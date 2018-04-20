В Туркменистане намерены ограничить права детей трудовых мигрантов

16:43 20.04.2018 Несмотря на то ограничения все больше туркменистанцев пытаются податься в трудовые мигранты



Несмотря на то ограничения все больше туркменистанцев пытаются податься в трудовые мигранты







Детей туркменских трудовых мигрантов ограничат в правах. Туркменские власти в мае будут принимать дополнительные меры для возвращения туркменистанцев, уехавших за пределы страны в поисках заработка. Об этом рассказали источники Азатлыка в сфере социальной защиты населения.



Сотрудник Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана, говоривший с Азатлыком на условиях анонимности, рассказал, что ожидаемые в мае меры будут касаться как детей, которые находятся за пределами страны, так и тех, кто остался в Туркменистане.



"На совещаниях, в которых я участвовал, говорилось об оказании давления на трудовых мигрантов посредством их детей для того, чтобы их вернуть. Нам сказали, что очень многие из них заводят семьи с иностранцами и они не оставляют никакого выбора, как принять в их отношении некоторые меры. На основе специального распоряжения наше ведомство также готовится ввести новые нормы. По этим нормам, в том числе детям мигрантов, родившихся в иностранных государствах до 18 лет не будет выдаваться гражданство Туркменистана, те мигранты, которые захотят получить гражданство для своих детей, должны будут вернуться в Туркменистан. Кроме того, женщины вышедшие замуж за границей, для получения гражданства для ребенка должны будут оформить ребенка на свое имя", - рассказал сотрудник Минсоцзащиты.



По его словам, на сегодняшний день детей, чьи родители уехали в поисках хлеба за границу очень много. Большинство родителей длительное время находятся за пределами Туркменистана и не хотят возвращаться.



"В отношении этой проблемы наше министерство также готовит меры. Детей, родители которых долгое время не возвращаются в Туркменистан, лишат всех льгот, предоставляемых государством. К примеру, медицинское обслуживание детей трудовых мигрантов будет платным. Кроме того, для детей трудовых мигрантов оплата за детские сады будет в 2-3 раза дороже. Также трудовые мигранты должны будут обучать своих детей в специальных платных гимназиях. Вместе с тем пособия для детей до 3 лет будут отменены трудовым мигрантам, не желающим возвращаться", - рассказал источник в Министерстве труда и социальной защиты населения Туркменистана.



Туркменские мигранты, находящиеся в Турции, рассказали Азатлыку, что они очень удручены ожидаемыми нововведениями. Но, говорят они, несмотря на различные меры давления со строны властей, пока в Туркменистане продолжается экономический кризис, безработица и недостаток, большинство из них не собираются возвращаться на родину.

20 апр. 18 Источник - centralasian.org

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