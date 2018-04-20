Китайские чиновники могут попасть под уйгурский "акт Магнитского"

11:08 21.04.2018 Вашингтон обеспокоился ущемлением прав уйгуров



США рассматривают возможность введения против китайских чиновников санкций в соответствии с принятым Конгрессом в 2012 году "актом Магнитского" - за ущемление прав коренного населения Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая. Последние два года Пекин резко ужесточил режим безопасности в регионе, объявив "народную войну с террором". По мнению Вашингтона, в СУАР под видом борьбы с экстремизмом происходит ограничение религиозных свобод и прав человека, а десятки тысяч человек, включая корреспондентов американского Radio Free Asia (RFA), удерживаются в "центрах трудового перевоспитания". Конфликт может углубить противоречия Китая и США, и без того ведущих торговую войну.



"Мы обеспокоены усилиями Китая по нарушению легитимных прав уйгуров и других мусульман в Синьцзяне,- сообщила в четверг заместитель госсекретаря по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Лора Стоун.- Мы продолжим поднимать этот вопрос на переговорах с китайским правительством и призывать к тому, чтобы задержания граждан происходили в рамках закона". Комментируя это заявление, пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин сказала: она надеется, что в США "смогут объективно оценить ситуацию в Китае и прекратить любую форму вмешательства во внутренние дела страны". "Все могут видеть, что люди всех национальностей живут и работают в Синьцзяне в спокойствии и радости и наслаждаются миром и прогрессом",- заверила она.



Вашингтон всегда критиковал ситуацию с правами человека в Китае, но в последние два месяца объем претензий заметно вырос. В начале апреля сенатор Марко Рубио и конгрессмен Крис Смит направили письмо послу США в Китае Терри Бранстеду, попросив его "посетить СУАР, включая "центры политического образования" (трудовые лагеря.- "Ъ"), и сделать ситуацию в СУАР ключевой темой на переговорах с китайским правительством". Особенно парламентарии просили затронуть проблему задержания семей живущих в США журналистов-уйгуров RFA. Они заявили, что господин Бранстед должен выявить имена китайских чиновников, которых можно было бы подвергнуть санкциям в рамках "акта Магнитского". Закон, в просторечии называемый "акт Магнитского" (по имени погибшего в тюрьме российского юриста и аудитора Сергея Магнитского), был принят в США в 2012 году и дополнен в 2016-м для того, чтобы "вводить санкции против нарушителей международно признанных прав человека". Собственность и средства попавшего под санкции человека на территории США замораживаются, он больше не может пользоваться американскими финансовыми институтами. В декабре 2017 года действие закона было распространено на бывшего офицера пекинской полиции Гао Яня, который, по мнению Вашингтона, причастен к гибели правозащитницы Цао Шуньли в 2014 году.



Спонсируемое Вашингтоном RFA писало об ужесточении режима безопасности в Китае последние несколько лет. В своих статьях проживающие в США этнические уйгуры писали о создании в Синьцзяне "цифровой диктатуры, настолько всепроникающей, что слежкой пронизаны все аспекты повседневной жизни людей". Они упоминали повсеместную установку в СУАР камер с системой распознавания лиц, дистанционное сканирование мобильных телефонов граждан на предмет запрещенного контента, сбор ДНК всего населения региона и огромное количество полицейских, постоянно патрулирующих улицы. По заявлениям четырех журналистов RFA, их родители и братья в Синьцзяне систематически подвергаются арестам и в данный момент находятся в секретных "лагерях перевоспитания", где людей заставляют заниматься тяжелым физическим трудом и подвергают пропаганде.



Власти КНР отрицают существование "лагерей перевоспитания", но не отрицают усиленного режима безопасности в СУАР, направленного, по их словам, на борьбу с "тремя силами зла": терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. С 10 по 14 апреля регион посетил член политбюро Компартии Ван Ян, который велел местным руководителям "придерживаться правильной идеологии, противостоять вредным мыслям, уничтожать экстремизм и бороться с бедностью". В статье о его визите на сайте государственного агентства Xinhua профессор Китайской академии общественных наук Сю Цзяньин замечает, что "жесткая политика должна проводиться для того, чтобы покончить с врагами, желающими развалить страну". Другой комментатор, пожелавший остаться неназванным, заявил о необходимости "сохранения максимального давления и проведения эффективной политики с целью закрепления достигнутого результата".



"Результат" был достигнут после того, как главой парткома СУАР в августе 2016 года был назначен Чэнь Цюаньго. Как сообщил "Ъ" источник, лично знакомый с ситуацией в регионе, поначалу он "предпочитал пряник кнуту". "Всем китайским чиновникам СУАР было дано указание подружиться как минимум с одной уйгурской семьей, вникнуть в ее образ жизни и по мере сил помогать. Например, семенами для посевной или топливом,- вспоминает собеседник "Ъ".- Был расширен прием представителей нацменьшинств в вузы КНР, то есть их стремились мягко вовлечь в общую культурную среду".



Впрочем, уже к концу 2016 года ситуация изменилась. "Власти сделали ставку на стирание языковой и религиозной идентичности уйгуров,- замечает собеседник "Ъ".- Число национальных школ начало сокращаться, популяризируется образование на китайском языке. Идет борьба с любыми проявлениями религиозности". Один из примеров приводит научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований Дальневосточного отделения РАН Иван Зуенко. "В дни религиозных праздников студентов буквально запирают в студгородках,- пишет он в статье для Московского центра Карнеги.- В рамках борьбы с проявлениями религиозности в Рамадан стали закрывать круглосуточные магазины и рестораны, хотя раньше, как и повсюду в исламском мире, они работали по ночам (в Рамадан есть можно только после захода солнца.- "Ъ")".



Обострение критики властями США порядков в Синьцзяне совпало по времени с торговой войной, развернутой против Пекина Вашингтоном в начале прошлого месяца. "Принимаемые США меры имеют в виду не столько вмешательство в ситуацию в Синьцзяне, сколько попытку найти слабое место Китая и надавить на него,- полагает собеседник "Ъ".- А это, в свою очередь, может привести к обратному эффекту: власти Китая могут еще сильнее закрутить гайки, не желая выглядеть поддающимися давлению".



Михаил Коростиков



20 апр. 18 Источник - kommersant.ru

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