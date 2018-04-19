 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.04.2018
11:31  Секретные "синьцзянские" полки РККА (тайны истории), - В.Карюков
11:30  Как узбеки Берлин брали. Подвиги бойцов 14-й Мозырьской дивизии, сформированной в УзбССР
11:26  Безвыходная ситуация. Почему США, вопреки заявлениям Трампа, не собираются выводить войска из Сирии, - К.Сенин
11:23  США открывают в Сирии южный фронт (карта)
09:19  Ушел из жизни известный казахстанский писатель, журналист, фронтовик Сапабек Асипов
09:16  Почему арестованы деньги и имущество "Алма-ТВ Казахстан"
08:49  Два порта Казахстана включат в "альтернативный" маршрут доставки спецгрузов США в Афганистан
08:12  Сети до небес. Жесткие меры контроля и высокие технологии помогли Китаю обуздать мусульманский экстремизм уйгур, - "Профиль"
07:47  Предварительный состав нового 33-го правительства Кыргызстана
07:38  Батька – в пекло? О том, чему Нурсултан Назарбаев научил Александра Лукашенко, - "САМ"
06:52  Самый молодой кабинет Киргизии отправлен в отставку, - "Къ"
06:49  Оппозиция оглушила Ереван вувузелами, - Ю.Рокс
06:46  Сирийские инициативы Москвы пытаются нейтрализовать, - И.Субботин
00:54  Алишер Усманов опустился на 10 место в списке главных буржуинов России - $12,5 млрд
00:11  В Киргизии по обвинению в коррупции арестован мэр Джалал-Абада Салайдин Авазов
Четверг, 19.04.2018
21:44  Остаточное явление. "Правую руку" Атамбаева убрали из кресла премьера Киргизии, - У.Бабакулов
20:37  Жертвы усатых тиранов. Курдов ненавидели Сталин, Саддам и Турция. Что дальше?
19:51  Елбасы дал разгон Фонду нац-благосостояния "Самрук Казына"
18:41  В Таджикистане появится фонд для содержания Эмомали Рахмона (Фонд Лидера нации)
18:33  Эрдоган идет на выборы. Кого в Турции поддержит Запад: правящую партию или оппозицию? - С.Тарасов
18:17  Новым премьером Кыргызстана станет нарынец Мухаммедкалый Абылгазиев
18:13  Китай обваливает мировые цены на жилье, - А.Захарченко
18:06  "Скоро, наверное, в этом году, мы подпишем...". Узбекистан будет строить свою АЭС
18:03  Коммунистическая партия Китая создает ячейки в университетах по всей Америке, - Foreign Policy
11:51  Как России добиться экономической независимости? - А.Халдей
11:45  Как идут дела у богатейших бизнесменов Казахстана, - Forbes
11:42  Арал и вода из Сибири: чего в этом проекте больше – экономики или политики?
11:39  ЦСПИ "Стратегия": Казахстан. Слабо сильное правительство Сагинтаева
10:34  Месторождение кыргызского россыпного золота "Ат-Баши I" выставляется на торги со стартовой ценой всего $3,5 тыс!
09:21  На пост нового 32-го премьера Кыргызстана рассматриваются кандидатуры агронома Абулгазиева и железнодорожника Омуркулова
09:20  Парламент Кыргызстана выразил вотум недоверия правительству Сапара Исакова
09:12  "Китай не миролюбивая панда": с кем решил мериться кунг-фу Дональд Трамп, - А.Габуев
08:53  В Таджикистане осталось всего 345 ветеранов ВОВ
08:10  G20 – анахронизм нашего времени. Мир вступает в полосу хаоса, - В.Катасонов
08:09  Дональд Трамп задумался - и куда это приведет? - Д.Седов
07:58  Бишкек. В Жогорку Кенеше вынесен вопрос о выражении недоверия правительству
07:54  Национальное разъединение по Сирии, - Le Monde
07:52  Зачем Эмиратам казахский Байконур? - С.Исабаева
07:48  Почему в Казахстане зритель не идет на фильмы о знаменитых соотечественниках?
07:17  Первая виртуальная война. Роскомнадзору не удается (пока) эффективно заблокировать Telegram
07:13  Туркменистан распродает по бросовым ценам роскошные пустующие отели в "Авазе"
07:09  Дикие, белые и черные. Как современники называли монголо-татар, - О.Танатарова
07:04  Рубль не захочет - тенге не вскочит, - П.Своик
06:59  Неизменно актуальный вопрос: когда Россия увидит Чубайса в наручниках?
06:57  Впервые "эмиром" одного из филиалов ДАИШ стал выходец из Таиланда, - Frankfurter Rundschau
06:55  Нравы "вашингтонского болота". Как ФБР дестабилизирует внутреннюю и внешнюю политику США, - Н.Алексеева
06:53  За получение взятки в $200! задержан командир полка патрульной полиции ДВД Алматы Байгазинов
06:34  В КазАрмии новые главкомы ВДВ, Ракетных войск и ВМФ
06:30  Север Сирии могут прикрыть саудовским щитом, - И.Субботин
06:22  Ташкент и Ашхабад взялись за глобальные проекты, - В.Панфилова
00:48  Путин подписал закон о свободном сборе валежника с 1 января 2019 года
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Узбекистан   | 
Как узбеки Берлин брали. Подвиги бойцов 14-й Мозырьской дивизии, сформированной в УзбССРКак узбеки Берлин брали. Подвиги бойцов 14-й Мозырьской дивизии, сформированной в УзбССР
11:30 20.04.2018

КАК УЗБЕКИ БЕРЛИН БРАЛИ

73 года назад началась знаменитая операция по взятию Берлина. В ней приняла участие 14-ая Мозырьская дивизия, сформированная в Узбекистане.

О подвигах гвардейцев было рассказано сегодня на очередном заседании Исторического клуба в Российском центре науки и культуры в Ташкенте.

14-ая гвардейская Мозырьская Краснознаменная ордена Суворова кавалерийская дивизия с боями освободила 117 населенных пунктов, в том числе 10 крупных городов. Одной из первых в Берлин ворвалась батарея под командованием Батыра Бабаева. За всю войну более 13870 солдат и офицеров дивизии были награждены орденами и медалями, а 30 удостоены звания Героя Советского Союза.

В Берлинской операции отличились гвардии сержант И. Исмаилов, гвардии рядовой Д. Хамидов, сержант Карим Файзиметов, Давран Джураев, Усман Ахмеджанов и тысячи других воинов.

Были среди них и женщины. На стенах Рейхстага расписались Маргарита Меркулова, Мария Шевцова, Лидия Довбыш, Екатерина Ульянова Екатерина из Узбекистана.

Ветеран Великой Отечественной войны, гвардии капитан III ранга Георгий Любимов рассказал молодежи о том, что 8 мая 1945 года документы о безоговорочной капитуляции фашистской Германии были доставлены в Москву первым узбекским пилотом, кавалером орденов Ленина, Отечественной войны II степени и Боевого Красного Знамени Абдусаматом Тайметовым.

Генерал-майор Абдулажон Артыкбаев поведал о славной истории Ташкентского военного общевойскового командного училища. За мужество и героизм 43 его выпускника были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них генерал-полковники А.Баксов и М. Персегов, полковник В. Карпов, старший лейтенант М. Байрамов и многие другие уроженцы Узбекистана.

Источник - Вести.uz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524213000
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  