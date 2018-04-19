Все - "за"! Жогорку Кенеш одобрил состав, структуру, программу нового правительства Кыргызстана

14:08 20.04.2018 Жогорку Кенеш единогласно одобрил состав, структуру и программу нового правительства Кыргызстана. Такое решение депутаты приняли на внеочередном заседании парламента в пятницу.



"За" проголосовали 115 депутатов из 115.



Таким образом новый состав правительства выглядит следующим образом:

- премьер-министр - Мухаммедкалый Абылгазиев;



- первый вице-премьер-министр - Кубатбек Боронов;

- вице-премьер-министр - Жениш Разаков;

- вице-премьер-министр - Замирбек Аскаров;

- вице-премьер-министр - Алтынай Омурбекова;

- руководитель аппарата правительства - Мурат Мукамбетов;

- министр финансов - Адылбек Касымалиев;

- министр иностранных дел - Эрлан Абдылдаев;

- министр транспорта и дорог - Жамшитбек Калилов;

- министр экономики - Олег Панкратов;

- министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации - Нурбек Мурашев;

- министр образования и науки - Гульмира Кудайбердиева;

- министр культуры, информации и туризма - Султан Жумагулов;

- министр юстиции - Айнур Абдылдаева;

- министр труда и социального развития - Таалайкуль Исакунова;

- министр внутренних дел - Кашкар Джунушалиев;

- министр здравоохранения - Космосбек Чолпонбаев;

- министр чрезвычайных ситуаций - Нурболот Мирзахмедов;

- председатель Госкомитета национальной безопасности - Идрис Кадыркулов;

- председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования - Уланбек Рыскулов;

- председатель Госкомитета по информационным технологиям и связи - Бакыт Шаршембиев;

- председатель Госкомитета по делам обороны - Эрлис Тердикбаев;



Состав, структура, программа правительства вынесена на палату для рассмотрения.



Напомним, накануне парламент выразил вотум недоверия правительству Сапара Исакова. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства. Коалиция большинства выдвинула на пост премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.



Альбина Метерова. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

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