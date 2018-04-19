Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть

22:09 20.04.2018 Президент США Дональд Трамп считает, что ОПЕК искусственно завышает цену на нефть. Сообщение с таким обвинением он опубликовал в своем Twitter.



"Похоже, ОПЕК снова делает это. С рекордными количествами нефти повсюду, включая полностью загруженные корабли в море, цены на нефть искусственно очень завышены! Ничего хорошего (в этом нет – ред.) и это не будет принято!", - написал Трамп.



Договоренность ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении своей добычи нефти длится с конца 2016 года. Согласно документу, суммарно добыча уменьшится на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. 300 тысяч этого объема приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники договорились о продлении соглашения на весь 2018 год.



Следующий саммит ОПЕК запланирован на 22 июня 2018 года в Вене.



Министерский мониторинговый комитет, созданный, чтобы контролировать соблюдение соглашения и вырабатывать рекомендации по корректировке его условий, собирается раз в два месяца. В комитет вошли представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. Кроме того, за исполнением соглашения следит технический комитет, в который входят эксперты стран министерского комитета, и который собирается раз в месяц. Источник - ktovkurse.com

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