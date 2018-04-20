 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 21.04.2018
11:08  Китайские чиновники могут попасть под уйгурский "акт Магнитского"
10:58  В Узбекистане впервые в истории запустили портал коллективных обращений
10:15  Безнаказанность агрессора. Испытание "Томагавками", - С.Кожемякин
09:22  Ким Чен Ын объявил об остановке ядерно-ракетных испытаний КНДР
07:47  Клевали не по-зернышку. Осужден (к штрафу!) за взятку глава Казгоскомиссии по сортоиспытанию Минсельхоза Куйшенов
07:46  "Квадратная" педофилия Норвегии, - Р.Устраханов
07:34  Работайте, братья! В Сирии от пули снайпера погиб корреспондент ЧГТРК "Грозный" Ихаб Балан
07:29  Академию КНБ Казахстана возглавил Танат Жунусов
07:21  Масштабная финансовая пирамида "Buy Time Incorporated LLP" почти год "стригла" в Казахстане
07:13  Не подкопаться. Афганские недра как причина вечной войны, - А.Рыбин
07:10  Принц над городом. Чего достиг сын президента на посту мэра Душанбе
06:54  Дожили! Первый легальный "кукольный" бордель открывается в России
06:32  Король экс-Свазиленда Мсвати III переименовал свою страну в Королевство Исватини
00:32  Запад идет к точке невозврата. Чем может ответить Россия? - Ю.Баранчик
00:28  Президент ОПЕК аль-Мазруи: "Нам нужны миллиардные инвестиции для добычи нефти"
00:20  Украина хочет стать сырьевым придатком Турции? Это уже слишком
00:13  Атомный Айдаркуль. На кой Мирзиееву АЭС (2 блока 3+ ВВЭР-1200)?
00:10  Спасти бедную Дерипаску. Кремль национализирует убытки, чтобы потом "нужные люди" приватизировали прибыль
00:09  Неужели Турции позволили вывезти золотой запас из США?
Пятница, 20.04.2018
22:09  Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть
21:37  Борьба за Ярмук. Сирийская армия развивает успешное наступление к югу от Дамаска
21:27  Федорино горе... Алишер Усманов скорбит по поводу ухода тренера Венгера из "Арсенала"
20:05  Археологи: варяги пришли на Русь раньше, чем мы думали
20:02  Если в кране нет воды... Демпартия США подала иск к России, ГРУ РФ, WikiLeaks и штабу Трампа
19:56  Сирийский Рубикон, - Валерий Панов
19:53  США усиливают нажим – Китай мобилизуется, - В.Пироженко
19:50  Ирак перед выборами, - А.Веселов
19:41  "Кумтор" и его страдания - как показатель инвест-политики Кыргызстана, - И.Жусуев
19:12  Анкара уходит от ЕС семимильными шагами, - А.Асалыоглу
19:08  Афганский терроризм: кто первый ударил Евразию в солнечное сплетение? - М.Выбойщик
18:47  Хафтар умирает от инсульта. Самый влиятельный человек в Ливии на грани жизни и смерти, - Der Spiegel
17:50  Сидеть не будет. Рахмон простил тадж-олигарха Джамшеда Абдулова ("Олими Каримзод")
16:43  В Туркменистане намерены ограничить права детей трудовых мигрантов
14:08  Все - "за"! Жогорку Кенеш одобрил состав, структуру, программу нового правительства Кыргызстана
13:18  Скончался секретарь ЦК КПСС по оборонпрому Яков Рябов
12:07  Мухаммедкалый Абылгазиев избран премьер-министром Кыргызстана
11:31  Секретные "синьцзянские" полки РККА (тайны истории), - В.Карюков
11:30  Как узбеки Берлин брали. Подвиги бойцов 14-й Мозырьской дивизии, сформированной в УзбССР
11:26  Безвыходная ситуация. Почему США, вопреки заявлениям Трампа, не собираются выводить войска из Сирии, - К.Сенин
11:23  США открывают в Сирии южный фронт (карта)
09:19  Ушел из жизни известный казахстанский писатель, журналист, фронтовик Сапабек Асипов
09:16  Почему арестованы деньги и имущество "Алма-ТВ Казахстан"
08:49  Два порта Казахстана включат в "альтернативный" маршрут доставки спецгрузов США в Афганистан
08:12  Сети до небес. Жесткие меры контроля и высокие технологии помогли Китаю обуздать мусульманский экстремизм уйгур, - "Профиль"
07:47  Предварительный состав нового 33-го правительства Кыргызстана
07:38  Батька – в пекло? О том, чему Нурсултан Назарбаев научил Александра Лукашенко, - "САМ"
06:52  Самый молодой кабинет Киргизии отправлен в отставку, - "Къ"
06:49  Оппозиция оглушила Ереван вувузелами, - Ю.Рокс
06:46  Сирийские инициативы Москвы пытаются нейтрализовать, - И.Субботин
00:54  Алишер Усманов опустился на 10 место в списке главных буржуинов России - $12,5 млрд
00:11  В Киргизии по обвинению в коррупции арестован мэр Джалал-Абада Салайдин Авазов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китайские чиновники могут попасть под уйгурский "акт Магнитского"
11:08 21.04.2018

Вашингтон обеспокоился ущемлением прав уйгуров

США рассматривают возможность введения против китайских чиновников санкций в соответствии с принятым Конгрессом в 2012 году "актом Магнитского" - за ущемление прав коренного населения Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая. Последние два года Пекин резко ужесточил режим безопасности в регионе, объявив "народную войну с террором". По мнению Вашингтона, в СУАР под видом борьбы с экстремизмом происходит ограничение религиозных свобод и прав человека, а десятки тысяч человек, включая корреспондентов американского Radio Free Asia (RFA), удерживаются в "центрах трудового перевоспитания". Конфликт может углубить противоречия Китая и США, и без того ведущих торговую войну.

"Мы обеспокоены усилиями Китая по нарушению легитимных прав уйгуров и других мусульман в Синьцзяне,- сообщила в четверг заместитель госсекретаря по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Лора Стоун.- Мы продолжим поднимать этот вопрос на переговорах с китайским правительством и призывать к тому, чтобы задержания граждан происходили в рамках закона". Комментируя это заявление, пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин сказала: она надеется, что в США "смогут объективно оценить ситуацию в Китае и прекратить любую форму вмешательства во внутренние дела страны". "Все могут видеть, что люди всех национальностей живут и работают в Синьцзяне в спокойствии и радости и наслаждаются миром и прогрессом",- заверила она.

Вашингтон всегда критиковал ситуацию с правами человека в Китае, но в последние два месяца объем претензий заметно вырос. В начале апреля сенатор Марко Рубио и конгрессмен Крис Смит направили письмо послу США в Китае Терри Бранстеду, попросив его "посетить СУАР, включая "центры политического образования" (трудовые лагеря.- "Ъ"), и сделать ситуацию в СУАР ключевой темой на переговорах с китайским правительством". Особенно парламентарии просили затронуть проблему задержания семей живущих в США журналистов-уйгуров RFA. Они заявили, что господин Бранстед должен выявить имена китайских чиновников, которых можно было бы подвергнуть санкциям в рамках "акта Магнитского". Закон, в просторечии называемый "акт Магнитского" (по имени погибшего в тюрьме российского юриста и аудитора Сергея Магнитского), был принят в США в 2012 году и дополнен в 2016-м для того, чтобы "вводить санкции против нарушителей международно признанных прав человека". Собственность и средства попавшего под санкции человека на территории США замораживаются, он больше не может пользоваться американскими финансовыми институтами. В декабре 2017 года действие закона было распространено на бывшего офицера пекинской полиции Гао Яня, который, по мнению Вашингтона, причастен к гибели правозащитницы Цао Шуньли в 2014 году.

Спонсируемое Вашингтоном RFA писало об ужесточении режима безопасности в Китае последние несколько лет. В своих статьях проживающие в США этнические уйгуры писали о создании в Синьцзяне "цифровой диктатуры, настолько всепроникающей, что слежкой пронизаны все аспекты повседневной жизни людей". Они упоминали повсеместную установку в СУАР камер с системой распознавания лиц, дистанционное сканирование мобильных телефонов граждан на предмет запрещенного контента, сбор ДНК всего населения региона и огромное количество полицейских, постоянно патрулирующих улицы. По заявлениям четырех журналистов RFA, их родители и братья в Синьцзяне систематически подвергаются арестам и в данный момент находятся в секретных "лагерях перевоспитания", где людей заставляют заниматься тяжелым физическим трудом и подвергают пропаганде.

Власти КНР отрицают существование "лагерей перевоспитания", но не отрицают усиленного режима безопасности в СУАР, направленного, по их словам, на борьбу с "тремя силами зла": терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. С 10 по 14 апреля регион посетил член политбюро Компартии Ван Ян, который велел местным руководителям "придерживаться правильной идеологии, противостоять вредным мыслям, уничтожать экстремизм и бороться с бедностью". В статье о его визите на сайте государственного агентства Xinhua профессор Китайской академии общественных наук Сю Цзяньин замечает, что "жесткая политика должна проводиться для того, чтобы покончить с врагами, желающими развалить страну". Другой комментатор, пожелавший остаться неназванным, заявил о необходимости "сохранения максимального давления и проведения эффективной политики с целью закрепления достигнутого результата".

"Результат" был достигнут после того, как главой парткома СУАР в августе 2016 года был назначен Чэнь Цюаньго. Как сообщил "Ъ" источник, лично знакомый с ситуацией в регионе, поначалу он "предпочитал пряник кнуту". "Всем китайским чиновникам СУАР было дано указание подружиться как минимум с одной уйгурской семьей, вникнуть в ее образ жизни и по мере сил помогать. Например, семенами для посевной или топливом,- вспоминает собеседник "Ъ".- Был расширен прием представителей нацменьшинств в вузы КНР, то есть их стремились мягко вовлечь в общую культурную среду".

Впрочем, уже к концу 2016 года ситуация изменилась. "Власти сделали ставку на стирание языковой и религиозной идентичности уйгуров,- замечает собеседник "Ъ".- Число национальных школ начало сокращаться, популяризируется образование на китайском языке. Идет борьба с любыми проявлениями религиозности". Один из примеров приводит научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований Дальневосточного отделения РАН Иван Зуенко. "В дни религиозных праздников студентов буквально запирают в студгородках,- пишет он в статье для Московского центра Карнеги.- В рамках борьбы с проявлениями религиозности в Рамадан стали закрывать круглосуточные магазины и рестораны, хотя раньше, как и повсюду в исламском мире, они работали по ночам (в Рамадан есть можно только после захода солнца.- "Ъ")".

Обострение критики властями США порядков в Синьцзяне совпало по времени с торговой войной, развернутой против Пекина Вашингтоном в начале прошлого месяца. "Принимаемые США меры имеют в виду не столько вмешательство в ситуацию в Синьцзяне, сколько попытку найти слабое место Китая и надавить на него,- полагает собеседник "Ъ".- А это, в свою очередь, может привести к обратному эффекту: власти Китая могут еще сильнее закрутить гайки, не желая выглядеть поддающимися давлению".

Михаил Коростиков

20 апр. 18

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524298080
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  