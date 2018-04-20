|Кадры от Салима байбачи. Какая только шелупонь не становится в Киргизии министром.., - fakt.kg
12:10 21.04.2018
Почему депутаты безмолвствуют по поводу кадра Салима байбачи?
Депутаты подняли шум относительно назначенного Сапаром Исаковым руководителем Финпола Болота Суйумбаева, отмечая это как очень большую ошибку и выставляя как фактор, который работает против Сооронбая Жээнбекова и раскалывает народ надвое.
Но никто слова не молвит по поводу назначения Сапаром Исаковым руководителем Государственного материального резервного фонда К. Айдарова – брата С. Айдарова, пришедшего на место Г. Анарбаева – шофера Жаныша Бакиева, ставящего Салима байбачу выше Сооронбая Жээнбекова. Или есть некая причина, по которой депутаты боятся Салима байбачу? Или К. Айдаров нашел подход к стороне президента и теперь играет на два фронта?
Источник: fakt.kg