Сидеть не будет. Рахмон простил тадж-олигарха Джамшеда Абдулова ("Олими Каримзод")

17:50 20.04.2018 Уголовное дело в отношении таджикского олигарха Джамшеда Абдулова прекращено







Уголовное дело в отношении главы компании "Олими Каримзод" и владельца текстильной фабрики "Олим Текстайлз" Джамшеда Абдулова прекращено.



Источник в "Тоджпромбанке" сообщил 20 апреля, что решение о прекращении уголовного дела было принято после погашения Джамшедом Абдуловым долга в $14 млн. перед этим финансовым учреждением.



По его словам, таджикский олигарх передал "Тоджпромбанку" гостиницу в Матчинском районе и два предприятия в городе Канибадаме.



Сообщается, что Джамшед Абдулов был арестован после встречи вице-премьера правительства Таджикистана Давлатали Саида с группой клиентов "Таджпромбанка". Вкладчики лишенного лицензии банка пожаловались вице-премьеру, что некоторые бизнесмены, в том числе, Джамшед Абдулов не вернули "Таджпромбанку" многомиллионные кредиты и поэтому они не могут получить обратно свои деньги.



Олигарх провел за решеткой 40 дней и был отпущен на свободу в декабре прошлого года после достигнутого с банком соглашения о возврате долга. Ранее источник пояснил, что, находясь под арестом, Абдулов, помимо кредита "Таджпромбанка", погасил также кредит в $4 млн, взятый в "Точиксодиротбанке".



Джамшед Абдулов владеет ЗАО "Олим-Текстайлз", расположенное в поселке Такели Матчинского района.



20 Апрель, 2018 Источник - centralasian.org

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