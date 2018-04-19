Афганский терроризм: кто первый ударил Евразию в солнечное сплетение? - М.Выбойщик

19:08 20.04.2018 Афганский терроризм: кто первый ударил Евразию в солнечное сплетение?



Москва знала, что моджахедов на светскую власть НДПА натравливали Пакистан, США и ряд арабских монархий, прежде всего – Саудовской Аравии



Проблема терроризма и экстремизма в Афганистане была в очередной раз обозначена на II Сочинском форуме Евразийской интеграции "Перспективы развития и укрепления Шанхайской организации сотрудничества", завершившемся 18 апреля.



В первый день работы форума выступил представитель Афганистана Мохаммад Алам Изидьяр. Изидьяр, заместитель председателя верхней палаты афганского парламента, подчеркнул, что продолжающаяся в Афганистане война - не локальная проблема.



"Это не та война, убытки от которой ограничатся только нашей страной, - сказал Изидьяр. - Война в Афганистане и опасность терроризма в этой стране является угрозой для всех государств региона и мира, и потому достижение мира и стабильности в Афганистане в такой же степени отвечает интересам региона и мира и расценивается как важный фактор, способный распутать узлы многих проблем".



Афганский представитель выразил надежду на помощь со стороны России (и Китая) в возрождении исторических связей между Афганистаном и странами ШОС и в стабилизации обстановки в стране.



В связи с этим отмечу, что какая-либо стабильность Афганистана, много лет погруженного в гражданскую войну, требует усмирения боевиков, регулярно организующих теракты и нападения на представителей правоохранительных органов, военные объекты, а также на мирных жителей.



Сообщения о таких ЧП поступают практически ежедневно. Так, 19 апреля в провинции Кандагар в результате взрыва был убит полковник Джанан Мама, командир отряда быстрого реагирования в составе пограничной полиции, три его телохранителя и один мирный житель. Три человека получили ранения.



Это произошло в результате взрыва мины, прикрепленной к автомобилю, сообщает афганское агентство Pajhwok. Покушение на Маму - не первое. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



Проблема терроризма в Афганистане не исчерпывается присутствием талибов ("Талибан" - организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку в этой центрально-азиатской стране активно действуют их конкуренты - террористы группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ - организация, деятельность которой запрещена в РФ).



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Несмотря на присутствие в Афганистане США (прежде всего, военное), которые в лице президента Дональда Трампа сокрушаются по поводу "афганского фактора", на Вашингтон в Кабуле надежды все меньше. В то же время Россия остается той страной, на которую такие надежды есть.



Активное участие России в помощи Афганистану по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не случайно. По оценкам Москвы, масштабы присутствия ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на афганской территории оцениваются в 4,5 тысяч человек, и это значение растет.



Характерно, что США и НАТО не признают масштабов проблемы, с которой сталкиваются непосредственные соседи Афганистана. Они называют завышенной оценку таджикских служб, согласно которой в Афганистан за последнее время переместилось восемь тысяч сирийских боевиков.



"Талибан" * и… Афганская война?



Движение "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в Афганистане после окончания Афганской войны, то есть после вывода в 1989 году ограниченного советского контингента из Афганистана.



Напомню, что одним из "козырей" диссидентов, критикующих советский строй, была гибель солдат и офицеров ВС СССР в Афганской войне, якобы бессмысленная. Говорилось, что Афганистан был не то чтобы совершенно стабилен, но вовсе не опасен ни дли мира, ни для ближайших соседей, одним из которых был СССР. И уж тем более моджахеды не были угрозой для афганского населения.



В постсоветский период к этим обвинениям добавились новые: будто бы Афганистан радикализировался по вине советского руководства, вводом ограниченного контингента "озлобившего" афганских исламистов.



Относительно первого обвинения диссидентов - о бессмысленности гибели советских солдат - стоит напомнить, что ограниченный контингент советских войск в Афганистане (ОКСВА) был введен в соответствии с Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве (подписан 5 декабря 1978 года).



Положительный ответ афганскому руководству был дан не сразу: опасавшийся за свою жизнь президент Афганистана Нур Мухамед Тараки несколько раз обращался в Москву. Советское руководство согласилось, зная о планах создать "исламскую дугу" на границе, в которую должны были быть включены исламисты не только из Афганистана и Пакистана, но и из Ирана.



И это при том, что США начали тайную поддержку афганских моджахедов еще за полгода до ввода ОКСВА в Афганистан.



Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов на пресс-конференция "30 лет ввода советских войск в Афганистан - причины, следствия, итоги" сказал:



"Мне довелось со стороны это видеть, я не участвовал в этих совещаниях, но довелось видеть, как трудно вырабатывалось это решение. Вот, например, заходит начальник Генерального штаба Николай Васильевич Огарков, и ему докладывают - товарищ маршал, вот здесь синяя папка, это аргументы все против ввода (войск), а красная - аргументы за. Собиралось по крупицам это решение".



"Афганистан - это солнечное сплетение Евразии, если посмотрим, увидим по крайней мере четыре цивилизации, которые как бы выходят на Афганистан. Владея этим регионом, этим пространством, всегда можно повлиять - ну, тогда - на Советский Союз, и, собственно говоря, это было, на Китай, на Индию, на Пакистан, Иран", - отметил Ивашов.



В статье "Новый раунд "Большой Игры": игроки, стратегии и фигуры" Юрий Бялый отмечает: Москва знала, что моджахедов на светскую власть Народно-Демократической партии Афганистана натравливали Пакистан, США и ряд арабских монархий, прежде всего - Саудовская Аравия. В войну были включены также исламисты из Ирана, - и все это на южных границах СССР. Поддержку им оказывал и Китай, объявивший Москву своим врагом после советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский (1969 г.).



Антисоветскими пропагандистами умалчивается, что одним из активистов Апрельской революции был агент ЦРУ Хафизулла Амин, который пришел к власти, приказав убить Тараки, и сам был убит советскими спецслужбами во время штурма президентского дворца (27 декабря 1979 г.).



Также никто из обвинителей СССР не вспоминает, что война в Афганистане (2001-2014 гг.), то есть ввод американских войск в эту страну, началась как "месть" за укрывательство Афганистаном лидера "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усама бен Ладана.



При этом выводится за скобки, что бен Ладен - в прошлом американский разведчик и личный друг Джорджа Буша-младшего.



Кстати, продолжавшаяся 13 лет война с участием американских войск вовсе не привела ни к уничтожению "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ни к решению внутренних афганских проблем. Напротив, регион радикализовался еще больше именно в период присутствия американцев и в итоге обрел еще один "приз" в виде "филиала" группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена РФ).



Наконец, обвинителями СССР не говорится и о том, что после вывода из Афганистана советских войск наркотрафик из страны, по разным оценкам, вырос в десятки раз. А если и говорится, то объемы роста наркотрафика сильно занижаются.



Второе обвинение - в ответственности СССР за радикализацию моджахедов - требует отдельного рассмотрения. Для этого обратимся к истории.



Между войнами: у власти - Панджшерский лев



Запад признает, что после вывода советских войск из Афганистана в 1989 году длившаяся на тот момент 11 лет гражданская война вышла на новый уровень.



Демократическая Республика Афганистан, образованная на волне Апрельской революции 1978 года, прекратила свое существование в 1992 году.



Мухаммед Наджибулла, возглавивший страну в 1987 году (при Горбачеве), был в 1992 году захвачен боевиками во время переворота, организованного при участии разведки Пакистана (ISI), а в 1996 году - казнен.



Переворот 1992 года был организован боевиками, сформировавшими на севере страны - ближе к границам Пакистана - структуру Северный альянс.



В 1992 году армии полевого командира Ахмада Шах Масуда (участник первого вооруженного выступления исламской оппозиции в Афганистане - мятежа в долине Панджшера, за что получил прозвище Панджшерский лев) и Абдул-Рашида Дустума заняли Кабул и свергли правительство Наджибуллы.



Масуд стал министром обороны Афганистана. В январе 1994 года полевой командир Гульбеддин Хекматияр вступил в альянс с Дустумом для противоборства с Масудом за контроль над Кабулом.



В результате артиллерийских обстрелов столицы погибли около четырех тысяч мирных жителей, была разрушена масса культурных и исторических памятников афганской столицы.



Кабул - под талибами*



Главари "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в стране в 1996 году. Основу группировки составляли этические пуштуны (эта национальность - основная в Афганистане), поэтому, взяв власть, талибы ("Талибан" - организация, деятельность которой запрещена в РФ) провозгласили своим кредо защиту интересов афганского народа. Они объявили, что будут строить в стране государство на основе законов шариата.



После взятия Кабула в сентябре 1996 года они вытеснили Северный альянс в отдаленные приграничные северные провинции. У власти "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находился в течение пяти лет - до 2001 года, когда в страну вошел американский контингент.



Против России и Ирана



Итак, антисоветские пропагандисты среди прочих обвинений в адрес руководства СССР выдвигали следующее: якобы "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возник в Афганистане как ответная реакция на ввод ОКСВА. Если бы советские войска не были введены в Афганистан, не было бы и "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



Это утверждение можно было бы рассматривать как версию, если бы "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был не спецпроектом, а настоящим "исламским" движением недовольных советским военным присутствием.



Но в том-то и дело, что "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (слово "талиб" (??????) переводится как "студент медресе") был создан искусственно и с определенными целями. Вспомним, что члены этой организации пришли к власти в Кабуле, свергнув Масуда, который пытался договориться с Россией.



Введение в действие "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напоминает спецпроект, "заточенный" на противодействие странам, враждебным его создателям. И его "родиной" является отнюдь не Афганистан.



В статье "Судьба "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (газета "Суть времени", 2015 г.) Мария Подкопаева пишет:



"Но в афгано-пакистанской зоне много лет действовал проект строительства собственного радикально-исламистского государства. Это проект движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сформировавшегося в начале 90-х годов в системе медресе на севере Пакистана под покровительством Саудовской Аравии и Соединенных Штатов".



О цели проекта Мария Подкопаева пишет в статье "Афганский инкубатор" (газета "Правда", 1998 г.).



В 1998 году талибы ("Талибан" - организация, деятельность которой запрещена в РФ), вытесняя Северный альянс, который на тот момент удерживал уже только десять процентов территорий, захватили в Афганистане 50 иранцев, 11 из которых расстреляли, а тела выдали Тегерану как неопровержимые улики против себя.



"То есть упорно натравливают на себя Иран. Зачем?" - спрашивает эксперт.



По данным автора статьи, в июне 1998 г. Иран начал укреплять северо-восточную границу. Для этого в районе города Мешхед (являющийся административным центром остана Хорасан-Резави в Иране) открылась новая база иранских ВВС для защиты крупного иранского транспортно-трубопроводного проекта Мешхед - Серахс с выходом в перспективе к Персидскому заливу.



Участок трубопровода от города Серахса (остан Хорасан-Резави, Иран) до Мешхеда находится рядом с афгано-иранской границей - то есть является наиболее уязвимым местом в случае военного конфликта.



"А мешхедский проект - не мелочь, а иранская альтернатива западному направлению нефтетранзита с Каспия. И, ставя его под угрозу, талибы ("Талибан" - организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполняют западный заказ", - пишет эксперт.



По оценкам Подкопаевой, американские эксперты "давно обеспокоены тем, что Иран почти восстановил военный потенциал, которым обладал перед началом войны с Ираком". И активизация боевиков проявилась как раз тогда, когда Иран начал восстанавливать силы после войны с Ираком (1980-1988 гг.), получил доступ в Среднюю Азию (бывшие советские республики) и начал испытания баллистическая ракеты средней дальности "Шахаб-3".



"И военный конфликт нужен, чтобы талибы ("Талибан" - организация, деятельность которой запрещена в РФ) сыграли роль Ирака и "разрядили" на себя иранскую военную машину, - говорится в статье. - Помимо самостоятельного значения, втягивание Ирана в конфликт с талибами является частью общего расширения так называемого "афганского котла".



Автор статьи обращает внимание на то, что талибы ("Талибан" - организация, деятельность которой запрещена в РФ), проведя наступление на север, демонстративно расправились с шиитами и их святынями, бросив вызов всемирной шиитской общине.



В то же время обвинения в адрес Ирана прозвучали из Вашингтона. 7 сентября 1998 г. газета "The Washington Post" написала, что "Иран вынашивает планы вторжения на территорию Афганистана".



"Судя по совершенным антишиитским зверствам, планы иранского вторжения вынашивают совсем не в Иране", - говорится в статье.



По мнению Подкопаевой, руками талибов велась раскачка суннитско-шиитского противостояния, в итоге переброшенного в сам Иран. Эксперт цитирует немецкую газету "Hannoversche Allgemeine", которая называет Иран и "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) "двумя теократическими режимами", а конфликт - религиозным.



"Не слабый дополнительный итог наступления талибов - шаг к провозглашению суннитской теократии! - пишет эксперт. - Так через многочисленные антишиитские акты насилия на пространстве всего исламского мира разжигается религиозный конфликт, который вновь изолирует Иран в исламском сообществе".



Талибы ("Талибан" - организация, деятельность которой запрещена в РФ), отмечает она, выступая с религиозным вызовом против шиитов, привлекают в свои ряды всех исламских экстремистов суннитского толка, с которыми "уже можно будет идти на Среднюю Азию и не только туда".



Напрашивается вывод, что талибы ("Талибан" - организация, деятельность которой запрещена в РФ) были созданы как универсальный инструмент, нацеленный как против Ирана, так и против России (через Среднюю Азию).



Не лишним будет упомянуть, что на сегодняшний день обе страны - России и Иран - названы Вашингтоном угрозами. И в то же время реальная угроза в виде терроризма в Афганистане отнюдь "не рассосалась".



* "Талибан" - организация, деятельность которой запрещена в РФ



Мария Выбойщик Источник - REGNUM

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