Король экс-Свазиленда Мсвати III переименовал свою страну в Королевство Исватини

06:32 21.04.2018 В Африке король переименовал свою страну, чтобы не путали со Швейцарией



Новое название страны на местном языке означает "земля народа свази".



На Африканском континенте появилось государство с новым названием вследствие переименования его королем Свазиленда Мсвати III на Королевство Исватини, сообщает агентство Reuters.



О переименовании король объявил на праздничной церемонии по случаю полувековой независимости страны, которое также совпало с его 50-летием.



"Я хотел бы объявить, что Свазиленд возвращается к своему исконному названию. Африканские страны при обретении независимости возвращались к старым названиям, которые они использовали до того, как были колонизированы. С этих пор страна будет официально называться Королевством Исватини", - сказал король, выступая на церемонии в городе Манзини.



Монарх также подчеркнул, что такое решение принято из-за схожести английских названий Свазиленда (Swaziland) и Швейцарии (Switzerland), в связи с чем их нередко путают.



Новое название страны на местном языке означает "земля народа свази".



Свазиленд - небольшое государство, находящееся между ЮАР и Мозамбиком на юге Африки. Королевство обрело независимость от Великобритании в 1968 году. Население - примерно 1,4 миллиона человек. Источник - ru.sputnik.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524281520

Новости Казахстана

