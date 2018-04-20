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Атомный Айдаркуль. На кой Мирзиееву АЭС (2 блока 3+ ВВЭР-1200)?
00:13 21.04.2018

Атомный Айдаркуль. Мирзиеев пообещал построить первую АЭС в Центральной Азии

Узбекистан может стать первой страной в Центральной Азии, имеющей собственную атомную электростанцию. О строительстве АЭС в республике заявил глава государства Шавкат Мирзиеев, выступая на открытии Кандымского газоперерабатывающего комплекса. "Скоро, наверное, в этом году, мы подпишем [соглашение] о начале строительства АЭС, - заявил президент. - Все то, что мы подписываем и договариваемся с Путиным, остается в силе и берется на особый контроль", - добавил он важную деталь.

Строительство АЭС в Узбекистане российской государственной корпорацией "Росатом" закреплено в межправительственном договоре об использовании атомной энергии в мирных целях, который вступил в силу 1 апреля 2018 года. Документ был подписан в конце декабря прошлого года директором "Росатома" Алексеем Лихачевым и заместителем премьер-министра Узбекистана Нодиром Отажоновым. Помимо возведения станции, стороны договорились о строительстве исследовательских реакторов, разведке и разработке урановых месторождений, производстве изотопов и применения их в промышленности, а также подготовке кадров для атомной энергетики центральноазиатской республики.

Тогда Алексей Лихачев вкратце обозначил технические характеристики будущей АЭС: "Наше предложение – строить здесь, в Узбекистане, станцию из двух современных блоков поколения 3+ ВВЭР-1200 в те сроки, которые узбекская сторона посчитает приемлемыми для себя". Глава "Ростатома" добавил, что на первом этапе реализации проекта будет создано пять-шесть тысяч рабочих мест, плюс полторы-две тысячи появятся в период эксплуатации станции.

Отметим, что водо-водяной энергетический реактор последнего поколения (ВВЭР-1200) впервые в мире был введен в эксплуатацию на Нововоронежской АЭС в России в 2016 году. Современный энергоблок на этой станции способен вырабатывать порядка 2,2-2,4 млрд кВт/ч электроэнергии в год. Для сравнения, выработка электроэнергии на крупнейшей в Узбекистане гидроэлектростанции (ГЭС) на Чарвакском водохранилище составляет 2 млрд кВт/ч в год. Однако главным преимуществом ВВЭР-1200 является безопасность реактора, который соответствует всем "постфукусимским" требованиям международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ). Системы безопасности уникальны тем, что практически полностью автоматизированы и не требуют вмешательства персонала АЭС.

Цена "вопроса" до сих пор не озвучена ни одной из сторон. Однако известно, что подобный проект "Росатом" осуществляет в Бангладеш. И здесь работы по введению в строй станции "Руппур" с двумя энергоблоками оценивается примерно в $13 млрд, из которых $11,3 млрд предоставлены Россией в качестве государственного экспортного кредита. Возможно, подобная схема будет применена и в узбекском проекте.

Нельзя не упомянуть, что намерения властей Узбекистана обзавестись собственной АЭС появились еще в 2014 году – при правлении президента Ислама Каримова. Но проект так и не обрел реальных очертаний. Тогда Россия рассматривалась как один из возможных партнеров. Конкурентами были Китай, Канада и Франция. Даже было определено предполагаемое место строительства: местность на северо-востоке страны, неподалеку от озера Айдаркуль. Впрочем, данная территория и сейчас в "фаворитах" - помимо благоприятных климатических условий и обеспечения водой для охлаждения реакторов, расположение будущей станции позволит снабжать электроэнергией крупные города – Ташкент, Самарканд и Бухару.

На церемонии подписания соглашения между Росатомом и властями Узбекистана. Фото пресс-службы Росатома

Уран будет домашний

Еще одной важной причиной строительства АЭС в Узбекистане является наличие в стране урановых рудников. Уран, используемый как топливо для атомной станции, давно пора использовать для внутренних нужд, а не только продавать на экспорт. "Росатом" обещает помочь с разведкой новых месторождений и переработкой природного материала. Более того, Россия станет дополнительным рынком сбыта для урана, который будут добывать при ее же участии.

А ископаемыми Узбекистан действительно богат. По данным Всемирной ядерной ассоциации за 2015 год, республика по запасам урана находится на 11-м месте в мире – 131 тысяча тонн, опережая США и Украину по данному показателю. Отметим, что в этом списке другое государство региона – Казахстан – и вовсе удерживает вторую позицию, уступая только Австралии.

Если рассматривать производство урана, то по данным все той же Всемирной ядерной ассоциации, Казахстан лидирует – в 2013 году местная промышленность вывела на рынок 22,5 тысячи тонн переработанного ценного ископаемого. Узбекистан с показателем 2,4 тысячи тонн занимал 7 строчку, уступая также Канаде, Австралии, Нигеру, Намибии и России.

Единственным оператором, осуществляющим добычу и производство урана в Узбекистане, является Навоийский горно-металлургический комбинат. Как отмечают эксперты, долгое время основным покупателям узбекского урана были США, теперь – Китай и Корея.

Конкурент на Мангышлаке

На самом деле на территории постсоветских стран Центральной Азии уже существовала АЭС. В Казахстане на Мангистауском атомном энергокомбинате (МАЭК), расположенном в городе Актау (бывший Шевченко), в 1973 запустили реактор на быстрых нейтронах БН-350. Кстати, это был первый в мире промышленный реактор, работающий за счет так называемых быстрых нейтронов. На большинстве подобных станций используется технология реакции тепловых нейтронов.

Уникальность системы на МАЭК заключалась в том, что реактор не только расходует, но и воспроизводит ядерное топливо. Помимо этого, БН-350 позволяла нарабатывать оружейный плутоний-239. Этот факт, точнее, боязнь, что плутоний может попасть не в те руки, и привел к закрытию энергоблока. В 1999 году атомный реактор по решению правительства Казахстана был остановлен. Топливо отправлено на специальное хранилище в зоне бывшего Семипалатинского ядерного полигона, а установка еще в течение 50 лет будет находиться в стадии вывода из эксплуатации. Но если власти республики вновь возьмут курс на развитие атомной энергетики, то МАЭК с его инфраструктурой – идеальная база для создания здесь АЭС.

Так что, Казахстан – реальный конкурент Узбекистана в вопросе строительства первой в регионе АЭС. Официальная Астана еще в 2015 году заявляла о готовности осуществить подобный проект совместно с японскими партнерами. Но планы так и не стали реальностью.

АЭС как причина межгосударственного конфликта

Пока центральноазиатские республики заочно соперничают за право поставить у себя первую в регионе действующую АЭС, другие бывшие республики Советского Союза - Беларусь и Литва - не на шутку разругались из-за строительства подобной станции. Речь идет о Белорусской АЭС, которую строят специалисты "Росатома". Кстати, объект, возводимый в местечке Островец Гродненской области, будет иметь два современных энергоблока, что делает его похожим на потенциальный объект в Узбекистане (условно назовем ее Айдаркульская АЭС, вдруг название приживется).

Суть конфликта как раз в расположении новой станции – она находится не просто на границе двух стран, а в 50 км от Вильнюса. В этой связи литовцы с самого начала проекта призывают соседей остановить проект, а попутно просят партнеров по Евросоюзу бойкотировать строительство АЭС. Прибалтийские парламентарии постановили, что БелАЭС угрожает национальной безопасности, окружающей среде и здоровью. В итоге Литва на законодательном уровне ограничила импорт электроэнергии из Беларуси, увеличив закупку ресурсов в ЕС. Пока от этого решения страдают только жители Литвы, для которых, по мнению экспертов, тарифы на электричество для населения могли бы быть на 15% ниже, если бы сотрудничество с Минском продолжилось.

Беларусь не реагирует на претензии соседей, заверяя общественность, что атомная электростанция соответствует всем требованиям безопасности, а обвинения Литвы носят сугубо политический характер.

Прибалтов тоже можно понять – еще свежи воспоминания о Чернобыльской катастрофе, случившейся в 1986 году. В результате взрыва одного из реакторов в воздух было выброшено значительное количество радиоактивных веществ. Загрязнение цезием-137 коснулось 17 стран Европы. При аварии погиб 31 человек, 600 ликвидаторов пожара получили высокие дозы радиации. Облучению подверглись почти 8,4 млн жителей нынешних Украины, Беларуси и России.

Тяжелые последствия аварии на "Фукусиме-1"

Еще одна крупнейшая атомная катастрофа произошла в Японии весной 2011 года. В результате землетрясения, вызвавшего цунами, произошли взрывы на АЭС "Фукусима-1". Последствия аварии проявляются до сих пор. Спустя пять лет после трагедии сообщалось, что из 300 тысяч детей у 116 тысяч обнаружили рак, еще у 50 тысяч наблюдаются аномалии щитовидной железы. Распространение радиоактивных частиц превратило в зону отчуждения десятки японских городов, и потребуется не менее 40 лет, чтобы сюда вернулась жизнь. В "зараженном" море происходит мутация рыб.

Именно после "Фукусимы" международная организация по атомной энергии ужесточила требования безопасности, которым должны соответствовать все АЭС. "Росатом" при разработке проектов строительства станций всегда подчеркивает, что реакторы и энергоблоки полностью соблюдают стандарты МАГАТЭ.

АЭС: плюсов больше, чем недостатков

На сегодняшний день в 31 одной стране мира эксплуатируются 192 атомной электростанции с 450 энергоблоками. Еще 56 энергоблоков находятся в стадии строительства. Несмотря на недостатки АЭС: опасные последствия возможных аварий, дороговизну постройки и обслуживания, дополнительные затраты на организацию хранения отходов - преимущества в использовании атомной энергии делают отрасль перспективной. АЭС – самый мощный из всех типов электростанций, себестоимость энергии относительно невысока, топливо можно использовать многократно после переработки, к тому же, в отличие от тепловых станций, АЭС не загрязняют атмосферу вредными выбросами. Сюда же можно прибавить создание дополнительных рабочих мест и обеспечение энергией большого числа потребителей.

Многие страны делают ставку на атомную энергетику. Например, "Росатом", занимающий первое место в мире по величине портфеля зарубежных контрактов, возводит 33 энергоблока в таких государствах, как Турция, Беларусь, Иран, Египет, Индия, Венгрия, Бангладеш, Китай. В ближайшем будущем, возможно, этот список пополнит и Узбекистан.
20.04.2018

Источник - fergananews.com
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