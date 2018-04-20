 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.04.2018
20:05  Археологи: варяги пришли на Русь раньше, чем мы думали
20:02  Если в кране нет воды... Демпартия США подала иск к России, ГРУ РФ, WikiLeaks и штабу Трампа
19:56  Сирийский Рубикон, - Валерий Панов
19:53  США усиливают нажим – Китай мобилизуется, - В.Пироженко
19:50  Ирак перед выборами, - А.Веселов
19:41  "Кумтор" и его страдания - как показатель инвест-политики Кыргызстана, - И.Жусуев
19:12  Анкара уходит от ЕС семимильными шагами, - А.Асалыоглу
19:08  Афганский терроризм: кто первый ударил Евразию в солнечное сплетение? - М.Выбойщик
18:47  Хафтар умирает от инсульта. Самый влиятельный человек в Ливии на грани жизни и смерти, - Der Spiegel
17:50  Сидеть не будет. Рахмон простил тадж-олигарха Джамшеда Абдулова ("Олими Каримзод")
16:43  В Туркменистане намерены ограничить права детей трудовых мигрантов
14:08  Все - "за"! Жогорку Кенеш одобрил состав, структуру, программу нового правительства Кыргызстана
12:07  Мухаммедкалый Абылгазиев избран премьер-министром Кыргызстана
11:31  Секретные "синьцзянские" полки РККА (тайны истории), - В.Карюков
11:30  Как узбеки Берлин брали. Подвиги бойцов 14-й Мозырьской дивизии, сформированной в УзбССР
11:26  Безвыходная ситуация. Почему США, вопреки заявлениям Трампа, не собираются выводить войска из Сирии, - К.Сенин
11:23  США открывают в Сирии южный фронт (карта)
09:19  Ушел из жизни известный казахстанский писатель, журналист, фронтовик Сапабек Асипов
09:16  Почему арестованы деньги и имущество "Алма-ТВ Казахстан"
08:49  Два порта Казахстана включат в "альтернативный" маршрут доставки спецгрузов США в Афганистан
08:12  Сети до небес. Жесткие меры контроля и высокие технологии помогли Китаю обуздать мусульманский экстремизм уйгур, - "Профиль"
07:47  Предварительный состав нового 33-го правительства Кыргызстана
07:38  Батька – в пекло? О том, чему Нурсултан Назарбаев научил Александра Лукашенко, - "САМ"
06:52  Самый молодой кабинет Киргизии отправлен в отставку, - "Къ"
06:49  Оппозиция оглушила Ереван вувузелами, - Ю.Рокс
06:46  Сирийские инициативы Москвы пытаются нейтрализовать, - И.Субботин
00:54  Алишер Усманов опустился на 10 место в списке главных буржуинов России - $12,5 млрд
00:11  В Киргизии по обвинению в коррупции арестован мэр Джалал-Абада Салайдин Авазов
Четверг, 19.04.2018
21:44  Остаточное явление. "Правую руку" Атамбаева убрали из кресла премьера Киргизии, - У.Бабакулов
20:37  Жертвы усатых тиранов. Курдов ненавидели Сталин, Саддам и Турция. Что дальше?
19:51  Елбасы дал разгон Фонду нац-благосостояния "Самрук Казына"
18:41  В Таджикистане появится фонд для содержания Эмомали Рахмона (Фонд Лидера нации)
18:33  Эрдоган идет на выборы. Кого в Турции поддержит Запад: правящую партию или оппозицию? - С.Тарасов
18:17  Новым премьером Кыргызстана станет нарынец Мухаммедкалый Абылгазиев
18:13  Китай обваливает мировые цены на жилье, - А.Захарченко
18:06  "Скоро, наверное, в этом году, мы подпишем...". Узбекистан будет строить свою АЭС
18:03  Коммунистическая партия Китая создает ячейки в университетах по всей Америке, - Foreign Policy
11:51  Как России добиться экономической независимости? - А.Халдей
11:45  Как идут дела у богатейших бизнесменов Казахстана, - Forbes
11:42  Арал и вода из Сибири: чего в этом проекте больше – экономики или политики?
11:39  ЦСПИ "Стратегия": Казахстан. Слабо сильное правительство Сагинтаева
10:34  Месторождение кыргызского россыпного золота "Ат-Баши I" выставляется на торги со стартовой ценой всего $3,5 тыс!
09:21  На пост нового 32-го премьера Кыргызстана рассматриваются кандидатуры агронома Абулгазиева и железнодорожника Омуркулова
09:20  Парламент Кыргызстана выразил вотум недоверия правительству Сапара Исакова
09:12  "Китай не миролюбивая панда": с кем решил мериться кунг-фу Дональд Трамп, - А.Габуев
08:53  В Таджикистане осталось всего 345 ветеранов ВОВ
08:10  G20 – анахронизм нашего времени. Мир вступает в полосу хаоса, - В.Катасонов
08:09  Дональд Трамп задумался - и куда это приведет? - Д.Седов
07:58  Бишкек. В Жогорку Кенеше вынесен вопрос о выражении недоверия правительству
07:54  Национальное разъединение по Сирии, - Le Monde
07:52  Зачем Эмиратам казахский Байконур? - С.Исабаева
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
США усиливают нажим – Китай мобилизуется, - В.Пироженко
19:53 20.04.2018

Последствия отказа от политики "одного Китая" и забот о "свободе судоходства" в Южно-Китайском море

В соответствии с утвержденной президентом Трампом Стратегией национальной безопасности Вашингтон расширяет поле конфронтации с Россией и Китаем, которые определены в указанной Стратегии как носители угроз Соединенным Штатам. Обострение отношений Соединенных Штатов с Россией, включающее, как эпизод, ракетную агрессию против Сирии, разворачивается одновременно с попытками Вашингтона экономически ослабить КНР и подорвать принцип "одного Китая".

В связи с эскалацией Вашингтоном напряженности вокруг Сирии и на фоне обострения "тайваньского вопроса" китайские СМИ и эксперты указывают на неприемлемость американского диктата Вашингтона в эпоху, когда США не являются больше "глобальным гегемоном".

МИД КНР вполне определенно ответил администрации Трампа после того, как Вашингтон начал первый раунд тарифных войн: "Американской стороне пришло время прекратить экономическое запугивание и гегемонизм".

В связи с последними событиями в Сирии Пекин опасается, что авантюрные выходки Вашингтона загубят в зародыше всякую возможность прямого диалога США и КНДР и повлекут возврат угроз Трампа в отношении Пхеньяна, что напрямую затрагивает интересы Китая.

В Пекине справедливо указывают, что негативные побочные последствия "произвольных и резких военных действий США и их союзников" в Сирии "скажутся на процессе денуклеаризации Корейского полуострова". КНДР "будет иметь основания рассматривать обладание ядерным оружием в качестве единственной гарантии предотвращения таких военных ударов со стороны Соединенных Штатов и их союзников". Высказывается также опасение, "что военный удар по Сирии окажет негативное влияние на предстоящие переговоры между двумя Кореями и саммитом Трамп – Ким". Под вопрос может быть поставлено заключение мирного договора между КНДР и Республикой Корея, который активно поддерживает Пекин и перспективы которого обозначил 18 апреля президент Южной Кореи.

Одновременно администрация Трампа продолжает линию на пересмотр принципа "одного Китая", служившего фундаментом китайско-американских отношений на протяжении последних 40 лет. Нарушение этого принципа является для Пекина "красной линией", пересечение которой никогда не остается без последствий. В Вашингтоне об этом знают, но продолжают испытывать Пекин на прочность: недавно – второй раз за последний месяц – США снова пошли на нарушение принципа. После мартовского закона о посещениях Тайваня, который поощряет обмен визитами должностных лиц между США и Тайванем на всех уровнях, Госдеп США 7 апреля одобрил выдачу маркетинговой лицензии, которая позволяет американским производителям продавать Тайваню подводные военные технологии. По оценкам администрации Тайваня, это решение поможет поднять его оборонный потенциал. Ранее, в июне 2017 года, администрация Трампа одобрила продажу оружия Тайваню на сумму 1,42 миллиарда долларов. Вашингтон также изучает с декабря 2017 года вопрос о возможности регулярных заходов ВМС США в порты Тайваня, передаче острову военной техники и ее обслуживании.

Активизация американо-тайваньских отношений администрацией Трампа берет свои истоки в деятельности президента Обамы. Тогда консервативные силы в рядах республиканцев, в частности в Конгрессе, были недовольны наметившимся отходом Тайваня от США и постепенным сближением с материковым Китаем.

Существенно, что на рубеже 2016-2017 годов в интеллектуальном обеспечении политики США в отношении Китая произошел принципиальный сдвиг. В это время из аппарата Конгресса уходят эксперты и помощники конгрессменов, понимавшие критическую важность политики "одного Китая" для американо-китайских отношений. В итоге значительная часть конгрессменов оказались под влиянием тайваньского лобби. Одновременно в Соединенных Штатах росла озабоченность укреплением экономической и военной мощи Китая. В итоге с приходом администрации Трампа в китайской политике Вашингтона произошла существенная смена акцентов.

Сейчас можно наблюдать, как шаги Вашингтона последовательно подрывают принцип политики "одного Китая", согласно которому США не должны иметь дипломатических связей с Тайванем, обязательств по взаимной обороне и военных баз на острове. При этом отсутствие воинственных заявлений из Пекина не должно вводить в заблуждение относительно готовности КНР реагировать адекватно росту угрозы ее интересам. На пике напряженности в Сирии и тайваньских демаршей США китайская сторона провела три масштабных военно-морских мероприятия – два военных учения и торжественный смотр-парад, который председатель КНР Си Цзиньпин принял по завершении учений 11-12 апреля в акватории Южно-Китайского моря. В параде (крупнейшем с 1949 года!) участвовали 48 военных кораблей, в том числе авианосец и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, 76 воздушных судов, более 10 тысяч военнослужащих.

Выступая на параде, председатель КНР обратил внимание на то, что "необходимость создания мощного военно-морского флота" еще никогда не была для Китая "такой острой, как в настоящий момент".

18-19 апреля в Тайваньском проливе прошли следующие военно-морские учения с боевыми стрельбами и полетами палубной авиации с авианосца "Ляонин". Адресат учений недвусмысленно обозначило китайское англоязычное издание Сhina Daily: "Некоторые страны... угрожают суверенитету и интересам Китая в его водах во имя "свободы судоходства"". Тогда же, в апреле, НОАК КНР приняла на вооружение принципиально новую баллистическую ракету средней дальности нового поколения, полностью разработанную китайским ОПК. В СМИ КНР ее называют "убийцей авианосцев", указывая на одну из ее основных функций – уничтожать крупные морские цели (имеющиеся у страны, которая, не будучи региональной державой, беспокоится о "свободе судоходства" в Южно-Китайском море).

Виктор ПИРОЖЕНКО | 20.04.2018 |

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524243180
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  