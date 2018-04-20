|В Узбекистане впервые в истории запустили портал коллективных обращений
10:58 21.04.2018
В Узбекистане впервые в истории запустили портал коллективных обращений "Мое мнение" - meningfikrim.uz, сообщило издание podrobno.uz.
Эта инициатива выдвинута президентом страны Шавкатом Мирзиеевым.
"В стране активно развивается гражданское общество, люди создают группы, контролирующие общественный транспорт, работников ЖКХ, работу строителей и чиновников. Однако до сих пор узбекистанцы не могли совместно выступать с какой-либо инициативой или высказывать свое негодование", - говорится в сообщении.
"Ранее они использовали глобальную платформу Change.org, а также механизмы Facebook, например, для петиции об отмене отстрела бездомных животных в Ташкенте или сноса памятников. Однако в этом случае государственные органы практически не реагировали на это, так как для них такие петиции не имели никакой законодательной основы. Теперь же все изменится", - добавляет издание.
На портале "Мое мнение" любой желающий может оставить предложение в форме электронного коллективного обращения по актуальным вопросам, касающимся жизнедеятельности общества и государства. Всеобщее голосование проводится в течение 90 дней со дня опубликования петиции. Обращение, набравшее необходимое количество голосов, будет направлено компетентным госорганам не позднее следующего дня.
Анастасия БЕНГАРД