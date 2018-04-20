Дожили! Первый легальный "кукольный" бордель открывается в России

06:54 21.04.2018 Первый легальный бордель открывается в России



В конце апреля в Москве откроется первый в России легальный публичный дом, сообщил rambler.ru со ссылкой на Inc.



Бордель LumiDolls будет работать в рамках досугового центра Dolls Hotel, который появится в "Москва-Сити", однако сексом там можно будет заняться лишь с особенной куклой.



Представитель центра отметил, что эти секс-куклы подвижны, а также оснащены подогревом и искусственным интеллектом.



Арендовать номер в Dolls Hotel можно будет за 1,5-2,5 тысячи рублей в час, а вместе с куклой - за 5 тысяч.



По словам основателя Dolls Hotel Дмитрия Александрова, появление в России досугового adult-центра разнообразит сексуальную жизнь граждан страны, приблизит устранение на ее территории проституции, "одной из древнейших проблем цивилизации", а также поможет людям с психическими отклонениями, так как, например, в Испании почти треть посетителей подобных заведений составляют именно они.



Более десяти подобных Dolls Hotel центров откроются в России и других странах СНГ в течение ближайших 12 месяцев. Источник - 24.kg

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