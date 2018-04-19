|Федорино горе... Алишер Усманов скорбит по поводу ухода тренера Венгера из "Арсенала"
21:27 20.04.2018
Усманов назвал печальным заявление Венгера об уходе
Российский предприниматель Алишер Усманов прокомментировал решение главного тренера лондонского "Арсенала" Арсена Венгера уйти в отставку по окончании сезона-2017/18. Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена.
"Сегодня очень печальный день в истории футбольного клуба "Арсенал", день, когда клуб объявил об уходе своего легендарного и преданного менеджера. Мое многолетнее восхищение Арсеном Венгером не секрет; он произвел революцию в нашем знаменитом клубе, а как личность он олицетворяет ценности, определяющие "Арсенал" как организацию, - порядочность, класс и традиции", - заявил Усманов.
20 апреля Венгер объявил, что покинет клуб по окончании сезона. Француз работал главным тренером "канониров" с 1996 года. Под руководством Венгера "Арсенал" трижды становился чемпионом Англии, семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.