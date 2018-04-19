Борьба за Ярмук. Сирийская армия развивает успешное наступление к югу от Дамаска

21:37 20.04.2018 На юге Дамаска боевики ИГ* сдают Хаджар аль-Асвад и часть лагеря Ярмук



В ходе наступательной операция на юге Дамаска сирийские "Силы Тигра" при поддержке российских ВКС заставили боевиков капитулировать



Для достижения данного результата понадобилось около суток. Большая часть боевиков ИГИЛ (организация запрещена в РФ) согласилась на капитуляцию. Они были вынуждены пойти на условия, выдвинутые российским Центром примирения сторон. Их эвакуация возможна только при условии сдачи тяжелого вооружения.



В настоящее время речь идет о достигнутых договоренностях по району Хаджар аль-Асвад, а также части лагеря Ярмук. Террористы запросили эвакуацию в провинцию Идлиб и в район пустыни Бадия.



Но не все боевики оказались такими "понятливыми". Так отказались сдаваться террористы, позиции которых находятся в районах Аль-Кадам, Тадамун, а также в оставшейся части лагеря Ярмук. Джихадисты, как правило, принадлежат группировке "Аль-Ансар" (организация запрещена в РФ). Они заявили о готовности умереть, но не сдаться. В отношении этого контингента операция по "принуждению к миру" будет продолжена.



Следует отметить, что боевики ИГИЛ (организация запрещена в РФ), которые сейчас согласились эвакуироваться, тоже не сразу согласились. На них был просто обрушен шквал огня со стороны российских ВКС и сирийских ВВС, что сделало их вполне договороспособными.



Командование Сирийской арабской армии заявило, что прекратит операцию на юге Дамаска только после капитуляции или полного уничтожения террористов.



Соглашение об эвакуации из этих районов достигнуто также с членами "Сирийской свободной армии" и боевиками группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (организация запрещена в РФ). Осталось эти договоренности реализовать на практике.



Следует отметить, что скорейшее освобождение территорий страны от боевиков позволит практически исключить и постановочные "химатаки", которые потом используются как предлог для удара по Сирии коалицией во главе с США.



ИГ* - организация запрещена в РФ.



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ВКС РФ и ВВС Сирии провели небывало интенсивные авиаудары по боевикам в лагере Ярмук и районе Аль-Кадам



На юге Дамаска террористы отвергли предложение об эвакуации, выставив новые невыполнимые условия, в результате чего начата войсковая операция против боевиков ИГИЛ (организация запрещена в РФ) в лагере Ярмук и районе Аль-Кадам.



В ходе этой "операция по принуждению к капитуляции" ВКС РФ и ВВС Сирии провели небывало интенсивные авиаудары: десятки за 20-30 минут, а артиллерия и РСЗО открыли интенсивный огонь по позициям боевиков. Сообщений о наземном наступлении пока нет, возможно, все ограничится интенсивной обработкой исламистов "для понимания ситуации".



В Восточном Каламуне правительственные войска взяли под полный контроль город Думайр. Над главным административным зданием города водружен флаг САР. Боевики группировки "Джейш аль-Ислам" (организация запрещена в РФ) эвакуированы. Теперь предстоит сделать обустройство и ремонт данного города. Местные жители и солдаты Сирийской арабской армии празднуют победу.



Кроме этого, подразделения "Сил Тигра" окружили боевиков в городе Аль-Рухайба, заняв до этого господствующие высоты. Боевые действия прекращены, идут переговоры об условиях капитуляции с амнистией всем желающим перейти на сторону правительства и вывозом тех, кто откажется это сделать, либо в провинцию Идлиб, либо в Джераблус.



Между тем "Тигры" продолжают брать под контроль и центральную пустынную часть анклава с господствующими высотами.



На юге провинции Алеппо сирийская разведка, применив ударный беспилотник, ликвидировала крупного полевого командира мятежников и нескольких его подчиненных.



На севере провинции Хама боевики нарушили перемирие, что привело к ответному удару ВС САР по позициям джихадистов, расположенным возле турецкого наблюдательного пункта.



На востоке провинции Хомс боевики ИГИЛ (организация запрещена в РФ) провели серию рейдовых операций, нанеся существенные потери правительственным войскам.



Иракская авиация произвела бомбардировку баз террористов в восточном Дейр-эз-Зоре.



В провинции Дераа с переменным успехом продолжаются ожесточенные бои между подконтрольной ИГИЛ (организация запрещена в РФ) группировкой "Джейш Халид ибн аль-Валид" (организация запрещена в РФ) и боевиками "Свободной сирийской армии".



В провинции Ракка, в районе населенного пункта аль-Вави обнаружено массовое захоронение сирийских солдат.



Местные источники сообщают, что всего было обнаружено до 150 тел солдат 17 дивизии ВС Сирии, которые обороняли аэропорт Табки от боевиков Исламского Государства. Так же были обнаружены документы некоторых погибших, деньги и личные вещи.



Напомним, аэропорт Табки в 2014 году находился под контролем сирийской армии, но 25 августа этого же года был захвачен боевиками ИГИЛ (организация запрещена в РФ), в 2017 году, аэродром был отбит у боевиков бойцами "Сирийских Демократических Сил". Источник - iarex.ru

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