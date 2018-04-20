Академию КНБ Казахстана возглавил Танат Жунусов

07:29 21.04.2018 Назначен новый начальник департамента КНБ РК по Кызылординской области



Возглавлявший с 2014 года ДКНБ региона Танат Жунусов назначен начальником академии КНБ РК.



Аким области Крымбек Кушербаев представил нового начальника департамента Комитета национальной безопасности РК по Кызылординской области и городу Байконур Максута Баймагамбетова, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.



Максут Баймагамбетов родился в 1966 году. Окончил Казахский политехнический институт и Казахский институт правоведения и международных связей. Трудовой путь начал в 1988 году главным маркшейдером на Алексеевском гравийном заводе в Аркалыке. С 1993 года работает в органах национальной безопасности.



Возглавлявший с 2014 года ДКНБ региона Танат Жунусов назначен начальником академии КНБ РК.



""За время работы Таната Рымбековича в нашей области сохранялась стабильная обстановка, департаментом установлено эффективное взаимодействие с другими государственными органами. В связи с этим выражаю благодарность Танату Рымбековичу за плодотворную работу и желаю успехов на на новой должности", - сказал глава региона, вручив Танату Жунусову почетную грамоту Кызылординской области." Источник - zakon.kz

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