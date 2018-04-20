Сирийский Рубикон, - Валерий Панов

19:56 20.04.2018 Почему на Западе и в России дают противоположные оценки результатам нападения на САР



После ракетно-бомбового удара коалиции в составе США, Великобритании и Франции по Сирии и ее столице Дамаску западные СМИ, да и некоторые российские прозападно-либеральной ориентации, с таким восторгом написали об этом акте вооруженной агрессии, что впору было подумать, будто англосаксы и примкнувшие к ним французы одержали очередную "демократическую" победу над "диктаторским режимом".



Пропагандистского масла в информационный огонь подливал (и подливает) лично президент США Дональд Трамп, когда утверждает, что это была "превосходная" операция и ни одна выпущенная по Сирии ракета не сбита. В Пентагоне, естественно, поддерживают заявления своего шефа. Американские военные особо подчеркивают, что не был сбит ни один самолет. В Вашингтоне вообще заявляют об отсутствии каких-либо контрмер со стороны Сирии и России, а также о полном разрушении всех намеченных целей.



О том, что России и Сирии не удалось сбить ни одну из ракет, объявило и Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM). НАТО, судя по отзывам руководства альянса, тоже на "светлой стороне" истории. Британия и Франция предпочитают отмалчиваться, реакция по этому поводу других стран далеко не однозначна. Наиболее типичное для скептиков мнение выразил, по сути дела, авторитетный военный эксперт Яков Кедми, в недавнем прошлом руководитель одной из израильских спецслужб.



Результаты ракетно-авиационного нападения на Сирию американо-британско-французской коалиции эксперт оценил так: "Если бы американцы додумались так же действовать против современной обороны России и Китая, то ситуация и вовсе была бы катастрофичной. Бог им в помощь, я американцам не завидую".



Кедми сказал это о ситуации, которую, увы, нельзя исключать в будущем, может быть, даже ближайшем, зато сегодня американцам, действительно, еще можно завидовать. Как стало известно, российские системы ПВО на базах "Хмеймим" и "Тартус" были переведены в боевой режим работы, но не участвовали в отражении ракетного удара, вместе с тем своевременно выявляли и контролировали все пуски, как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании. Истребительная авиация дежурила в воздухе. Ни одна из крылатых ракет в зону ПВО РФ не входила, поэтому российские комплексы и системы ПВО не применялись. Это, прямо скажем, спасло силы коалиции от разгрома, а мир, возможно, от ядерного апокалипсиса.



На брифинге Министерства обороны РФ были озвучены конкретные цифры и факты результатов ракетного обстрела Сирии. Согласно данным, приведенным начальником Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковником Сергеем Рудским, американцы применили 103 крылатые ракеты (КР). Сирию атаковали стратегические бомбардировщики В-1B "Лансер", многоцелевые истребители F-15 и F-16 ВВС США, истребители "Торнадо" ВВС Великобритании из района Средиземного моря выпустили восемь ракет Storm Shadow ("Тень бури"). Кроме того, удары наносились с эсминца УРО "Лабун" и крейсера УРО "Монтерей" из акватории Красного моря. Стратегические бомбардировщики В-1В заходили на цели над сирийской территорией в районе Эт-Танфа, оккупированном силами США.



При отражении удара всего было израсходовано 112 зенитных управляемых ракет, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. А именно: "Панцирь" - выпущено 25, поражено 23 цели. "Бук" - выпущено 29, поражено 24 цели. "Оса" - выпущено 11, поражено 5 целей. С-125 - выпущено 13, поражено 5 целей. "Стрела-10" - выпущено 5, поражено 3 цели. "Квадрат" - выпущено 21, поражено 11 целей. С-200 - выпущено 8 ракет, цели не поражены. Конашенков пояснил, что никого не должны вводить в заблуждение показатели зенитного ракетного комплекса С-200. Он предназначен для поражения, прежде всего, аэродинамических носителей ракет, то есть самолетов: "Хотя не так давно именно этот комплекс уничтожил истребитель одного из соседних государств, попытавшегося нарушить границу воздушного пространства Сирии".



Брифинг состоялся и в Пентагоне. По словам представителя Комитета начальников штабов ВС США генерала Кеннета Маккензи, удар был нанесен по трем четко определенным целям без какого-либо противодействия с сирийской стороны.



По исследовательскому центру в окрестностях Дамаска выпустили 76 ракет, в том числе 57 КРМБ "Томагавк", при этом также были уничтожены три здания в городской черте Дамаска. Вторую цель – якобы хранилище химического оружия на западе провинции Хомс – атаковали 22 ракетами все коалиционные силы. По третьей цели – бункеру – выпустили семь ракет. Целями удара были и авиабазы сирийских ВВС.



В целом для нанесения удара силами США и их сателлитов было применено 105 крылатых ракет (цифра коррелируется с данными Минобороны РФ).



По американским данным, ВВС и ВМС США применили 76 ракет для поражения одного комплекса зданий размером 130 на 75 метров в то время как для поражения подобной цели хватило бы двух-трех. О какой эффективности ударов вообще можно вести речь в таком случае?



Необходимо также подчеркнуть, что район Барзе находится на севере Дамаска, на большом удалении от комплекса правительственных зданий, а исследовательский центр, в свою очередь, размещен на границе этого района. Можно предположить, что выбрали для удара именно это здание для того, чтобы избежать попадания в постройки, расположенные в центральной части сирийской столицы, где могли находиться российские военные советники. Кроме того, в четырех километрах южнее расположено посольство России в САР.



Также нельзя не отметить, что основная часть ударов наносилась с юга и юго-востока, а не со стороны Средиземного моря, как было при атаке аэродрома Шайрат в апреле 2017 г. По всей видимости, западные страны не исключали применения современных российских средств ПВО и РЭБ и поэтому решили атаковать цели в САР с иных направлений. При этом США и их сателлиты явно недооценили возможности сирийской ПВО и не стали прокладывать маршруты полета ракет в обход зон действия ЗРК армии САР.



Таким образом, произведенные в СССР и России комплексы ПВО, состоящие на вооружении в Сирии, показали высокую эффективность при отражении массированного удара крылатых ракет. При этом системы противовоздушной обороны аэродромов сумели перехватить все авиационные и корабельные средства поражения. Нетрудно догадаться, какими бы оказались результаты сражения, если бы нападающие столкнулись с новейшими системами российских ПВО.



Президент Сирии Башар Асад восхитился российским оружием и отметил его превосходство по сравнению с западными аналогами. По его словам, правительственные войска отразили атаку коалиции советскими ракетами выпуска 1970-х годов. Асад подчеркнул, что это доказывает отсталость американского вооружения. Он отметил, что удар по Сирии помог сплотить население, а также значительно улучшил отношения с российским народом и правительством.



Практически Америка, хотя и задним числом, это сирийское сражение проиграла, в первую очередь, Советскому Союзу, а потом, соответственно, – и России. Именно потому в США и РФ предоставляют противоречивую информацию о результатах ракетного удара, а Франция и Британия вообще не комментируют свое участие в этой "ракетно-бомбовой" авантюре.



Как отмечал генерал С. Рудской, за последние полтора года Россия полностью восстановила систему ПВО Сирии и продолжает ее совершенствовать. Более того, с учетом происшедшего не исключается поставка армии Сирии ЗРС С-300 "Фаворит". Пока, однако, система ПВО Сирии не является полноценным "зонтиком". Это не эшелонированная, а объектовая система обороны, в ней множество "слепых" зон и неприкрытых или частично прикрытых секторов ведения огня. Однако сирийская ПВО справилась с задачей более чем достойно.



Главное, после американо-британско-французских ударов положение президента Башара Асада слабее не стало. К тому же следование Трампа ложной версии о применении химического оружия в Восточной Гуте и нежелание принять во внимание возражения Москвы по этому поводу только укрепило Россию в стремлении поддерживать сирийское правительство.



Основным военным итогом противостояния сирийской ПВО и западной коалиции в воздушном пространстве САР в ночь на 14 апреля является серьезный удар по позициям сторонников так называемой бесконтактной войны. Потеря почти 70% крылатых ракет на подлете к целям доказывает, что это не абсолютное оружие и для достижения победы над противником должно применяться вместе с другими средствами.



Впервые в военной истории концепция бесконтактной войны с применением крылатых ракет как "длинной руки", бывшая в ходу со времен войны в Заливе в 1991 г., столкнулась с реальным противодействием стратегии преграждения доступа и блокирования отдельной зоны.



Последний удар Запада по Сирии демонстрирует ложные представления американских политиков о том, что при помощи высокоточного оружия они могут свергать правительства и кардинально менять ход конфликтов, заявил аналитик Пентагона в отставке Чак Спинни. По его мнению, обладание высокоточным оружием создает особый тип мировоззрения как в военной, так и в политической сферах. Он считает, что увлеченность системами дальнего действия и высокоточным оружием породило в умах американских политиков идею, что они могут оказывать немедленное решительное воздействие на страны и конфликты по всему миру.



Между тем кровавая сирийская драма создает предпосылки для того, чтобы весь Ближний Восток погрузился в большую катастрофу. Мара Карлин, бывший стратег Пентагона и профессор университета Джона Хопкинса, считает, что нынешний глава Белого дома вообще ничего не понимает, что ему нужно делать на Ближнем Востоке. Россия, Турция, Иран, Ирак, Израиль, Саудовская Аравия, Иордания - это не полный перечень государств, каждое из которых имеет свои интересы в этом регионе, который Запад всегда представляет как конфликтный и взрывоопасный. Правда, почему-то забывает сказать, что Ближний Восток, а реально весь Левант стал таковым благодаря агрессивному вмешательству изначально Западной Европы, а потом и США в политику стран региона. Но югославский, иракский и ливийский сценарии здесь уже не пройдут, если теперь где-нибудь пройдут вообще.



И если нынешний провал коалиции в Сирии знаменует конец военной гегемонии США, то для России он стал геополитическим Рубиконом. Позади теперь только Москва и обратной дороги нет.



Вместе с тем карательные операции под провокационными предлогами побуждают многие страны искать альтернативные центры силы. Появляются реальные условия для создания антизападной коалиции во главе с Россией и Китаем. Именно так в экспертном сообществе оценивают итоги нападения на Сирию.



Но в США, видимо, так и не поняли (скорее, не хотят понять!), что своим ударом они изменили не только Ближний Восток, но и мир в целом, особенно – западный, причем, далеко не в свою пользу. И помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на слушаниях в палате представителей конгресса США опять повторяет уже стократно озвученный тезис о том, что стратегия Вашингтона в отношении России заключается в давлении на Москву до тех пор, пока она не пойдет на диалог.



Урок явно не пошел впрок. В России в таких случаях обыкновенно говорят: "Поздно, доктор, пить боржоми!" И американская сторона пытается более-менее правдоподобно аргументировать свой провал, объясняя ночные события 14 апреля "военной хитростью" Пентагона: дескать, под грохот канонады тайно прошла испытания новая, "умная" крылатая ракета. Для того, мол, вся эта безумная вакханалия и затевалась. И вроде бы потому, даже потеряв 70% ракет, Дональд Трамп упорно настаивает на том, что "миссия выполнена", а натовские военные заявляют чуть ли не о победе над Асадом и Россией. Таким образом, совместными усилиями они весьма неуклюже пытаются микшировать свою военно-политическую неудачу.



Помнится, и Буш-младший после установления в Ираке военной силой проамериканского режима тоже говорил, что "миссия выполнена". А иракская война, между тем, по сей день не закончена, и конца краю ей не видно. Бесконечно долго США ведут войну и в Афганистане. Причем практически они нигде не побеждают, но и поражения не потерпели тоже нигде, разве что в свое время во Вьетнаме. Америка всегда искала слабого противника, так сказать, слабое звено. С ним и сражалась "победоносно".



А сегодняшняя Сирия - это то поле боя, на котором США впервые за период в полсотни лет получили весьма резонансный удар. Я бы даже позволил себе сказать: получили звонкую оплеуху!



Только что в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: "У нашего Генерального штаба есть очень четкая картина, мы наблюдали за всем происходящем в режиме реального времени, вживую. И статистика, которую наши военные представили, мы готовы за нее отвечать. Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику. По крайней мере, доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро".



Америке трудно пережить такой позор. Потому, несмотря на все заверения Трампа в том, что войска будут выведены из Сирии, в обозримом будущем американцы из этой страны не уйдут, как ниоткуда еще добровольно не уходили.



И можно, конечно, сколько угодно иронизировать по поводу ракетного провала США в Сирии, но при этом надо быть готовым к тому, что они непременно попробуют повторить попытку. Причиной для нанесения следующего "гуманитарного" удара может стать любая провокация. А на провокации США и их сателлиты – большие мастера.



Валерий Панов



20.04.2018 Источник - stoletie.ru

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