Клевали не по-зернышку. Осужден (к штрафу!) за взятку глава Казгоскомиссии по сортоиспытанию Минсельхоза Куйшенов

07:47 21.04.2018 Экс-чиновника Минсельхоза осудили за взятку



Он выплатит штраф в 24 миллиона тенге.



Районный суд № 2 Сарыаркинского района города Астаны вынес приговор в отношении бывших инспекторов Министерства сельского хозяйства РК, сообщает МИА "Казинформ".



Речь идет о Мурате Куйшенове, исполнявшего обязанности председателя Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур Минсельхоза РК (госкомиссия) и Мурата Жаксыбаева - бывшего заведующего Айтекебийского государственного сортоиспытательного участка (Айтекебийское ГСУ).



Как отмечается, по уголовному делу подсудимый Куйшенов получил взятку за трудоустройство Жаксыбаева на должность руководителя Актюбинской областной инспектуры по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур.



""В результате проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий Антикоррупционной службой по городу Астане были изобличены преступные действия исполняющего обязанности председателя Госкомиссии Куйшенова, который 8 февраля 2018 года около 19 часов 30 минут был задержан за получение денежных средств в виде взятки в размере 400 000 тенге от заведующего Айтекебийского ГСУ Жаксыбаева за положительное решение о назначении на должность руководителя ГУ "Актюбинской областной инспектуры по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан", - говорится в материале."



Между тем, подсудимый Жаксыбаев совершил коррупционное преступление при следующих обстоятельствах.



""Жаксыбаев, осознавая, что для разрешения вопроса в положительную сторону касательно назначения на должность руководителя Актюбинской инспектуры потребуется заинтересовать и.о. председателя Госкомиссии Куйшенова, действуя умышленно, решил передать взятку лицу, приравненному к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а именно Куйшенову, но при этом не оговаривая с последним сумму взятки. (...) После положительного решения о назначении на должность руководителя Актюбинской инспектуры, Жаксыбаев, осознавая свои противоправные деяния, направленные на совершение коррупционного преступления, в 15 часов 38 минут передал в служебном кабинете конверт с денежными средствами в сумме 400 тысяч тенге в виде взятки лицу, приравненному к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а именно Куйшенову", - отмечается в приговоре суда."



Жаксыбаев, доведя свои преступные намерения до конца, при этом осознавая, что вопрос в назначении на должность руководителя Актюбинской инспектуры решен положительно, вышел с кабинета, где в последующем был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы по Астане.



В приговоре также говорится, что подсудимый Куйшенов полностью признал вину и чистосердечно раскаялся в содеянном. То же сделал и Жаксыбаев.



Таким образом, суд приговорил Мурата Куйшенова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 366 части 2 Уголовного кодекса РК и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 60-кратной суммы взятки, что в сумме составляет 24 миллиона тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, и приравненные к ним.



Мурата Жаксыбаева суд также признал виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 367 части 2 УК РК и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, что в сумме составляет 12 миллиона тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, и приравненные к ним.



Осужденные должны уплатить штраф в течение одного месяца со дня вступления приговора в законную силу. Источник - МИА "Казинформ"

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