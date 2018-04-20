Безнаказанность агрессора. Испытание "Томагавками", - С.Кожемякин

10:15 21.04.2018 Атакой против Сирии коалиция во главе с США снова поставила себя выше международного права. Ответ России оказался неубедительным, что резко ухудшает ситуацию в регионе.



Ракетный обстрел Сирии стал главным событием последней недели. Кратко напомним его предысторию. В конце февраля правительственные силы начали операцию по ликвидации террористического гнезда в пригороде Дамаска - Восточной Гуте. Для боевиков район имел стратегическое значение, поскольку позволял держать столицу в постоянном напряжении. Неудивительно, что успехи сирийской армии вызвали сильнейшее раздражение покровителей оппозиции. В стремлении наказать Дамаск они пошли испытанным путем провокаций. 7 апреля близкие к боевикам правозащитные организации сообщили о химической атаке. Информацию моментально подхватили западные СМИ, а западные правительства поспешили обвинить сирийское руководство.



Убедительных доказательств, как обычно, представлено не было. Сирийские и российские эксперты следов применения химоружия не нашли. Нельзя забывать и о том, что после химических атак 2013 года Дамаск согласился уничтожить запасы отравляющих веществ под международным контролем. Активное участие в утилизации принимали США, у которых не возникло вопросов к Организации по запрещению химического оружия, подтвердившей два года назад полное завершение процесса.



Но повод появился, и на рассвете 14 апреля по Сирии был нанесен массированный ракетный удар с американских, британских и французских кораблей и самолетов. Объектами атаки стали 10 военных и исследовательских объектов, якобы связанных с химической программой.



Позиция России оказалась крайне спорной. Кремль не только не смог обеспечить безопасность своего союзника, но и крайне вяло отреагировал на вопиющий акт агрессии. А ведь, в отличие от прошлогоднего удара по авиабазе Эш-Шайрат, интервенты заранее заявили о своих планах. По словам посла США в России Джона Хантсмана, американская сторона специально связывалась для этого с Москвой. Таким образом, у Кремля было время, чтобы тщательно обдумать происходящее и принять меры. Речь при этом не обязательно идет об ответных ударах. Существует немало других способов реагирования: перехваты вражеских самолетов, демонстративные облеты кораблей, методы радиоэлектронной борьбы. Наконец, ВКС РФ могли атаковать места скопления поддерживаемых Западом боевиков. Например, район Эт-Танфа, откуда также наносились удары по правительственным объектам.



Вместо этого Москва на весь мир объявила, что подразделения ПВО в Хмеймиме и Тартусе не участвовали в отражении атаки, поскольку-де угроз для них не было. А ведь совсем недавно утверждалось обратное. "На основе ЗРК С-300 и С-400 создана комбинированная система ПВО Сирии, - говорил командующий российской группировкой войск Андрей Картаполов в прошлом году. - Подобная система отражения агрессии обеспечит стране надежное прикрытие как на суше, так и на море". Обещание нарушается не в первый раз. Регулярные удары по Сирии наносят израильские ВВС. Последний налет был совершен 17 апреля на базу Эш-Шайрат. Реакция Кремля, если таковая следует, ограничивается выражением озабоченности.



Для отвлечения внимания граждан была запущена пропагандистская шумиха со сбитыми "Томагавками". Но, во-первых, ясности здесь нет. Если российское минобороны заявило о 71 уничтоженной ракете, то сирийская сторона назвала куда более скромную цифру: 13. Вашингтон и его союзники и вовсе сообщили об отсутствии потерь, обнародовав спутниковые снимки разрушений.



Во-вторых, куда важнее процента сбитых ракет сам факт нападения. Это крайне тревожный симптом. Агрессоры были уверены в своей безнаказанности, и предвыборная похвальба Путина о "чудо-оружии" их не впечатлила. А теперь вспомним Советский Союз. После разгрома под Плайя-Хирон в 1961 году американцы более ни разу не совались на Кубу. Знали: ответ будет суровым. Ведя собственную игру и торгуя интересами Сирии, Кремль рискует потерять и без того редких союзников.



К слову, в их выборе Москва допускает явные ошибки. Турция, которой Россия сделала и собирается сделать ряд щедрых подарков - комплексы С-400 и АЭС "Аккую" (обе сделки - на российские кредиты), а также сирийский район Африн, - однозначно поддержала агрессию. "Немыслимо оставлять без ответа химические атаки, совершенные режимом Асада", - заявил Тайип Эрдоган. Незадолго до этого президент Турции подверг критике призыв Сергея Лаврова передать Африн под контроль Дамаска.



А вот Белоруссия, которой в Кремле объявили торговую и информационную войну, жестко осудила удары. Позиция Минска контрастирует с политикой другого партнера России по ЕАЭС - Казахстана. Будучи непостоянным членом Совбеза ООН, Астана отказалась поддерживать резолюцию с осуждением атак.



Непоследовательность российской дипломатии чревата эскалацией конфликта. Не получив твердого ответа, США усиливают давление как на Дамаск, так и на Москву. В Вашингтоне не исключают новых ударов по Сирии. Кроме того, 15 апреля США объявили, что их военные останутся в стране, пока не будут исполнены три условия: разгромлено "Исламское государство"*, ликвидировано химическое оружие и прекращено влияние Ирана. В Белом доме обсуждается введение новых антироссийских санкций из-за поддержки Асада. Поймут ли после этого в Кремле, что Запад уважительно разговаривает только с теми, кто смело отстаивает свои национальные интересы? Надежд на прозрение мало…



Сергей КОЖЕМЯКИН.



Источник: "Правда", №41 (30684), 20-23 апреля 2018 г. Источник - gazeta-pravda.ru

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