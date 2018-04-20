 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Квадратная" педофилия Норвегии, - Р.Устраханов
07:46 21.04.2018

Педофилия -- не то слово, каким можно выразить творящееся сегодня в Норвегии. Вероятно в уголовное право пора вводить новый термин. Ибо преступления, там совершаемые, выходят за рамки "стандартной" педофилии по жутким, не поддающимся осмыслению последствиям. Совершаются они постоянно. Каждые десять дней норвежские информационные агентства преподносят читателям факты "дежурной" жестокости и безумия, связанные с сексуальным насилием над детьми. В любой другой цивилизованной стране такие факты являлись бы сенсацией. Но только не в Норвегии, где массовые сексуальные насилия детей стали обыденностью.

Дабы не тянуть кота за одно место, перейдем к публикации на сайте онлайн-газеты "Nettavisen" (nettavisen.no) от 17-го апреля под заголовком "Возбуждено уголовное дело по растлению подростка его старшим братом".

Суть преступления, произошедшего в губернии (фюльке) Мере-ог-Ромсдал в Западной Норвегии заключается в следующем. Старший брат насиловал своего младшего брата на протяжении пяти лет. На момент ареста преступнику исполнилось 26 лет, его жертве -- одиннадцать. Преступления молодой человек фиксировал на видео, какое недавно выложил в интернете, после чего сел в тюрьму.

Видевшая многое полиция называет насилия зверскими. Читаешь -- не веришь глазам своим! Как такое могло вообще произойти? С шести до одиннадцати лет ребенок подвергался зверскому сексуальному насилию. Вопрос не напрашивается, а "рвется" наружу -- куда, в какую сторону смотрели родители?

Безусловно, лица, называющие себя родителями (иначе не скажешь) знали о происходящем. Не могли не знать -- преступления совершались "под крышей дома своего" не один год. Налицо извращенное мировоззрение, царящее среди значительной части норвежцев. Подтверждается сказанное и тем, что насильник выложил "деяния свои" в интернете. Преступник, не без оснований, полагал об отсутствии негативной реакции окружающих. Просто нет слов, настолько звучит все дико даже для профессионала правоохранительных органов!

Не менее дичайшие преступления совершены в губернии Бускеруд в Восточной Норвегии. О них -- статья на сайте интернет-газеты "Norway Today" (norwaytoday.info) от 6-го апреля: "50-летний медбрат из Бускеруда обвиняется в многочисленных насилиях мальчиков".

Норвежец обвиняется в многочисленных фактах насилия детей. Насилия совершались им в волонтерских организациях, в которые входили лица детского и юношеского возраста. Подонок насиловал детей, пользуясь статусом медицинского работника и лицензией(!) от полиции на право работы с подростками (так по тексту статьи).

Мужчина арестован в декабре прошлого года, однако следствие еще далеко к завершению. Полиция проверяет информацию о фактах насилия по его основному месту работы. Данный тип, оказывается, работал в детских отделениях нескольких лечебных заведений. Можно представить, каким способом педофил "лечил" детей!

Показательно в этой истории, что великовозрастного подонка остановили тогда, когда насилия приобрели массовый характер. Есть иная деталь, характерная для педофилов Норвегии. Преступник насилия над детьми записывал на видео. Оно изъято полицией. Полагаем, "раскрутка" эпизодов началась с обнаруженных видеоматериалов.

Логичны вопросы, прозвучавшие ранее: после какого по счету насилия преступника задержали -- после пятого, двадцатого или двадцать пятого? Почему дети не сообщали о насилии своим родителям? И куда смотрели остальные взрослые? Ведь преступления совершались в публичных местах, что не могло остаться вне внимания окружающих. Норвежская полиция подобные детали не комментирует, заботясь о сохранении реноме "чудесного" королевства.

Мы же вправе сделать вывод о наличии в норвежском обществе негативной идеологии, провоцирующей массовую педофилию. А государственная идеология Норвегии в 21-м веке строится на отказе от нормальных, установленных природой человеческих отношениях. Имеем в виду законодательный акт (акт национальной деградации), легализовавший в Норвегии в 2009 году однополые браки.

Эрна Сульберг, премьер-министр норвежского правительства, в те годы лоббировала легализацию однополых браков. Руководимая ею Консервативная партия обеспечила их законодательную жизнь в Норвегии. Более того, Сульберг, собственноручно "благословила" первых однополых "молодоженов". Два подряд срока успешного выдвижения Сульберг на пост главы норвежского правительства в Стортинге связывают именно с поддержкой ее "нетрадиционной" публикой.

Поэтому вина за происходящее в королевстве лежит полностью на премьер-министре Норвегии и партиях, поддержавших легализацию однополых браков. Отсюда и дичайшие преступления, как итог деформации морали в рамках государственной политики.

Деформация не могла не отразиться на норвежцах. Последствия -- в постоянных, не прекращающихся сексуальных насилиях над детьми, причем, насилия представителей одного пола! В этом специфика сексуальных преступлений в Норвегии, какая редко наблюдается в других странах. Перед нами не "типичная" педофилия, а "педофилия в квадрате" -- педофилия по-норвежски.

Устраханов Руслан
Мурманск

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524285960
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