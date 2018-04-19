 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Кумтор" и его страдания - как показатель инвест-политики Кыргызстана, - И.Жусуев
19:41 20.04.2018

"Кумтор" - как показатель. Составленное с инвестором соглашение – достижение правительства

Кто-то может быть и удивится, но это факт! Вопрос "Кумтора" впервые за много лет в списке достижений правительства. Речь идет про соглашение между правительством и компанией, чьим акционером выступает кыргызская сторона. Не будет преувеличением сказать, что включенный в список пункт равнозначен золоту.

Что можно уверенно включить в список достижений правительства Сапара Исакова? Решение вопроса "Кумтора". По мнению экспертов, подписанное соглашение можно считать итогом работы исключительно правительства. В течение последнего года правительство Сооронбая Жээнбекова проводило с канадским партнерами непростые переговоры. Затем переговоры завершились правительством под началом Сапара Исакова. Принесли плоды совместные, растянувшиеся на долгое время, усилия чиновников по вопросу "Кумтора". Это можно только приветствовать.

Согласно достигнутому соглашению, "Центерра" выделит 50 млн долларов на защиту окружающей среды. Деньги в первую очередь будут направлены на строительство новых, отвечающих современным требованиям, очистных сооружений и модернизацию уже имеющихся в акватории Иссык-Куля. Кроме того если в соглашении 2009 года ежегодные экологические выплаты были обозначены в размере 310 тысяч долларов, то в дальнейшем они повышаются до 3 млн долларов. Также "Кумтор Голд Компани" берет обязательства исполнить все рекомендации привлеченного правительством международного экологического консультанта – компании АМЕС.

В рамках социального партнерства канадские инвесторы выделили 10 млн долларов на модернизацию и техническое оснащение Национального онкологического центра. Первый транш в размере 7 млн долларов был выделен в 2017 году, и теперь тендерная комиссия в этом месяце определит, кто займется оборудованием Национального онкологического центра.

Выработан четкий механизм рекультивационного фонда, согласно которому, средства будут накапливаться при финансовом менеджменте Кыргызской Республики, увеличиваясь ежегодно с 6 млн долларов США до 69 долларов США.

Также "Центерра" выразила готовность вложить инвестиции в новую геологическую разведку на территории страны и создание совместных предприятий с кыргызской стороной. По оценке независимых экспертов, соглашение с канадскими инвесторами положительно повлияет на инвестиционный климат и повысит стоимость акций Кыргызстана в "Центерре".

Но и это не все! Правительство Сапара Исакова достигло договоренности по расширению представительства в руководстве компании "Кумтор" кыргызской стороны. Отныне 3 из 5 высших руководителей компании будут граждане Кыргызстана. Один из них займет пост генерального менеджера, а двое – директоров по корпоративным связям и устойчивому развитию.

Зачем все это нужно правительству? Правительство, по всей видимости, тесно связывает сотрудничество с "Центеррой" с переходом страны на цифровое развитие и новые методы управления. Как известно, компания обладает большим опытом не только в производстве, но и по мировым рынкам, открытой и прозрачной деятельности. Как известно, именно этого стремятся достигнуть кыргызские технократы, отмечающие необходимость "большого скачка".

Правительство считает, что создан хороший прецедент. Новое соглашение по "Кумтору" стало хорошим сигналом для инвесторов, продемонстрировав способность правительства к компромиссу и постановке конкретных целей. Кроме того победа на президентских выборах начавшего переговоры с "Центеррой" Сооронбая Жээнбекова сможет обеспечить дальнейшее продолжение решений.

Источник: газета "Супер-Инфо" №807 от 20.04.2018 / стр. 10

Автор: Ибрагим Жусуев

Источник - gezitter.org
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