США открывают в Сирии южный фронт (карта)

11:23 20.04.2018 В Сирии готовят к открытию южный фронт

Россию беспокоят планы боевиков начать операцию в американской зоне деэскалации



В Сирии готовятся к открытию нового фронта, где в прямое противостояние могут оказаться втянуты не только Россия и США, но также Израиль и Иордания. Российский военно-дипломатический источник сообщил в четверг о планах боевиков провести на юге Сирии широкомасштабную военную операцию. Ее цель - создание под патронажем США автономного от Дамаска территориального образования со столицей в городе Деръа.



В четверг военно-дипломатический источник рассказал журналистам ТАСС, "Интерфакс" и "РИА Новости", что террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" в союзе с "Исламским государством" (запрещены в РФ) и "Свободной сирийской армией" собрала на юге Сирии более 12 тыс. боевиков и сотни единиц техники для атаки на правительственные силы в городах Деръа и Эль-Баас, а также прилегающих районах. Цель наступательной операции, как считает источник, создать на юге Сирии автономию под патронажем США со столицей в Деръа.



Через иорданскую границу в эту зону регулярно прибывают автоколонны якобы с гуманитарной помощью. Но какие в действительности грузы доставляется этими колоннами - никому не известно. Вся переброска так называемой гуманитарной помощи контролируется только американцами",- сообщил источник.



Информация о возможной операции появилась еще в конце марта в Twitter Syrian Rebellion Observatory, связанном с оппозицией. Там указывалось, что создается новое оперативное командование для "планирования финальной битвы за город Деръа". Также отмечалось, что это может стать "крупнейшей операцией повстанцев с 2015 года", то есть со времени наступления в Идлибе.



О подготовке операции пишут и другие оппозиционные ресурсы, но они не упоминают в этом контексте ни "Джебхат ан-Нусру", ни "Исламское государство" (ИГ), с которым вооруженная оппозиция периодически ведет бои.



При этом газета "Аш-Шарк аль-Аусат" 16 апреля сообщила, что посольство США в Иордании предостерегло вооруженную сирийскую оппозицию на юге от любых действий, которые могут подорвать соглашение о зоне деэскалации, созданной в прошлом году в результате договоренностей между Россией, США и Иорданией. "Как государство-гарант соглашения по деэскалации, мы не хотим видеть, как режим занимает вашу землю на юге. Мы хотим, чтобы у вас сохранилось право требовать от государства свободы и справедливости. Поэтому мы просим вас проявлять полную осторожность, чтобы не дать режиму и его союзникам шанс напасть на вас и сделать с Деръа и Эль-Кунейтрой то, что было сделано с Восточной Гутой",- цитирует заявление посольства газета. По всей видимости, имелась в виду предполагаемая химическая атака в Восточной Гуте, в организации которой Запад обвиняет президента Сирии Башара Асада.



По данным издания, в послании также говорится: если оппозиция нарушит соглашение о деэскалации, то США не смогут ее защитить, но если нарушения будут со стороны режима, то в Вашингтоне "сделают все возможное для того, чтобы остановить эти действия". Также оппозиционные сирийские СМИ утверждают, что в свою очередь Россия предостерегла Дамаск от атак на оппозицию на юге после того, как 12 марта армия "впервые после создания зон деэскалации нанесла удары по районам, контролируемым повстанцами".



Как отмечает "Аш-Шарк аль-Аусат", заявление США прозвучало в то время, когда "проправительственные силы усилились на юге". В то же время местная оппозиция надеялась, что сирийская армия после Восточной Гуты сосредоточится на возвращении под свой контроль лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска и окрестностей Хомса, оставив Идлиб (север Сирии) и Деръа (юг) на более поздний этап.



Вопрос с Ярмуком должен быть решен в ближайшие несколько дней. В четверг сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила, что власти дали боевикам ИГ 48 часов на выход из этого района, который они заняли еще в 2015 году.



"Вопрос, что дальше. Асад контролирует город Деръа, но вокруг него сосредоточены силы оппозиции и там действительно сложная ситуация",- сказал "Ъ" глава Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семенов. По его данным, на юге Сирии действует "всего тысяча-полторы" боевиков "Джебхат ан-Нусры". ИГ прижато к границе с Израилем в районе Эль-Кунейтры. "На каких-то этапах "Джебхат ан-Нусра" действительно объединялась с оппозиционными отрядами, но она не играет особой роли на юге Сирии",- пояснил господин Семенов.



В то же время эксперт подчеркнул, что участие России в операции на юге Сирии по тому же принципу, как она действовала в Восточной Гуте, может привести к ее прямому столкновению с США и Израилем и серьезно испортить отношения с Иорданией.



Кирилл Семенов отметил, что все эти страны покровительствуют местной вооруженной оппозиции, объединенной под названием "Южный фронт", и заинтересованы в создании на юге анклава, аналогичного турецкому в Идлибе, но "более светского характера". Это даст им гарантию, что в этом районе не будет отрядов "Хезболлы" и других шиитских группировок. В то же время, по мнению эксперта, в Дамаске и Тегеране заинтересованы именно в проведении операций на юге Сирии, а не в ликвидации анклавов. "Если город Деръа (столица провинции) окажется под контролем оппозиции, то это с моральной точки зрения может перечеркнуть предыдущие победы Асада. А для Ирана и "Хезболлы" важно продемонстрировать готовность вести борьбу с "сионистами", а потому выход на границы с израильскими Голанскими высотами имеет для них принципиальное значение. Ситуация очень взрывоопасна",- подчеркнул Кирилл Семенов.



Эксперт считает, что заявления российского военно-дипломатического источника могут быть связаны с опасением начала военных действий на юге Сирии. "Это может нарушить планы по ликвидации анклавов сопротивления в Хомсе и Восточном Каламуне. С учетом вероятной внешней поддержки для "Южного фронта", это может привести к длительному противостоянию, где ни одна из сторон не сможет взять вверх. В результате на других направлениях у Асада сил не останется".



Марианна Беленькая Источник - Коммерсант

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