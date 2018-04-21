Принц над городом. Чего достиг сын президента на посту мэра Душанбе

07:10 21.04.2018 Сегодня, 21 апреля, душанбинцы отмечают День города, который уже во второй раз проходит при новом мэре Рустаме Эмомали. По традиции в этот день состоится международный полумарафон. Мэрия Душанбе выделила на призовой фонд почти $30 тысяч, из которых $3,5 тысячи достанется победителю забега. Кроме того, 200 лучших учащихся столичных школ и профтехучилищ получат стипендии от главы города.



Рустам Эмомали, старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона, был назначен на должность мэра Душанбе в январе 2017 года. До этого он занимал пост руководителя Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией. На посту мэра он сменил старого соратника отца Махмадсаида Убайдуллаева, занимавшего эту должность почти 20 лет.



У многих душанбинцев отстранение Убайдуллаева от должности мэра вызвало тогда недовольство, так как его считали грамотным специалистом и хозяйственником и сомневались, что молодой мэр сможет справиться с муниципальной деятельностью. Назначение Рустама Эмомали воспринималось лишь как символический шаг в его карьерной лестнице, которая в конце должна привести его на должность отца. Сам Эмомали Рахмон мотивировал свое решение тем, что в столице накопилось много проблем, которые нуждаются в решении, и на Рустама Эмомали в этом деле "никто не сможет негативно повлиять со стороны". Основными проблемами Душанбе президент назвал состояние автодорог, промышленных предприятий, сфер образования и здравоохранения, безопасности, градостроительства и привлечения инвестиций.



Ко Дню города мы решили подвести некоторые итоги деятельности Рустама Эмомали на посту мэра и узнать, что изменилось в Душанбе за период его правления.



Как сообщил на расширенном заседании правительства в январе этого года сам Рустам, в 2017 году в столице была создана 21 тысяча рабочих мест; 1,6 тысячи жилых домов и других объектов подключены к городской отопительной системе. Отремонтировано 66 км автодорог, что на 44 км больше по сравнению с прошлым годом. Построены 70 спортивных площадок.



Говоря о планах, мэр сообщил, что в этом году будут сданы в эксплуатацию 15 современных учебных заведений на 12 тысяч мест, построены 12 парков и скверов, 92 спортивных площадки, будет завезено дополнительно 100 единиц современного пассажирского автотранспорта и созданы 31 тысяча новых рабочих мест.



Благоустройство



Если перейти от цифр к реальной картине, то, действительно, и сами жители столицы в последний год наблюдали активную деятельность в городе - появились хорошие парки, многочисленные детские площадки (которых раньше было ничтожно мало), отреставрированы жилые дома, расположенные вдоль основных трасс, реконструированы некоторые мосты. В эксплуатацию наконец был запущен аквапарк-долгострой, строительство которого началось еще в 2004 году, но потом было приостановлено. Накануне праздника Навруз в этом году в эксплуатацию были сданы новый парк развлечений для детей "Мир сказок", Дворец молодежи. В столице построено около 40 современных остановок общественного транспорта.



Но при всем этом внешнем благополучии есть немало вопросов, которые тревожат горожан и вызывают их недовольство. Например, при новом мэре в центре Душанбе продолжился снос зданий, имеющих историческую и культурную ценность для жителей. Еще при Убайдуллаеве было решено снести эти объекты и построить на их месте новые современные административные здания. Многочисленные обращения жителей не были услышаны бывшим мэром, и в его бытность безжалостно был снесен Русский драматический театр имени Маяковского.



С назначением Рустами Эмомали появилась надежда, что дома, дорогие жителям, сохранят. Однако через пару месяцев после его назначения были снесены здания столичной мэрии, министерства сельского хозяйства и прилегающие к ним частные жилые постройки. Новый мэр также снес популярный среди жителей и гостей столицы рынок "Шохмансур", более известный как "Зеленый базар". Кроме того, осталось неизменным решение по сносу не менее известной в стране и за ее пределами чайханы "Рохат". Снести ее намерены в ближайшие два года.



Некоторые решения по благоустройству создают определенные бытовые проблемы для горожан. К примеру, жителей домов вдоль протокольных трасс заставляют перекрашивать или переустанавливать окна квартир, рамы которых должны быть исключительно белого цвета. Горожан также заставляют снимать с балконов веревки для сушки белья. Это распоряжение распространяется на жителей не только центральной части города, но и спальных районов. Тех, кто не хочет избавляться от бельевых веревок на балконах, штрафуют в размере 2000 сомони ($225).



"А где нам сушить белье, внутри квартиры? У меня очень маленькая квартира, нет условий для сушки. Разрешили бы сушить белье хотя бы ночью. Получается, навели порядок во дворах, а в квартирах теперь бардак и сырость", - говорит жительница одного из микрорайонов Душанбе Гулистон Ашурова.



Кроме того, работы по восстановлению системы отопления в городе, вышедшей из строя еще в годы гражданской войны (1992-1997), были проведены за счет самих жителей. Владельцам квартир они обошлись в сумму от 500 до 1500 сомони ($55-170), а у жителей частных домов расходы были еще выше - до 18 тысяч сомони ($2 тысяч).



Транспорт



Общественный транспорт - одна из самых проблемных отраслей столицы. Автопарк коммунального хозяйства Душанбе состоит из 160 автобусов (более 60 из них - новые, приобретены в прошлом году), 73 троллейбусов, 28 микроавтобусов. Однако самым востребованным видом транспорта считаются "маршрутки". Этот сектор сегодня обслуживается, в основном, частными лицами, и по официальным данным, в нем задействованы около 2000 микроавтобусов.



В то же время именно работа маршрутных такси вызывает наибольшее недовольство горожан. Маршрутки заполняются уже на конечных остановках, а по пути еще и "набиваются" по самому максимуму - люди вынуждены садиться вчетвером на сидения для троих (в Hyundai Starex) или ехать стоя (в микроавтобусах Mercedes), поскольку свободных не всегда дождешься. Пассажиры часто обвиняют водителей маршруток в нарушении правил дорожного движения (ПДД), в грубом обращении с пассажирами, а до недавних пор - в завышении тарифов. Так, за проезд до половины маршрута на многих линиях вместо 80 дирамов взимали 1 сомони, а за полный маршрут - вместо 1,6 сомони брали 2 сомони.



С приходом Рустама Эмомали на транспорте попытались навести некий порядок, и какое-то время он действительно был: убрали вечно орущих кондукторов, людей стали брать по количеству мест, и начали более-менее соблюдать ПДД. За всем этим следили контролеры, которые стояли на остановках и оформляли акты на нарушителей. Но со временем эти контролеры пропали, и все вернулось на круги своя.



В этом году столичные власти опять взялись за реформу общественного транспорта. Во-первых, была закуплена новая партия автобусов и с 1 апреля внедрена карточная система оплаты в государственном транспорте. Не для всех это вначале оказалось удобным, но, по словам волонтеров, которые помогают населению в освоении карточек, люди уже стали привыкать к нововведению. Как пояснил "Фергане" один из специалистов отрасли, система безналичной оплаты была внедрена для обеспечения прозрачности в этой сфере.



"При наличном расчете невозможно проконтролировать трафик людей, соответственно, невозможно подсчитать реальную сумму дохода общественного автосредства. Где есть "наличка", там всегда есть кража, но доказать это сложно. А как потом обновлять автопарк и решать другие проблемы транспорта, если деньги разворовываются? С установлением валидаторов эта проблема нашла свое решение, и теперь все средства от перевозки находятся под контролем", - сказал наш собеседник. Но действительно ли проблема прозрачности доходов транспортного госпредприятия (ГУП) "Душанбенаклиетхидматрасон" решилась?



Наш корреспондент понаблюдал за работой автобусов и троллейбусов, и, как выяснилось, не все пассажиры перешли на карточки. Для таких водители автобусов открывают средние или задние двери. Как поделился одна из жительниц столицы, которая нередко ездит "зайцем", карта на 4 поездки стоит 5 сомони ($0,6), то есть одна поездка стоит 1,2 сомони. А проезд "мимо" валидатора стоит 1 сомони, что, понятное дело, выгоднее пассажирам.



С "маршруточниками" властям тоже не удалось справиться. С первого марта этого года им установили новые тарифы и правила. Стоимость проезда теперь, независимо от протяженности маршрута, составляет 1,6 сомони. При этом было строго предписано возвращать сдачу пассажирам транспорта, для чего базы маршруток обеспечивались монетами. Водителей маршруток также обязали брать пассажиров исключительно по количеству сидячих мест. За нарушение этих требований грозились полным лишением права заниматься общественным извозом. Первые несколько дней водители соблюдали эти правила, но потом вновь вернулись к привычному для себя режиму, а жители как жаловались на них, так и продолжают жаловаться - правда, никакого толка пока от этого нет.



Коррупция



Коррупция в различных структурах столичной администрации также была одной из основных проблем, решение которых стояло перед Рустамом Эмомали. Тем более что, назначая сына мэром, Эмомали Рахмон, в частности, сказал ему: "Ты обеспеченный, на тебя никто не сможет давить, будь ближе к народу, встречайся чаще с людьми". Это означало, что новый мэр не может быть обеспокоен личным обогащением, а должен работать на благо людей и развитие города. При этом глава государства лично поручил Агентству по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией проверить деятельность столичной мэрии на предмет целевого использования бюджетных средств.



Многие увидели в этом политическую подоплеку и ожидали серьезных коррупционных разоблачений. Еще в прошлом году Антикоррупционное ведомство сообщило, что ими были проверены около 70 сданных в эксплуатацию столичных объектов, построенных на бюджетные средства, и выявлены факты приписок на сумму около 8 млн сомони (почти $1 млн). Виновники хищений и растраты казенных денег в апреле 2017 года были приговорены к различным срокам заключения и крупным штрафам.



В январе этого года Рустам Эмомали инициировал внеплановую проверку финансово-хозяйственной деятельности мэрии - в связи с жалобами группы граждан. В конце марта мэр издал Указ о создании специальной комиссии с целью обеспечения прозрачности процесса выделения земельных участков и выдачи разрешений на строительство объектов.



"Создание такой комиссии, если она сама будет работать прозрачно, может быть очень полезным, потому что нуждающиеся люди многие годы не могут получить землю под строительства жилья, но этот вопрос быстро решается для тех, кто имеет деньги", - сказал на условиях анонимности один из общественных активистов столицы.



Следует отметить, что "земельный бизнес" был одной из самых прибыльных сфер деятельности чиновников местных органов власти. В таджикистанских СМИ то и дело появляются сообщения о задержании на местах чиновников среднего звена, которые были пойманы на аферах с землей. Однако общественные наблюдатели считают, что это лишь малая часть тех махинаций, которые проворачивают чиновники в реальности.



Кроме этого на днях мэром был создан еще один орган, который должен обеспечить прозрачность в сфере строительства государственного жилья - Совет наблюдателей ГУП "Сохтмони манзили дастрас" ("Строительство доступного жилья"). Совет будет контролировать целевое использование средств проекта "Доступное жилье", координировать действия лиц, задействованных в его реализации, защищать интересы потребителей и контролировать процесс строительства и сроки сдачи объектов. Проект "Доступное жилье" был начат в 2013 году и, согласно планам, в сентябре 2015 года должны были быть сданы в эксплуатацию первые дома, но эти объекты до сих пор не достроены. Государственная доля в строительстве такого жилья составляет 70%, остальные 30% должны оплачивать потенциальные жильцы.



Меры по обеспечению прозрачности в вопросах выделения земли и строительства объектов - не единственные шаги, которые принял новый мэр для предотвращения коррупции. Можно еще отметить его поручение убрать с автодорог в центре столицы сотрудников ГАИ. Автовладельцы считают, что присутствие автоинспекторов в центре не было обязательным, так как здесь везде установлены камеры видеонаблюдения, и любое нарушение фиксируется ими, а сотрудники ГАИ по поводу и без останавливали водителей и взимали с них "штрафы".



Торжества и цены



Как отмечают многие душанбинцы, праздники при Рустаме Эмомали стали более яркими, зрелищными и эффектными. Впервые за многие годы в Новый год и на Навруз (Новый год по солнечному календарю в ряде стран Востока наступает в день весеннего равноденствия. – Прим. "Ферганы") в городе чувствовалось праздничное настроение.



"Раньше все было очень уныло. Помню елку в позапрошлом году, на которую нацепили всякий хлам. В одном месте из нее торчала большая ветка от какого-то другого дерева. Перед гостями было неудобно, лучше бы ее вообще не выставляли. В этом году все было совсем наоборот - на площади в центре красовалась роскошная, красиво украшенная елка. Наконец-то мы почувствовали, что тоже живем в цивилизованной стране, и на праздники есть, куда выйти и где погулять", - говорит жительница столицы Мадина.



Помимо красочного оформления города, в нескольких его точках в новогоднюю ночь были запущены праздничные салюты. Это зрелище особенно запомнилось жителям. Такого праздника в городе раньше не было. Видно, что денег на торжество мэрия не пожалела. Официально стоимость мероприятия, включая фейерверки, нигде в СМИ не отражалась, но, по неофициальным данным, бюджету мэрии оно обошлось в несколько сотен тысяч долларов. Конечно, не все жители одобрили такую щедрость, считая ее расточительством, в то время как эти деньги можно было использовать на более полезные цели.



Стоит отметить, что средняя заработная зарплата душанбинцев, по официальным данным, составляет порядка 1600 сомони ($180), однако такая зарплата в столице далеко не у каждого. Например, госслужащий среднего звена получает 800-1000 сомони (около $100). При этом цена на многие товары выше, чем в развитых странах. Любое повышение цен в столице ощутимо для бюджетов большинства семей.



В начале своей деятельности Рустам Эмомали пытался контролировать цены - какое-то время продавцам на рынках цены на продукты спускали из мэрии, но, как и с транспортом, эта мера была временной. Например, цены на мясо на рынке не должны превышать 36 сомони ($4,2) за килограмм, и на табличках в ларьках указана именно эта цена, однако в реальности его стоимость составляет от 38 до 50 сомони ($4,3-5,6), в зависимости от качества и части туши.



Другие инициативы



Запомнились еще несколько решений Рустама Эмомали. Одним из них он отменил постановление предыдущего мэра о запрете убоя скота в столице на мусульманский праздник Курбан-Байрам (праздник жертвоприношения). Кроме этого, сразу же после назначения он запретил собирать средства на ремонт школ с родителей. В прошлом году (в Год молодежи) Рустам Эмомали объявил о стипендии мэра в размере 250 сомони ($28) для 200 лучших школьников столицы.



Особое внимание в этом году было уделено столичным новобранцам. Впервые на службу их провожали в торжественной обстановке и под звуки военного оркестра. Для них был организован большой концерт и театральное представление. Таких мероприятий в столице раньше не было. Рустам Эмомали лично принял участие в этом торжестве и отметил, что его целью является улучшение представления молодежи об армии и военной службе.



Политические амбиции или добросовестное служение?



Таджикский журналист Раджаб Мирзо считает, что Рустам Эмомали действительно делает много хорошего для столицы, но еще лучше работает его пиар-кампания:



"При Махмадсаиде Убайдуллаеве тоже проводились аналогичные мероприятия. Например, строительство детских и спортивных площадок началось еще при нем. Именно при нем были снесены многие незаконные пристройки и освобождены территории под эти площадки. И потом эти площадки строят министерства, ведомства и различные компании, но почему-то только имя мэра связывают со всем этим. Сегодня работает целая кампания по раскручиванию имени Рустама Эмомали, и, что самое интересное, его восхваляют те, кто еще вчера это делал в отношении Убайдуллаева", - говорит Мирзо.



При этом журналист не исключает, что вся деятельность самого мэра и пиар-кампания вокруг него могут быть направлены на достижение стратегической цели правящей элиты - подготовки преемника на пост главы государства, поэтому, возможно, должность мэра - лишь промежуточный этап для формирования имиджа "народного правителя", после которого Рустам Эмомали будет переведен на другую должность - не исключено, что в силовом блоке.



Аналогичного мнения придерживается и другой общественный обозреватель, пожелавший остаться неназванным. По его словам, Рустама Эмомали "безусловно, готовят в преемники Эмомали Рахмона", поэтому вся деятельность мэра, в первую очередь, направлена на создание его положительного имиджа:



"На предыдущих должностях - в таможне и антикоррупции - Рустам Эмомали ничем особо не выделился и не имел каких-либо успехов, потому что нужно было бы менять систему в целом, а это долго и сложно. Да и вряд ли было само желание менять что-то. В должности мэра добиться результатов легче, дав людям хлеба и зрелищ. Тем более что многие компании сами добровольно готовы помочь в этом сыну главы государства и будущему президенту, оказывая финансовую поддержку. Пока что властям удается создать необходимый имидж "преемнику" - это тот случай, когда интересы населения и властей совпадают. По крайней мере, в некоторых вопросах", - считает эксперт.

21.04.2018 Источник - fergananews.com

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