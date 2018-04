Безвыходная ситуация. Почему США, вопреки заявлениям Трампа, не собираются выводить войска из Сирии, - К.Сенин

11:26 20.04.2018 Безвыходная ситуация

Почему США, вопреки заявлениям Трампа, не собираются выводить войска из Сирии



Кирилл Сенин



В Белом доме настойчиво говорят о том, что планируют максимально оперативно вывести войска с территории Сирии, которая остается как плацдармом для противодействия остаткам террористических группировок, так и местом уже многолетней гражданской войны. Из-за темы американского присутствия в Сирии в довольно щекотливой ситуации оказался французский президент Эммануэль Макрон - ему пришлось опровергать собственные слова о том, что он убедил Трампа в необходимости долгосрочного пребывания военных из США в Сирии. О том, кто может заменить американских "Джи-Ай-Джо" в Арабской Республике и готов ли Вашингтон считать свою миссию там завершенной, - в материале портала iz.ru.



Все идет по плану



"Миссия США не изменилась - президент четко давал понять, что хочет, чтобы американские войска вернулись домой как можно скорее". С таким заявлением по вопросу о пребывании американских военных в Сирии пришлось 13 апреля выступить официальному представителю Белого дома Саре Сандерс. По ее словам, которые приводит телеканал Fox News, администрация "привержена идее полного разгрома ИГ ("Исламское государство", группировка запрещена в РФ. - iz.ru) и создания условий, которые не допустили бы ее возвращения". Пресс-секретарь Трампа упомянула об ожиданиях США, касающихся того, что их союзники и партнеры "примут на себя большую ответственность по обеспечению безопасности в регионе - как в военном, так и в финансовом плане".



О дальнейших планах Соединенных Штатов в Сирии Сандерс была вынуждена говорить после несколько неуклюжих действий Эммануэля Макрона. Французский президент в телеинтервью опрометчиво заявил о том, что смог "убедить" американского коллегу в недопустимости оперативного вывода войск из Сирии. Не исключено, что за этими словам Макрона последовал звонок из Белого дома в Елисейский дворец, и на следующий день французскому лидеру пришлось, по сути, опровергать собственные слова: на этот раз он утверждал, что "никогда не говорил" о необходимости долгосрочного военного участия США или Франции в сирийском конфликте.



Америка абсолютно права, напоминая о том, что военные стран Запада там борются с террористами ИГ, а их пребывание в Сирии "завершится в тот же день, когда эта война будет окончена", добавил Макрон, слова которого приводит The Guardian. Свои пояснения он завершил красивыми рассуждениями о том, что США, объединив усилия с Францией и Великобританией в нанесенном в ночь на 14 апреля ракетном ударе по предположительным местам производства химического оружия в Сирии, понимают, что "ответственность выходит за рамки войны с ИГ - есть еще и гуманитарная ответственность, и ответственность за построение мира на перспективу".



Миссия выполнена?



Цель заявлений американских чиновников, в том числе верховного главнокомандующего Трампа, о скором выводе войск из Сирии понятна - это заигрывание с избирателями и попытка сократить финансовую нагрузку на бюджет. В то же время перспективы этого процесса весьма призрачны - во всяком случае пока.



Оставшиеся до президентских выборов в США два с половиной года пролетят традиционно незаметно, и, собираясь на второй срок, нынешнему главе государства было бы крайне неудобно разговаривать с избирателями с позиции военачальника, армия которого на несколько лет увязла в сирийских песках, обрекая контингент на неизбежные, хотя и не очень значительные людские потери, а бюджет - на многомиллиардные расходы. В политическом плане гораздо выгоднее рассказывать доверчивому электорату о достижении поставленных военно-политических целей и геройстве американских военных в далекой и диковинной для рядовых американцев Сирии.



Собственно, часть этой риторики, которая может пригодиться в предвыборной борьбе, Белый дом уже вовсю использует - заверения в том, что Соединенные Штаты почти полностью разгромили исламистов на территории арабской республики, звучат регулярно (в России, которая провела масштабную кампанию по уничтожению сил и средств ИГ в Сирии, на такие победные реляции Вашингтона смотрят с понимающей ироничной улыбкой).



Помогите на операцию!



Что касается военных расходов (а Трамп в феврале говорил, что за последние 17 лет США потратили на эти цели $7 трлн, называя такие траты огромной ошибкой), то в Вашингтоне, возможно, придумали, как снять с себя хотя бы часть финансового бремени за счет союзников. Трамп уже говорил о том, что материальная поддержка американской операции в Сирии была бы очень кстати.



По данным The Wall Street Journal, администрация США пытается организовать создание панарабского контингента, который смог бы прийти на смену американским военным в Сирии (сейчас их около 2 тыс.) и содействовать "стабилизации обстановки в северо-восточных районах страны после поражения ИГ". Ссылаясь на неназванных американских чиновников, газета пишет о том, что недавно назначенный помощником президента по нацбезопасности Джон Болтон общался с руководителем египетской разведки Аббасом Камелем, прощупывая, готов ли Каир поучаствовать в реализации этого плана.



Идея такого регионального контингента, который можно было бы развернуть в Сирии, прорабатывается одновременно с попытками США убедить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ "вложить миллиарды долларов для помощи северной Сирии", при этом Вашингтон также рассчитывает убедить союзников направить туда войска, говорят собеседники WSJ.



Другая война



Газета признает, что позицию Трампа по выводу в обозримой перспективе американских солдат из Сирии "не приемлют многие его ведущие советники, которые опасаются, что слишком скорый выход из страны позволит там обосноваться Ирану, России, их марионеткам или другим экстремистским группам". Как пишет The Hill, американский генералитет предупреждает гражданских чиновников в Белом доме о том, что в случае ухода США из Сирии страна может столкнуться с масштабным возвращением террористических группировок.



Издание приводит мнение специалиста по оборонной политике в авторитетном Совете по международным отношениям Стивена Биддла, который считает, что Трамп и его военачальники просто по-разному понимают, что такое современная война. "Трамп полагает, что она должна быть подобна Второй мировой. Он стремится к какому-то крупному драматичному блицкригу, полагая, что войну можно выиграть, проведя внезапную и решительную силовую акцию", - отмечает специалист, уточняя, что это "несколько мультяшное" понимание вооруженного конфликта. Данный подход, по словам Биддла, абсолютно изжил себя в глазах американских военачальников, которые прошли "через серию крайне тяжелых экспериментов" - тут сразу вспоминаются бесславная война во Вьетнаме, кампании в Ираке и Афганистане - и рассматривают войну как "затяжной и мучительный" конфликт, в котором может и не быть явного победителя.



Военные пробовали "минимизировать ущерб" от слов Трампа, который еще 5 апреля заявил о том, что "при идеальном" раскладе американские солдаты смогут вернуться домой из Сирии в течение шести месяцев. Как заявил Кеннет Маккензи, представитель Объединенного комитета начальников штабов в Пентагоне, президент не ставил каких-то дедлайнов. "Мы всегда рассчитывали на то, что по мере перехода в завершающую фазу борьбы с ИГ в Сирии мы сможем скорректировать уровень нашего присутствия, - отметил генерал. - В этом плане в действительности ничего не изменилось".



Собака на сене



Застопориться вывод американских войск может и еще по одной причине - неутолимого желания Соединенных Штатов позиционировать себя этаким вершителем мировых судеб, без которого глобальные проблемы не могут решаться в принципе. Одно из недавних проявлений такого подхода - тот самый апрельский удар по объектам в Сирии, которые, как утверждают на Западе, имеют отношение к химической атаке в городе Думе. И хотя американские военные заявляют о решении поставленных в рамках этой операции задач - создании Дамаску помех в реализации программы разработки химоружия, истинная цель атаки могла быть иной - показательной. Как пишет The Guardian, "налет был настолько умеренным, насколько это могла себе позволить возглавляемая США коалиция, и носил скорее символический, чем какой-либо еще характер".



Причастность режима президента Башара Асада к инциденту в Думе - даже если он и имел место в реальности, а не только в пропагандистских заявлениях Вашингтона, Лондона и Парижа - Белый дом пока никоим образом не доказал и, похоже, не спешит это делать, несмотря на призывы Москвы. Зато, как пишет американист, обозреватель ТАСС Андрей Шитов, "США и их союзники грубо, но доходчиво напомнили Дамаску, Москве, Тегерану и Анкаре, что без согласия Запада в Сирии мира не будет". Источник - Известия

