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Ким Чен Ын объявил об остановке ядерно-ракетных испытаний КНДР
09:22 21.04.2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что его страна с 21 апреля останавливает ракетные и ядерные испытания, а также закрывает ядерный полигон. Об этом сообщает "Ренхап" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Также, по данным агентства, Ким Чен Ын пообещал, что КНДР не будет передавать ядерное оружие и соответствующие технологии другим странам и обязуется не использовать это оружие, если в ее адрес не будет угроз и провокаций. Северокорейский лидер назвал приостановку ядерных испытаний важным процессом глобального ядерного разоружения и отметил, что КНДР "присоединяется к международным усилиям, направленным на полное прекращение ядерных испытаний". Теперь он намерен сосредоточить усилия на "создании сильной социалистической экономики и мобилизации людских и материальных ресурсов страны, чтобы резко повысить уровень жизни людей".

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Северная Корея в 1985 году присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, однако в марте 1993 года вышла из него. В 1994 году КНДР вновь присоединилась к этому соглашению, но затем опять в одностороннем порядке его расторгла - в 2003 году. К настоящему времени КНДР успешно провела шесть ядерных испытаний. Из-за них она находится под санкциями СБ ООН, Евросоюза, а также нескольких стран, среди которых наиболее активно призывали КНДР к отказу от ядерной программы США, Южная Корея и Япония.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отреагировал на новость из Северной Кореи с осторожностью, впрочем, подчеркнув, что она является скорее позитивной. "Важно, как именно это решение приведет к полной, достоверной и необратимой утилизации ядерного оружия, оружия массового поражения и ракет",- отметил он.

Южная Корея приветствует заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний. "Решение КНДР говорит о значимом прогрессе в деле денуклеаризации Корейского полуострова. [...> Это создаст положительные условия для успеха предстоящего межкорейского саммита и саммита КНДР-США",- приводит "РИА Новости" сообщение администрации президента Южной Кореи.

Президент США Дональд Трамп, узнав о сегодняшнем решении Ким Чен Ына, написал в Twitter, что ждет встречи с ним. Также господин Трамп отметил, что отказ КНДР от ракетно-ядерной программы - "большой прогресс" и "хорошая новость" не только для самой Северной Кореи, но и для всего мира.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.
- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.
О том, что американский лидер согласился встретиться с северокорейским, было объявлено в начале марта. Дональд Трамп тогда говорил, что саммит может состояться "в начале июня или даже раньше". В апреле стало известно о встрече в Северной Корее главы ЦРУ и кандидата в госсекретари США Майка Помпео с Ким Чен Ыном.

Еще одно ожидаемое значимое для КНДР мероприятие - намеченный на конец апреля первый с 2007 года межкорейский саммит. Его повестка пока не оглашена, но ожидается, что представители КНДР и Южной Кореи обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова, укрепление двусторонних контактов и создание условий для диалога между Вашингтоном и Пхеньяном.

Источник - kommersant.ru
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