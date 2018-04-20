 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 21.04.2018
11:08  Китайские чиновники могут попасть под уйгурский "акт Магнитского"
10:58  В Узбекистане впервые в истории запустили портал коллективных обращений
10:15  Безнаказанность агрессора. Испытание "Томагавками", - С.Кожемякин
09:22  Ким Чен Ын объявил об остановке ядерно-ракетных испытаний КНДР
07:47  Клевали не по-зернышку. Осужден (к штрафу!) за взятку глава Казгоскомиссии по сортоиспытанию Минсельхоза Куйшенов
07:46  "Квадратная" педофилия Норвегии, - Р.Устраханов
07:34  Работайте, братья! В Сирии от пули снайпера погиб корреспондент ЧГТРК "Грозный" Ихаб Балан
07:29  Академию КНБ Казахстана возглавил Танат Жунусов
07:21  Масштабная финансовая пирамида "Buy Time Incorporated LLP" почти год "стригла" в Казахстане
07:13  Не подкопаться. Афганские недра как причина вечной войны, - А.Рыбин
07:10  Принц над городом. Чего достиг сын президента на посту мэра Душанбе
06:54  Дожили! Первый легальный "кукольный" бордель открывается в России
06:32  Король экс-Свазиленда Мсвати III переименовал свою страну в Королевство Исватини
00:32  Запад идет к точке невозврата. Чем может ответить Россия? - Ю.Баранчик
00:28  Президент ОПЕК аль-Мазруи: "Нам нужны миллиардные инвестиции для добычи нефти"
00:20  Украина хочет стать сырьевым придатком Турции? Это уже слишком
00:13  Атомный Айдаркуль. На кой Мирзиееву АЭС (2 блока 3+ ВВЭР-1200)?
00:10  Спасти бедную Дерипаску. Кремль национализирует убытки, чтобы потом "нужные люди" приватизировали прибыль
00:09  Неужели Турции позволили вывезти золотой запас из США?
Пятница, 20.04.2018
22:09  Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть
21:37  Борьба за Ярмук. Сирийская армия развивает успешное наступление к югу от Дамаска
21:27  Федорино горе... Алишер Усманов скорбит по поводу ухода тренера Венгера из "Арсенала"
20:05  Археологи: варяги пришли на Русь раньше, чем мы думали
20:02  Если в кране нет воды... Демпартия США подала иск к России, ГРУ РФ, WikiLeaks и штабу Трампа
19:56  Сирийский Рубикон, - Валерий Панов
19:53  США усиливают нажим – Китай мобилизуется, - В.Пироженко
19:50  Ирак перед выборами, - А.Веселов
19:41  "Кумтор" и его страдания - как показатель инвест-политики Кыргызстана, - И.Жусуев
19:12  Анкара уходит от ЕС семимильными шагами, - А.Асалыоглу
19:08  Афганский терроризм: кто первый ударил Евразию в солнечное сплетение? - М.Выбойщик
18:47  Хафтар умирает от инсульта. Самый влиятельный человек в Ливии на грани жизни и смерти, - Der Spiegel
17:50  Сидеть не будет. Рахмон простил тадж-олигарха Джамшеда Абдулова ("Олими Каримзод")
16:43  В Туркменистане намерены ограничить права детей трудовых мигрантов
14:08  Все - "за"! Жогорку Кенеш одобрил состав, структуру, программу нового правительства Кыргызстана
13:18  Скончался секретарь ЦК КПСС по оборонпрому Яков Рябов
12:07  Мухаммедкалый Абылгазиев избран премьер-министром Кыргызстана
11:31  Секретные "синьцзянские" полки РККА (тайны истории), - В.Карюков
11:30  Как узбеки Берлин брали. Подвиги бойцов 14-й Мозырьской дивизии, сформированной в УзбССР
11:26  Безвыходная ситуация. Почему США, вопреки заявлениям Трампа, не собираются выводить войска из Сирии, - К.Сенин
11:23  США открывают в Сирии южный фронт (карта)
09:19  Ушел из жизни известный казахстанский писатель, журналист, фронтовик Сапабек Асипов
09:16  Почему арестованы деньги и имущество "Алма-ТВ Казахстан"
08:49  Два порта Казахстана включат в "альтернативный" маршрут доставки спецгрузов США в Афганистан
08:12  Сети до небес. Жесткие меры контроля и высокие технологии помогли Китаю обуздать мусульманский экстремизм уйгур, - "Профиль"
07:47  Предварительный состав нового 33-го правительства Кыргызстана
07:38  Батька – в пекло? О том, чему Нурсултан Назарбаев научил Александра Лукашенко, - "САМ"
06:52  Самый молодой кабинет Киргизии отправлен в отставку, - "Къ"
06:49  Оппозиция оглушила Ереван вувузелами, - Ю.Рокс
06:46  Сирийские инициативы Москвы пытаются нейтрализовать, - И.Субботин
00:54  Алишер Усманов опустился на 10 место в списке главных буржуинов России - $12,5 млрд
00:11  В Киргизии по обвинению в коррупции арестован мэр Джалал-Абада Салайдин Авазов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Безнаказанность агрессора. Испытание "Томагавками", - С.Кожемякин
10:15 21.04.2018

Атакой против Сирии коалиция во главе с США снова поставила себя выше международного права. Ответ России оказался неубедительным, что резко ухудшает ситуацию в регионе.

Ракетный обстрел Сирии стал главным событием последней недели. Кратко напомним его предысторию. В конце февраля правительственные силы начали операцию по ликвидации террористического гнезда в пригороде Дамаска - Восточной Гуте. Для боевиков район имел стратегическое значение, поскольку позволял держать столицу в постоянном напряжении. Неудивительно, что успехи сирийской армии вызвали сильнейшее раздражение покровителей оппозиции. В стремлении наказать Дамаск они пошли испытанным путем провокаций. 7 апреля близкие к боевикам правозащитные организации сообщили о химической атаке. Информацию моментально подхватили западные СМИ, а западные правительства поспешили обвинить сирийское руководство.

Убедительных доказательств, как обычно, представлено не было. Сирийские и российские эксперты следов применения химоружия не нашли. Нельзя забывать и о том, что после химических атак 2013 года Дамаск согласился уничтожить запасы отравляющих веществ под международным контролем. Активное участие в утилизации принимали США, у которых не возникло вопросов к Организации по запрещению химического оружия, подтвердившей два года назад полное завершение процесса.

Но повод появился, и на рассвете 14 апреля по Сирии был нанесен массированный ракетный удар с американских, британских и французских кораблей и самолетов. Объектами атаки стали 10 военных и исследовательских объектов, якобы связанных с химической программой.

Позиция России оказалась крайне спорной. Кремль не только не смог обеспечить безопасность своего союзника, но и крайне вяло отреагировал на вопиющий акт агрессии. А ведь, в отличие от прошлогоднего удара по авиабазе Эш-Шайрат, интервенты заранее заявили о своих планах. По словам посла США в России Джона Хантсмана, американская сторона специально связывалась для этого с Москвой. Таким образом, у Кремля было время, чтобы тщательно обдумать происходящее и принять меры. Речь при этом не обязательно идет об ответных ударах. Существует немало других способов реагирования: перехваты вражеских самолетов, демонстративные облеты кораблей, методы радиоэлектронной борьбы. Наконец, ВКС РФ могли атаковать места скопления поддерживаемых Западом боевиков. Например, район Эт-Танфа, откуда также наносились удары по правительственным объектам.

Вместо этого Москва на весь мир объявила, что подразделения ПВО в Хмеймиме и Тартусе не участвовали в отражении атаки, поскольку-де угроз для них не было. А ведь совсем недавно утверждалось обратное. "На основе ЗРК С-300 и С-400 создана комбинированная система ПВО Сирии, - говорил командующий российской группировкой войск Андрей Картаполов в прошлом году. - Подобная система отражения агрессии обеспечит стране надежное прикрытие как на суше, так и на море". Обещание нарушается не в первый раз. Регулярные удары по Сирии наносят израильские ВВС. Последний налет был совершен 17 апреля на базу Эш-Шайрат. Реакция Кремля, если таковая следует, ограничивается выражением озабоченности.

Для отвлечения внимания граждан была запущена пропагандистская шумиха со сбитыми "Томагавками". Но, во-первых, ясности здесь нет. Если российское минобороны заявило о 71 уничтоженной ракете, то сирийская сторона назвала куда более скромную цифру: 13. Вашингтон и его союзники и вовсе сообщили об отсутствии потерь, обнародовав спутниковые снимки разрушений.

Во-вторых, куда важнее процента сбитых ракет сам факт нападения. Это крайне тревожный симптом. Агрессоры были уверены в своей безнаказанности, и предвыборная похвальба Путина о "чудо-оружии" их не впечатлила. А теперь вспомним Советский Союз. После разгрома под Плайя-Хирон в 1961 году американцы более ни разу не совались на Кубу. Знали: ответ будет суровым. Ведя собственную игру и торгуя интересами Сирии, Кремль рискует потерять и без того редких союзников.

К слову, в их выборе Москва допускает явные ошибки. Турция, которой Россия сделала и собирается сделать ряд щедрых подарков - комплексы С-400 и АЭС "Аккую" (обе сделки - на российские кредиты), а также сирийский район Африн, - однозначно поддержала агрессию. "Немыслимо оставлять без ответа химические атаки, совершенные режимом Асада", - заявил Тайип Эрдоган. Незадолго до этого президент Турции подверг критике призыв Сергея Лаврова передать Африн под контроль Дамаска.

А вот Белоруссия, которой в Кремле объявили торговую и информационную войну, жестко осудила удары. Позиция Минска контрастирует с политикой другого партнера России по ЕАЭС - Казахстана. Будучи непостоянным членом Совбеза ООН, Астана отказалась поддерживать резолюцию с осуждением атак.

Непоследовательность российской дипломатии чревата эскалацией конфликта. Не получив твердого ответа, США усиливают давление как на Дамаск, так и на Москву. В Вашингтоне не исключают новых ударов по Сирии. Кроме того, 15 апреля США объявили, что их военные останутся в стране, пока не будут исполнены три условия: разгромлено "Исламское государство"*, ликвидировано химическое оружие и прекращено влияние Ирана. В Белом доме обсуждается введение новых антироссийских санкций из-за поддержки Асада. Поймут ли после этого в Кремле, что Запад уважительно разговаривает только с теми, кто смело отстаивает свои национальные интересы? Надежд на прозрение мало…

Сергей КОЖЕМЯКИН.

Источник: "Правда", №41 (30684), 20-23 апреля 2018 г.

Источник - gazeta-pravda.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524294900
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  