 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дожили! Первый легальный "кукольный" бордель открывается в России
06:54 21.04.2018

Первый легальный бордель открывается в России

В конце апреля в Москве откроется первый в России легальный публичный дом, сообщил rambler.ru со ссылкой на Inc.

Бордель LumiDolls будет работать в рамках досугового центра Dolls Hotel, который появится в "Москва-Сити", однако сексом там можно будет заняться лишь с особенной куклой.

Представитель центра отметил, что эти секс-куклы подвижны, а также оснащены подогревом и искусственным интеллектом.

Арендовать номер в Dolls Hotel можно будет за 1,5-2,5 тысячи рублей в час, а вместе с куклой - за 5 тысяч.

По словам основателя Dolls Hotel Дмитрия Александрова, появление в России досугового adult-центра разнообразит сексуальную жизнь граждан страны, приблизит устранение на ее территории проституции, "одной из древнейших проблем цивилизации", а также поможет людям с психическими отклонениями, так как, например, в Испании почти треть посетителей подобных заведений составляют именно они.

Более десяти подобных Dolls Hotel центров откроются в России и других странах СНГ в течение ближайших 12 месяцев.

Источник - 24.kg
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