прессы, которой в свое время объявил войну.



Катастрофические последствия своей войны с печатными СМИ нынешние бишкекские чиновники вряд ли осознают. Они не понимают, что место уничтоженных изданий, журналисты которых несут ответственность за свои слова, займет большая помойка - Интернет. Через который можно распространять любой дезинформационный мусор, устраивать любые провокации.



Бишкекские чиновники не понимают, что работают на ОБОЛВАНИВАНИЕ населения.



И вряд ли они это уже поймут. Остается лишь надеяться на то, что это поймет президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. И что-то сделает для того, чтобы остановить уничтожение прессы в Бишкеке, призвав к ответу столичного градоначальника А. Ибраимова.



Артур ИСАЕВ Источник - Дело №, Бишкек

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