Масштабная финансовая пирамида "Buy Time Incorporated LLP" почти год "стригла" в Казахстане

07:21 21.04.2018 В МВД разыскивают свидетелей и потерпевших.



МВД проводит расследование по факту и руководства финансовой пирамидой "Buy Time Incorporated LLP", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.



В ходе досудебного расследования установлено, что финансовая пирамида работала по всей территории республики с марта по ноябрь 2017 года, обещая высокую прибыль в краткие сроки.



""В настоящее время проводится работа по установлению свидетелей и потерпевших, которым в результате деятельности пирамиды был причинен ущерб. В связи с чем, лица пострадавшие в результате деятельности указанной пирамиды могут обратиться в Следственный департамент МВД (город Астана, проспект Тәуелсіздік 1, р.т.: 71-43-35, сот.: 8-702-348-26-19) либо в ДВД по территориальности", - говорится в сообщении." Источник - Zakon.kz

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