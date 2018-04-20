Работайте, братья! В Сирии от пули снайпера погиб корреспондент ЧГТРК "Грозный" Ихаб Балан

07:34 21.04.2018 Кадыров сообщил о гибели корреспондента ЧГТРК "Грозный" в Сирии



Как отметил глава республики, семье погибшего журналиста будет оказана вся необходимая помощь.



Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента Чеченской государственной телерадиокомпания (ЧГТРК) "Грозный" в Дамаске.



""Перед пятничной рузбой в Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК "Грозный" в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан. [...> Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Я также выражаю соболезнование телерадиоканалу "Грозный" и всему творческому коллективу", - написал Кадыров в пятницу в социальной сети "ВКонтакте"."



""Террористы иблисского государства в очередной раз показали свое истинное лицо, убив молодого человека самой мирной профессии, который тесно сотрудничал и с РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова", - говорится в сообщении. "



В сообщении также отмечено, что Чечня окажет помощь семье погибшего. Источник - zakon.kz

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