Кадры от Салима байбачи. Какая только шелупонь не становится в Киргизии министром.., - fakt.kg

12:10 21.04.2018 Почему депутаты безмолвствуют по поводу кадра Салима байбачи?



Депутаты подняли шум относительно назначенного Сапаром Исаковым руководителем Финпола Болота Суйумбаева, отмечая это как очень большую ошибку и выставляя как фактор, который работает против Сооронбая Жээнбекова и раскалывает народ надвое.



Но никто слова не молвит по поводу назначения Сапаром Исаковым руководителем Государственного материального резервного фонда К. Айдарова – брата С. Айдарова, пришедшего на место Г. Анарбаева – шофера Жаныша Бакиева, ставящего Салима байбачу выше Сооронбая Жээнбекова. Или есть некая причина, по которой депутаты боятся Салима байбачу? Или К. Айдаров нашел подход к стороне президента и теперь играет на два фронта?



Источник: fakt.kg См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - gezitter.org

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