Спасти бедную Дерипаску. Кремль национализирует убытки, чтобы потом "нужные люди" приватизировали прибыль

00:10 21.04.2018 Олигархи-Путину: "Русалу" надо подставить плечо

Кремль национализирует убытки, чтобы потом "нужные люди" приватизировали прибыль



Андрей Полунин

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Александр Шатилов

Андрей Гудков



Кремль считает временную национализацию "Русала" одной из возможных форм поддержки компании. Об этом в четверг, 19 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Здесь важно принимать во внимание мнение все-таки акционеров компании и собственников компании, возможности правительства. Поэтому в данном случае речь идет об одной из точек зрения, которая сейчас активно обсуждается", - сказал Песков.



Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин не исключил, что государству придется выкупить часть акций "Русала" или других компаний, оказавшихся под санкциями. Он сослался на похожую практику в ЕС и США, где во времена кризиса государство "заходило в банковские и финансовые институты и до сих пор еще, условно говоря, не снизило свою долю до докризисного уровня".



Сложности этой схемы, по словам Шохина, связаны с тем, что национализация по закону возможна лишь с компенсацией по справедливой цене. Тем не менее, считает глава РСПП, государству "придется подставлять плечо", поскольку оно "частично несет ответственность" за проблемы в подсанкционных компаниях, так как "наказывают нас за неправильное поведение на геопополитической арене". "Бизнес, мягко говоря, не несет 100-процентной ответственность за эти политические проблемы", - подчеркнул Шохин.



Другими словами, российским налогоплательщикам - нам с вами - предлагается немного напрячься. И сперва выкупить "Русал" у Олега Дерипаски, который якобы безвинно пострадал от безответственности Кремля. Потом оплатить налаживание новых бизнес-схем сбыта алюминия. А дальше - в либеральном духе снижения доли госсобственности в экономике - вернуть компанию в руки очередному олигарху.



Тут, правда, приходит на ум, что Дерипаска стал одним из богатейших людей страны как раз благодаря альянсу с Кремлем. Как напоминает газета The Wall Street Journal, "в основе его взлета была негласная договоренность, которой президент Владимир Путин достиг с российскими промышленниками, консолидируя власть в начале 2000-х: их активы не трогают, пока они поддерживают национальные приоритеты и отказываются от личных политических амбиций". "Магнаты помогали с флагманскими национальными проектами", а Кремль взамен лоббировал интересы олигархов на Западе, отмечает американское издание. Иными словами, на роль жертвы Дерипаска не тянет, и государство имеет полное моральное право выкупить "Русал" за символическую плату - скажем, за 1 рубль.



Другой вопрос, что потом делать с алюминием. США выбрасывали "Русал" с западного рынка вовсе не за тем, чтобы российский производитель вернулся на него, скажем так, с "черного хода" - под другой вывеской. А внутри рыночной России спрос на алюминий ограничен.



Это в СССР среднедушевое потребление алюминия - один из важнейших показателей уровня развития страны - составляло 12?14 кг. "Крылатый металл" находил массовое применение во всех отраслях советской экономики - от авиа- и автомобилестроения до тароупаковочного производства, промышленного и жилищного строительства.



В России этот показатель составляет скромные 2,5 кг. Для сравнения, в США он достигает 28 кг на человека, в Японии - 34 кг, в Германии - 27 кг.



По сути, чтобы "Русал" не встал намертво, нашим властям придется либо по дешевке гнать алюминий в Китай, либо развивать собственную производственную базу. Решайте сами, какой путь выберет Кремль.



- Выкупить "Русал" по справедливой цене не проблема - только с рассрочкой платежа лет на двадцать, - считает доктор экономических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Андрей Гудков. - А потом, в нужный момент, компанию можно снова выставить на торги.



"СП": - Зачем "Русал" сперва национализировать, а потом возвращать в частные руки?



- У нас государство, я считаю, построено по учебнику "Курс политической экономии", написанному завкафедрой политэкономии экономического факультета МГУ (с 1957 по 1985 годы) Николаем Цаголовым. Именно ему Александр Шохин - мы учились с главой РСПП за соседними партами - на "отлично" сдавал экзамены в начале 1970-х. В этом учебнике, в частности, описана ситуация с национализацией. И сказано, что правительство в этом случае - это ленинская формула - выступает комитетом по совместному с крупной буржуазией управлению частной собственностью.



Вот Шохин и предлагает теперь эту схему. Проблема только в том, что представляет собой наша алюминиевая промышленность - а она, по сути, является вывозом за рубеж консервированной электроэнергии.



Бог дал России огромные полноводные реки Сибири. За несколько десятилетий, вложив колоссальный труд, советский народ построил на них ряд циклопических электростанций. Вот эти электростанции и позволяют нам на давальческом сырье - бокситы-то у нас импортные - выпускать алюминиевую чушку.



Эту чушку - продукт начального передела алюминия - "Русал" и ввозил за рубеж. В свое время, кстати сказать, я спросил одного из видных руководителей этой компании: почему вы не производите алюминиевый лист, пригодный для авиастроения или автомобильной промышленности? Однако внятного ответа так н не получил.



На деле, чтобы выпускать алюминиевые листы или профили, которые найдут применение в отечественной экономике, нужны программы развития, координация отраслей и финансирование. Можно, к примеру, делать из алюминия ту же "Ладу-Весту" - это даст вазовской продукции огромные конкурентные преимущества. Все это может сделать государство, взяв "Русал" в свои руки.



В этом случае, замечу, убытки будут на начальном этапе, а прибыли на последующем. С этой точки зрения, идея с грядущей денационализацией становится понятной: убытки в России принято национализировать, а прибыли - приватизировать.



"СП": - В СССР алюминий поставлялся на экспорт?



- Нет, алюминий в советское время полностью шел на внутренний рынок, и его страшно не хватало. Электростанции в стране были - но бокситов не хватало: Союзу их не продавали. Поэтому алюминий производился из гораздо менее эффективного сырья - глинозема и кремнезема. По этим технологическим схемам на производство приходилось затрачивать гораздо больше электроэнергии, плюс дополнительные химические операции.



Сейчас мы бокситы завозим, в основном, с Ямайки.



Напомню: Дерипаска и его партнер Михаил Черной создали "Русал" с использованием схемы толлинга (переработки иностранного сырья с последующим вывозом готовой продукции). Поначалу они оплачивали только электроэнергию и труд рабочих, а от налогов российскому государству уходили. Потом, в начале 2000-х, когда была введена плоская шкала НДФЛ и сверхнизкий налог на дивиденды, Дерипаска оформил на своем "Русале" дивидендов больше, чем даже прибыли - и на эти деньги окончательно выкупил алюминиевые предприятия.



"СП": - США перекрыли нам алюминиевый рынок, могут они перекрыть еще и поставку бокситов?



- Бокситов на мировом рынке достаточно много. А поскольку алюминиевая промышленность - это грязное производство, которое требует уйму электроэнергии (а она за последние 30 лет сильно подорожала) - Россию из списка покупателей бокситов никто не вычеркнет.



И с реализацией алюминия особых проблем нет. Санкции против "Русала" объясняются тем, что конкретно в США энергетическая проблема несколько утратила остроту. Американская экономика получила сланцевый газ - а это и есть дешевая электроэнергия. Плюс, Ямайка к Штатам близко территориально. Поэтому президент США Дональд Трамп и мечтает восстановить американскую алюминиевую промышленность - алюминий, повторюсь, это консервированная электроэнергия. То, что американский рынок заполнен российским и китайским алюминием, представляется Трампу малоинтересным.



В целом же, я считаю, нынешняя ситуация - прямое следствие вступления России в ВТО. Дерипаска, наряду со стальным магнатом Алексеем Мордашовым, убедили в 2001 году Владимира Путина, что вступление в ВТО - это здорово, потому что позволит России стать членом мирового сообщества.



На деле, ВТО лишило нас возможности устанавливать пошлины на экспорт и импорт, исходя из собственных интересов. Поэтому мы и продавали на Запад алюминиевую чушку - продукция более высокого передела наших партнеров не интересовала. Но в нынешних условиях кабмин, под давлением санкций, может сделать ставку на внутреннее потребление.



- Как гласит пословица, нет ничего более постоянного, чем временное - это относится и к национализации "Русала", - считает декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. - Я не исключаю, что российское руководство действительно решило воспользоваться удачным моментом, и национализировать одну их стратегических отраслей. Правда, в мягкой форме, чтобы не пугать бизнес-сообщество, и избежать обвинений в попытке пересмотра итогов приватизации.



Напомню, что путинский консенсус с олигархами начала 2000-х был построен на том, что олигархи отказываются от политической деятельности в обмен на признание итогов приватизации и залоговых аукционов 1990-х - откуда корни Дерипаски, кстати сказать, и произрастают.



С другой стороны, Дерипаска именно сейчас по ряду позиций подставился, и никто из бизнес-сообщества не хочет его всерьез поддерживать. Тем более, Олег Дерипаска относится к олигархам еще "ельцинского призыва", которых в нынешнем российском сообществе магнатов почти не осталось.



Поэтому можно прогнозировать, что мягкая национализация "Русала" пройдет без особого шума и пыли. А поскольку акции компании основательно просели, речь идет о выкупе ее государством за небольшие деньги.



Что же касается продукции "Русала", ее можно либо направить на внутренний рынок, либо на Восток - на рынки Китая, Японии или Южной Кореи. В любом случае, алюминий вряд ли будет лежать на складах. Источник - СвободнаяПресса

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