|Король экс-Свазиленда Мсвати III переименовал свою страну в Королевство Исватини
06:32 21.04.2018
В Африке король переименовал свою страну, чтобы не путали со Швейцарией
Новое название страны на местном языке означает "земля народа свази".
На Африканском континенте появилось государство с новым названием вследствие переименования его королем Свазиленда Мсвати III на Королевство Исватини, сообщает агентство Reuters.
О переименовании король объявил на праздничной церемонии по случаю полувековой независимости страны, которое также совпало с его 50-летием.
"Я хотел бы объявить, что Свазиленд возвращается к своему исконному названию. Африканские страны при обретении независимости возвращались к старым названиям, которые они использовали до того, как были колонизированы. С этих пор страна будет официально называться Королевством Исватини", - сказал король, выступая на церемонии в городе Манзини.
Монарх также подчеркнул, что такое решение принято из-за схожести английских названий Свазиленда (Swaziland) и Швейцарии (Switzerland), в связи с чем их нередко путают.
Новое название страны на местном языке означает "земля народа свази".
Свазиленд - небольшое государство, находящееся между ЮАР и Мозамбиком на юге Африки. Королевство обрело независимость от Великобритании в 1968 году. Население - примерно 1,4 миллиона человек.