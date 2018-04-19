Неужели Турции позволили вывезти золотой запас из США?

00:09 21.04.2018 Эрдоган к чему-то готовится



Центральный банк Турции вернул домой свои золотые запасы, до того хранившиеся в Федеральной резервной системе США. Об этом пишут практически все турецкие СМИ со ссылкой на источники в правительстве. Сообщается, что общий объем хранившегося у американцев золота центробанка Турции составлял 220 тонн. Как информировал сам ЦБ Турции, на март 2018 года его золотые резервы стоили 25,3 миллиарда долларов. В настоящее время такие турецкие банки, как Ziraat Bank и Vak?fbank, приступили к работе по вывозу из США золотого запаса в объеме 95 тонн. И вот теперь, как передает турецкая газета Hurriyet, центробанк вывел из Соединенных Штатов остаток золотого запаса - около 28,7 тонн. Факт вывода золота подтверждается в обнародованном официальном отчете ЦБ. В графе об имеющихся в федрезерве по состоянию на 2016 год значится цифра в 28?689 кг золота, по состоянию на конец 2017 года - прочерки.



При этом издание уточняет, что систематический вывод резервов начался в 2017 году. Возвращенное из США золото было частично отправлено в Турцию, кое-что направили на хранение в Европу, в частности в центробанк Великобритании и Банк международных расчетов в Швейцарии. О причинах переноса золотого запаса из США в Турцию не сообщается. Но Hurriyet указывает, что Анкара приняла решение о сокращении количества хранимых у американцев золотых слитков на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном по ряду региональных и двусторонних тем. Правда, турецкая газета Milliyet напоминает, что эта операция началась после призыва президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "избавиться от давления курса валют и использовать против доллара золото".



Действительно, в конце прошлого года Эрдоган обрушился с резкой критикой в адрес ЦБ Турции, заявляя, что "инфляция не зависит от сезонных изменений и главной и прямой причиной инфляции является изменение процентных ставок". Он потребовал снизить процентные ставки, что вызвало резонанс, выходящий за пределы Турции. Глава турецкого государства поставил под сомнение догмат о независимости центрального банка от органов власти государства. Сразу же после этого выступления Эрдогана курс турецкой лиры "просел", что расценивалось турецкими аналитиками как предупреждение главных акционеров ФРС США, курирующих ЦБ Турции. И это была вторая атака президента на ЦБ Турции.



Первая последовала после провала государственного переворота 15-16 июля 2016 года, когда Эрдоган стал выстраивать новую политику валютного и денежного кредитования в связи с падением курса турецкой лиры, оттоком капитала из Турции и "играми" западных рейтинговых агентств. Потом он дал команду наращивать золотой запас в составе международных резервов. А чтобы тот стал действительно стратегическим резервом Турецкой Республики, необходимо было вносить поправки в закон о ЦБ Турции, передавая право распоряжения золотым запасом от центробанка правительству. То, что центробанк перевел в страну хранившиеся в федеральной резервной системе США золотые запасы - шаг на этом направлении. В этой связи некоторые аналитики предположили, что Анкара может наращивать резервы в условиях растущего напряжения с Вашингтоном, что имеет место быть.



Но тут есть интрига. Многие страны мира хранят свои золотые запасы в США, но не все могут получить его обратно. В лучшем случае удается сбалансировать распределение слитков. Так, к примеру, поступили Нидерланды, которые сократили свои запасы золота в Нью-Йорке. А вот Германии этого не удалось. Бундесбанк смог вернуть из США всего лишь несколько тонн драгметалла. Есть ряд и других примеров, которые обуславливались разной мотивировкой: экономическим кризисами или осложнениями международных отношений. При этом почти всегда такие акции сопровождалось скандалами. Однако турецкая "репатриация" золотых запасов прошла тихо. Похоже, она стала итогом закулисных договоренностей между центральными банками и правительствами США и Турции, что, в свою очередь, порождает множество самых невероятных версий.



По данным Всемирного совета по золоту (ВСЗ), на начало ноября 2017 года золотой запас Турции составил 495,6 т. Это 13-е место в мировом рейтинге основных официальных держателей золотого запаса. Возможно, благодаря этому туркам и удалось договориться о вывозе из Соединенных Штатов золота. Впрочем, возможно и другое объяснение. Анкара продолжает придерживаться прозападного курса. Да и еще нужно убедиться, выполнил на самом деле Вашингтон свои обязательства по возврату или турки просто сделали вид, что им удалось забрать свое золото у американцев.



Станислав Тарасов Источник - REGNUM

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