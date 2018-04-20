Ирак перед выборами, - А.Веселов

19:50 20.04.2018 Насилие в Ираке приняло форму партизанской войны, а "Роснефть" ждет решения своих проблем в Иракском Курдистане



Совсем немного времени остается до очередных парламентских выборов в Ираке (15 мая), но избирательная кампания проходит вяло – иракцы устали от происходящего и уже не верят, что что-то можно быстро и качественно изменить. Мало кто сомневается, что действующий глава Кабинета министров Хейдар аль-Абади сохранит свой пост – эта фигура вполне устраивает Вашингтон. Кроме того, в последнее время заметно потепление отношений между Багдадом и Эр-Риядом. А уж то, с каким рвением аль-Абади действует в отношении курдов, вызывает безусловную поддержку в Анкаре и Тегеране. Между тем главными нерешенными проблемами Ирака остаются отсутствие безопасности, разгул коррупции и разногласия с курдской автономией.



Вопросы безопасности тесно связаны с искусно культивируемым расколом в иракском обществе по родоплеменному и религиозному признакам. Спустя три месяца после громогласного объявления о "полной и окончательной победе над ИГ" премьер Хейдар аль-Абади заявил о нарастании террористической активности и активизации "спящих ячеек ИГ", после чего обратился к международному сообществу (прежде всего – к Вашингтону) с просьбой оказать ему действенную помощь.



Согласно данным независимых источников, с начала 2018 года в результате вооруженного насилия в Ираке убиты по меньшей мере 1283 человека. Насилие приняло форму партизанской войны. Так, 29 марта пять иракских военнослужащих, направлявшихся из своих подразделений в очередной отпуск, были расстреляны на импровизированном блокпосту севернее Мосула боевиками, переодетыми в форму ВС Ирака. К слову, с 2009 года самым секретным документом в армейских частях Ирака стал график отпусков – увольняемых солдат и офицеров вычисляли и убивали во время следования домой или обратно (иракским военнослужащим положен краткосрочный отпуск длительностью 7-10 суток через каждые 4-6 недель службы).



9 апреля в г. Хадиса (провинция Анбар) в результате нападения боевиков 4 военнослужащих погибли, пятеро получили ранения. 12 апреля совершено нападение на расположение 16-й пехотной бригады иракской армии на северо-западе Мосула, данные о потерях не сообщаются. 16 апреля 5 человек убиты и 11 получили ранения в результате взрыва двух бомб в западном Мосуле. 17 апреля двое военнослужащих погибли и трое получили ранения, когда их автомобиль подорвался на фугасе, заложенном на обочине дороги южнее г. Баакуба (центр провинции Дияла). Это далеко не полный перечень инцидентов за три недели апреля.



Организованные оппозицией демонстрации под лозунгами борьбы с коррупцией оказались немногочисленными. Федеральные власти парировали выпады сообщением о том, что в середине апреля Багдад добился выдачи из Иордании гражданина Ирака по имени Зияд Тарик Каттан – бывшего директора департамента по закупкам и логистике министерства обороны, который был признан виновным в присвоении 1 миллиарда долларов и бежал из страны. "Мы будем продолжать преследовать любых других иракских чиновников, вовлеченных в коррупцию", – говорится в заявлении пресс-службы аль-Абади, однако большинство иракцев реагируют на это с безразличием. И никого не удивляет сумма похищенного чиновником среднего ранга – это далеко не предел для "нового, свободного и демократического Ирака".



Зато многих позабавило заявление министра высшего образования и научных исследований Абдель Раззака аль-Исы. По его словам, правительство должно провести расследование программы уничтожения химического оружия: "С 2011 года Ирак потратил 58 млрд динаров (47 млн долл.), но не достиг каких-либо конкретных результатов", а вот под его руководством ведомству удалось выполнить задачу за семь месяцев минувшего года. "Мы заявляем миру, что Ирак – страна, в которой не осталось ничего, что бы угрожало жизни, после того как наше министерство выполнило свою задачу, – сказал министр. – Ирак выполнил свои международные обязательства по уничтожению остатков химического оружия". Не менее экзотически выглядит совместная инициатива министерства юстиции и МВД создать высший арбитражный суд в составе 47 шейхов для урегулирования межплеменных проблем и разногласий.



Однако главным ньюсмейкерам вновь, как и четыре года назад, стал известный клирик Муктада ас-Садр. Неожиданным стал его союз в предвыборной кампании с коммунистами. Представитель садристов Ибрагим аль-Джабери заявил: "Это первый подобный политический союз в Ираке. Это революция для иракцев, которые хотят реформ – как для секуляристов, так и для коммунистов, а также для умеренных исламистов. Этот альянс не удивляет, потому что уже более двух лет мы сражаемся во всех провинциях против религиозных радикалов". Кандидаты от компартии заявили, что таким образом они выражают готовность показать пример преодоления разногласий в обществе ради спасения страны. На расклад сил и итоги выборов этот союз никак не повлияет, но важно другое – Муктада ас-Садр сделал ряд заявлений, которые не могут остаться без внимания, учитывая влияние этого клирика в обществе. В частности, после сообщений о возможной передислокации курдских формирований пешмерга в спорную провинцию Киркук, он сказал: "Только силы безопасности иракской армии должны защищать спорные территории и никакие другие. Иракская армия должна защищать каждый дюйм страны". Многие обозреватели расценили это как намерение федерального центра развернуть свои силы на территории автономии (впервые с 1992 года). А это уже очень серьезно.



Проблема взаимоотношений между Эрбилем и Багдадом остается по-прежнему нерешенной, но федеральный центр наращивает давление на курдскую автономию. В этом он опирается на поддержку Турции и Ирана – неслучайно в последний месяц Багдад посетили начальник Генштаба ВС Турции и иранский министр обороны.



Курды до сих пор не оправились от шока, вызванного событиями октября прошлого года, и пребывают в некотором оцепенении. Выборы в парламент автономии, намеченные на 1 ноября 2017 года и перенесенные сначала на апрель, затем на июль 2018-го, вновь отложены. По словам премьера Иракского Курдистана Н. Барзани, "парламентские выборы пройдут в сентябре, не президентские, у нас их нет; это будут выборы парламентские". Багдад, похоже, настоял, что в Ираке должен быть только один президент.



Между тем 10 апреля Эрбиль посетил посол РФ в Ираке М. Максимов, который на встрече с Н. Барзани подчеркнул важность прогресса в переговорах между Эрбилем и Багдадом и выразил готовность своей страны к дальнейшему укреплению отношений с Курдистаном. Нечирван Барзани в свою очередь подтвердил готовность всячески содействовать инвестициям российских фирм в экономику Курдистана. Местные обозреватели сошлись во мнении, что визит российского дипломата был следствием указания Москвы прозондировать ход решения проблем компании "Роснефть". Общая сумма подписанных ею контрактов с Иракским Курдистаном, как заявил глава комитета по финансовым и экономическим вопросам в парламенте автономии Эззет Сабера, составляет более 3 млрд долл., причем уже перечислен аванс в сумме 1,3 млрд. На днях посол Ирака в России Хейдар Мансур Хади вновь отметил, что Багдад изначально был против этого контакта, поскольку он "противоречит конституции страны". В настоящее время, по его словам, планируется создать специальный совместный комитет для изучения ситуации. К попыткам решить проблему ранее был подключен также замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, а заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов с начала года уже трижды посещал Республику Ирак.



Тем временем в Багдаде обнародовали план наращивания к 2022 году нефтедобывающих мощностей в стране до 6,5 млн баррелей в сутки. Для сравнения: в феврале 2018 г. уровень добычи составил 4,425 млн баррелей.

Антон ВЕСЕЛОВ | 20.04.2018 Источник - fondsk.ru

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