Мухаммедкалый Абылгазиев избран премьер-министром Кыргызстана

12:07 20.04.2018 Жогорку Кенеш единогласно одобрил кандидатуру Мухаммедкалыя Абылгазиева на пост премьер-министра Кыргызстана.



"За" структуру, состав, программу нового правительства проголосовали все 115 депутатов, присутствующих на заседании в парламенте.



Отметим, Абылгазиеву Мухаммедкалыю Дуйшекеевичу 50 лет. Он родился 20 января 1968 года в Кочкорском районе Нарынской области. В 1994 - окончил сельскохозяйственный институт имени Константина Скрябина по специальности "агроном", в 1997 - окончил факультет экономики и бизнеса Международного университета Кыргызстана. Трудовую деятельность начал в 1994-1995 - заместителем директора Финансово-агропромышленной компании "Кыргызстан".

C 2010 по 2016 годы занимал пост председателя Социального фонда Кыргызской Республики, с 13 апреля 2016 года работал первым вице-премьер-министром Кыргызстана. После отставки Сооронбая Жээнбекова 22 августа Абылгазиев исполнял обязанности премьер-министра, позже являлся советником президента Кыргызстана, первым заместителем руководителя аппарата президента Кыргызстана. 16 марта 2018 года был назначен руководителем аппарата президента Кыргызстана.

Напомним, накануне парламент выразил вотум недоверия правительству Сапара Исакова. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства. Коалиция большинства выдвинула на пост премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.



Отметим, А. Абылгазиев стал восьмым премьер-министром Кыргызстана, начиная с 2010 года, то есть с момента свержения режима Бакиева. 1.Алмазбек Атамбаев (17 декабря 2010 г. – 1 декабря 2011 г.). 2.Омурбек Бабанов (1 декабря 2011 г. – 1 сентября 2012 г.). 3.Жанторо Сатыбалдиев (5 сентября 2012 г. – 25 марта 2014 г.). 4.Жоомарт Оторбаев (25 марта 2014 г. по 1 мая 2015 г.).5. Темир Сариев (1 марта 2015 г. – 13 апреля 2016 г.). 6. Соронбай Жээнбеков (13 апреля 2016 г. – 22 августа 2017 г.). 7. Сапар Исаков (25 августа 2017 г.- 19 апреля 2018 г.) Из всех его предшественников только Жанторо Сатыбалдиев продержался в должности больше года. Но есть и положительный момент: из этого списка бывших премьеров двое стали президентами. Какое будущее ждет нового премьер-министра страны, покажет время.



Альбина Метерова. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

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