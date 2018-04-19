Как узбеки Берлин брали. Подвиги бойцов 14-й Мозырьской дивизии, сформированной в УзбССР

11:30 20.04.2018 КАК УЗБЕКИ БЕРЛИН БРАЛИ



73 года назад началась знаменитая операция по взятию Берлина. В ней приняла участие 14-ая Мозырьская дивизия, сформированная в Узбекистане.



О подвигах гвардейцев было рассказано сегодня на очередном заседании Исторического клуба в Российском центре науки и культуры в Ташкенте.



14-ая гвардейская Мозырьская Краснознаменная ордена Суворова кавалерийская дивизия с боями освободила 117 населенных пунктов, в том числе 10 крупных городов. Одной из первых в Берлин ворвалась батарея под командованием Батыра Бабаева. За всю войну более 13870 солдат и офицеров дивизии были награждены орденами и медалями, а 30 удостоены звания Героя Советского Союза.



В Берлинской операции отличились гвардии сержант И. Исмаилов, гвардии рядовой Д. Хамидов, сержант Карим Файзиметов, Давран Джураев, Усман Ахмеджанов и тысячи других воинов.



Были среди них и женщины. На стенах Рейхстага расписались Маргарита Меркулова, Мария Шевцова, Лидия Довбыш, Екатерина Ульянова Екатерина из Узбекистана.



Ветеран Великой Отечественной войны, гвардии капитан III ранга Георгий Любимов рассказал молодежи о том, что 8 мая 1945 года документы о безоговорочной капитуляции фашистской Германии были доставлены в Москву первым узбекским пилотом, кавалером орденов Ленина, Отечественной войны II степени и Боевого Красного Знамени Абдусаматом Тайметовым.



Генерал-майор Абдулажон Артыкбаев поведал о славной истории Ташкентского военного общевойскового командного училища. За мужество и героизм 43 его выпускника были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них генерал-полковники А.Баксов и М. Персегов, полковник В. Карпов, старший лейтенант М. Байрамов и многие другие уроженцы Узбекистана. Источник - Вести.uz

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